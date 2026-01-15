La reciente detección de contagios de sarampión en Carolina de Sur ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias, debido a un rápido incremento de números de menores afectados en el área. Ante esta alarmante situación, el Departamento de Salud Pública del estado (DPH, por sus siglas en inglés) ha emitido recomendaciones urgentes con el propósito de que las familias residentes de la región estén protegidas y eviten que la enfermedad se extienda a más comunidades. A continuación, te brindaré los detalles completos de la alerta emitida por la entidad estatal, los síntomas clave y cómo actuar frente a esta amenaza a la salud pública.

En los recientes reportes del PDH, se han registrado más de 120 nuevos casos de sarampión en el estado desde la semana pasada. Hasta la hora de hoy, el dígito ha ascendido hasta 434 infectados.

A pesar de este incremento exponencial de casos, las autoridades han tomado ciertas medidas: del total, 409 están en cuarentena y 17 se mantendrán en aislamiento hasta el 6 de febrero.

Cómo se originó esta incremento de casos de sarampión en Carolina del sur

Inicialmente, el DPH informó que el pasado 2 de octubre del 2025 se registró un brote de sarampión en Carolina del Norte. Con los días, el virus se propagó hacia el condado de Spartanburg, en Carolina del Sur, ubicado en la zona fronteriza con el estado vecino.

Para la agencia, una persona infectada con dicha enfermedad visitó el Museo Estatal de Carolina del Sur el pasado 2 de enero, desencadenando la ola de contagios en este estado.

El condado de Spartanburg ha sido el más afectado con la propagación de esta enfermedad. (Crédito: Freepik)

Si bien el DPH solicitó inicialmente a quienes visitaron el establecimiento en aquel día que se contactaran con un proveedor de salud como medida preventiva y evitar la propagación, la convocatoria no tuvo el éxito esperado.

Los contagios se incrementaron rápidamente en la región. Para la doctora Linda Bell, epidemióloga estatal, esto se debe a que la cobertura de vacunación en la población infantil de Spartanburg se encuentra por debajo del promedio recomendado (entre 92% y 94%), ya que se sitúa en menos de 90%.

“La vacunación sigue siendo la mejor manera de prevenir la perturbación que el sarampión está causando en la educación y el empleo de las personas”, declaró la especialista Bell.

¿Otros estados están registrando infecciones por sarampión?

Además de Carolina del Sur, donde la enfermedad viral ha impactado con fuerza, los estados de Georgia, Oregón y Virginia también han confirmado sus primeros casos de sarampión.

Aunque la cifra de este año se mantiene lejos de lo registrado en el 2025 (2,144), la preocupación sigue latente debido al rápido incremento de contagios en cuestión de semanas.

Georgia, Oregón y Virginia están registrando sus primeros casos de sarampión. (Crédito: IV-Studio / freepik)

Cuáles son los síntomas de una persona infectada con sarampión

Aunque el síntoma más conocido de esta enfermedad es una inflamación roja en piel, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) añaden que el infectado también registraría fiebre alta, tos y secreción nasal. En el peor de los casos, existe el riesgo de neumonía y encefalitis.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí