Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que siete personas más se han enfermado y dos fallecieron debido a un brote de listeria vinculado a comidas preparadas con pasta.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicó que ya son 27 los casos confirmados en 18 estados, con 25 hospitalizaciones y un total de seis muertes. Los decesos se registraron en Hawái, Illinois, Míchigan, Oregón, Texas y Utah, además de un caso asociado a un embarazo que resultó en la pérdida del feto.

El CDC advirtió que el número real de afectados podría ser mayor, ya que algunas personas se recuperan sin atención médica y no se someten a pruebas para detectar la bacteria.

El organismo, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura (FSIS), continúa investigando el origen del brote.

Según Fox Business, la investigación comenzó en marzo, cuando el FSIS detectó Listeria monocytogenes durante un control rutinario en un plato de chicken fettuccine alfredo producido por FreshRealm.

Meses después, en septiembre, la empresa descubrió que otro producto (beef meatball linguine marinara) también contenía la misma cepa de la bacteria responsable del brote, aunque ese lote no llegó a los consumidores; sin embargo, los ingredientes utilizados, especialmente la pasta, dieron positivo a listeria.

Mediante un análisis de secuenciación genómica, los expertos confirmaron que la bacteria hallada en la pasta coincidía con la cepa del brote. Por ello, diversas compañías comenzaron a retirar del mercado los alimentos preparados elaborados con esos lotes contaminados.

Entre ellas se encuentra Nate’s Fine Foods Inc., que amplió su retiro de productos precocidos, como fettuccine, linguine y farfalle, luego de que una muestra diera positivo por listeria.

La empresa señaló que no vende directamente al público y que está colaborando con la FDA y con sus clientes para determinar si será necesario ampliar los retiros.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades para garantizar la seguridad alimentaria”, comunicó la compañía.

Hasta ahora, los productos retirados incluyen comidas y ensaladas de pasta distribuidas por reconocidas cadenas como Sprouts Farmers Market, Giant Eagle, Kroger, Albertsons, Trader Joe’s, Demers Food Group y Home Chef.

Entre los artículos afectados se encuentran Smoked Mozzarella Pasta Salad, Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine y Shrimp Scampi with Linguine Bowls, entre otros.

El CDC pidió a los consumidores revisar sus refrigeradores y evitar consumir cualquier producto incluido en la lista de retiro. Asimismo, se recomienda desechar los alimentos sospechosos y limpiar cuidadosamente los espacios donde fueron almacenados.

La agencia continúa monitoreando nuevos casos y posibles contagios asociados a este brote.

