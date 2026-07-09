Las autoridades de salud de Estados Unidos investigan un incremento inusual de casos de ciclosporiasis, una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que puede provocar “diarrea explosiva” durante semanas, además de calambres, hinchazón, náuseas y pérdida de apetito. Aunque este tipo de infecciones suele aumentar durante los meses más cálidos, este año el número de contagios supera lo esperado y los expertos aún no consiguen identificar una fuente común. ¿Por qué ocurre esto? A continuación, te explicamos qué hace tan difícil identificar el origen de la infección.

De acuerdo con información obtenida por CNN a partir de un correo enviado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a autoridades estatales y locales, las investigaciones abarcan brotes detectados en Illinois, Nueva York, Pensilvania y Texas, relacionados con restaurantes de comida mexicana, una cadena de supermercados y un evento con servicio de catering.

Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realiza un rastreo de productos como cebollas blancas y verdes, pepinos y cilantro para tratar de identificar el origen de la contaminación. Sin embargo, los CDC señalan que, por ahora, no existe evidencia de que todos los brotes formen parte de un mismo evento de alcance nacional.

Cyclospora cayetanensis. | Crédito: Public Health Image Library

Estados con más casos bajo investigación

Las autoridades también han identificado al menos ocho nuevos focos de ciclosporiasis en Alabama, Kentucky, Michigan, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. Las investigaciones apenas comienzan y las entrevistas epidemiológicas continúan para determinar posibles conexiones entre los pacientes.

El caso más llamativo se registra en Michigan. Según la epidemióloga Dra. Caitlin Rivers, investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, el estado suele registrar alrededor de 50 casos al año, pero desde el 22 de junio ha reportado cerca de 1.000 infecciones, de las cuales más de 30 requirieron hospitalización.

Ohio también registra un incremento importante, con 177 casos reportados desde principios de año, mientras que el estado de Nueva York suma 112 contagios fuera de la ciudad de Nueva York, la mayoría detectados desde mayo.

Casos reportados en algunos estados

Estado Situación reportada Michigan Cerca de 1.000 casos desde el 22 de junio; más de 30 hospitalizaciones. Ohio 177 casos en 2026, de los cuales 171 se registraron en junio. Estado de Nueva York 112 casos este año, 107 detectados desde el 1 de mayo. Alabama, Kentucky, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental Nuevos focos bajo investigación epidemiológica.

¿Por qué es tan difícil encontrar el origen del brote?

Los especialistas explican que la principal dificultad radica en las características del propio parásito.

La microbióloga Dra. Jennifer McEntire, fundadora y directora ejecutiva de Food Safety Strategies, señaló que la Cyclospora es muy diferente de bacterias como la salmonela o la E. coli, cuyos genomas pueden compararse fácilmente para identificar un origen común.

“Es algo muy peculiar y, obviamente, como este año, está resurgiendo de una manera muy desagradable”, afirmó McEntire.

Autoridades de EE.UU. recomiendan lavar cuidadosamente frutas y verduras para reducir el riesgo de contagio por el parásito Cyclospora. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El experto explica por qué la genética complica la investigación

El Dr. Max Teplitski, exdirector de la División de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y actual director científico de la Asociación Internacional de Productos Frescos, explicó que Cyclospora intercambia material genético durante su reproducción, por lo que cada nueva generación presenta importantes diferencias en su ADN.

“Cyclospora es un caso extraño”, afirmó Teplitski.

A diferencia de bacterias como la salmonela o E. coli, cuyos perfiles genéticos permanecen casi idénticos entre una fuente contaminada y una persona infectada, el ADN del parásito cambia constantemente, lo que dificulta establecer vínculos claros entre los casos.

Aunque los CDC han desarrollado técnicas de genotipificación que permiten agrupar algunos casos similares, los expertos reconocen que estas herramientas todavía no ofrecen la misma precisión que las utilizadas para otras enfermedades transmitidas por alimentos.

Los CDC de EE.UU. están trabajando para encontrar el origen de una enfermedad parasitaria que se está propagando por todo el país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La investigación depende del trabajo de los epidemiólogos

Ante las limitaciones del análisis genético, los investigadores deben recurrir a un trabajo epidemiológico detallado. Los especialistas entrevistan a cada paciente para reconstruir qué alimentos consumió, dónde compró sus productos e incluso revisan recibos de supermercados y registros de tarjetas de crédito cuando los pacientes no recuerdan con precisión sus comidas.

Además de los alimentos frescos, Teplitski considera que también deberían investigarse posibles fuentes de agua, como lagos, pozos o parques acuáticos, ya que el parásito puede estar presente en diferentes ambientes.

Por ahora, los CDC mantienen abiertas varias investigaciones y esperan publicar nuevas actualizaciones conforme avance la recolección de información y el análisis de los casos.

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