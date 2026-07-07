Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York están investigando un brote del mal del legionario en dos vecindarios del Upper East Side. Hasta el 6 de julio, se han registrado 23 casos, 17 hospitalizaciones y ninguna muerte.

Las autoridades indicaron que la fuente probable de la bacteria que causa esta neumonía es una o varias torres de enfriamiento en la zona. Se trata de sistemas de agua que por lo general se encuentran en la parte superior de los edificios y que controlan la temperatura de sistemas como la refrigeración. El departamento de salud de la ciudad está analizando todas esas torres en el área. Las zonas afectadas son Carnegie Hill y Yorkville — códigos postales 10028, 10128 y 10075.

Como no se debe a un problema con el sistema de plomería de ningún edificio, las autoridades señalaron que los residentes pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañándose, duchándose, cocinando y usando aires acondicionados, que no utilizan agua para enfriar el aire. Las personas no pueden contagiarse entre sí.

Las autoridades instaron a los residentes o a quienes hayan visitado recientemente la zona y presenten síntomas similares a los de la gripe a comunicarse con un proveedor de atención médica lo antes posible.

Esto es lo que hay que saber:

¿Qué es la enfermedad del legionario?

Es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga en los sistemas de agua de los edificios. Puede encontrarse en lugares como cabezales de ducha, jacuzzis y torres de enfriamiento.

Las personas suelen contraerla al inhalar diminutas gotas de agua contaminada. Los pacientes altamente susceptibles en hospitales también pueden infectarse a través de agua o hielo contaminados, y los bebés pueden quedar expuestos durante partos en agua, indicaron las autoridades sanitarias.

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de la exposición e incluyen tos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y falta de aire, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

El riesgo de contraer la enfermedad del legionario aumenta si la persona tiene 50 años o más, fuma o vapea, padece una enfermedad pulmonar crónica o tiene el sistema inmunitario debilitado.

El nombre proviene de un brote que afectó a asistentes a una convención de la Legión Americana en Filadelfia en 1976.

¿Es mortal la enfermedad del legionario?

Puede serlo. Los CDC indican que 1 de cada 10 personas que enferman morirá por complicaciones de la enfermedad del legionario.

Por eso es importante recibir un diagnóstico rápido y ser tratado con los antibióticos adecuados, señalaron las autoridades sanitarias.

Si no se trata, la enfermedad del legionario por lo general empeora durante la primera semana, indica la Organización Mundial de la Salud. Las complicaciones pueden incluir insuficiencia respiratoria, shock e insuficiencia renal o multiorgánica.

¿Cómo se puede prevenir la enfermedad del legionario?

La OMS indica que las personas responsables de la seguridad de los edificios y los sistemas de agua pueden reducir la amenaza tomando medidas para minimizar el crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, deben limpiar y desinfectar regularmente las torres de enfriamiento, mantener niveles adecuados de cloro en las piscinas de spa y purgar semanalmente los grifos que no se usan en los edificios.

También hay medidas que las personas pueden tomar para reducir el riesgo de la enfermedad del legionario en casa. Las autoridades de salud de Nueva York sugieren vaciar las mangueras de jardín; seguir las instrucciones de los fabricantes para limpiar y reemplazar los filtros de agua; revisar regularmente los niveles de cloro en piscinas y jacuzzis; y purgar los calentadores de agua caliente dos veces al año.