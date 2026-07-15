Los casos de ciclosporiasis continúan en aumento en Estados Unidos y mantienen en alerta a las autoridades sanitarias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado más de 800 contagios en más de la mitad de los estados del país, mientras investigan más de 1,500 casos adicionales que podrían estar relacionados con el mismo brote. La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora, que suele llegar al organismo a través de frutas y verduras contaminadas. A continuación, te explicamos cuáles son los alimentos con mayor riesgo de transmitirlo, cuáles son considerados seguros y cómo reducir las posibilidades de infección.

La ciclosporiasis es una infección intestinal que puede provocar diarrea intensa, evacuaciones frecuentes e incluso explosivas, además de otros síntomas gastrointestinales. De acuerdo con los CDC, la fuente exacta del brote de 2026 todavía no ha sido identificada, aunque investigaciones preliminares apuntan a que la lechuga y otras verduras de hoja verde podrían estar involucradas, especialmente en estados como Michigan.

Alimentos con mayor riesgo de transmitir Cyclospora

Históricamente, los brotes de Cyclospora han estado relacionados con productos frescos contaminados por agua de riego que contenía materia fecal. Diversas investigaciones citadas por Fox5 San Diego han identificado los siguientes alimentos como los de mayor riesgo:

Frambuesas Asociadas a brotes anteriores. Albahaca Debe lavarse hoja por hoja. Cilantro Uno de los productos más relacionados con el parásito. Cebolla verde (green onions) Se recomienda retirar la capa exterior y lavar cuidadosamente. Guisantes tipo snow peas Han sido vinculados a brotes previos. Lechuga Principal sospechosa del brote de 2026. Mezclas de ensalada (mesclun y salad mix) Es recomendable volver a lavarlas aunque indiquen que ya fueron lavadas. Moras (blackberries) Identificadas en investigaciones anteriores. Berro (watercress) Asociado a algunos brotes. Mango Reportado en investigaciones epidemiológicas. Bandejas de vegetales frescos Pueden contener varios productos susceptibles de contaminación.

Las autoridades de EE.UU. investigan los posibles alimentos relacionado con el brote de Cyclospora. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué alimentos son considerados seguros de transmitir Cyclospora?

Los expertos señalan que los alimentos congelados o cocidos presentan un riesgo mucho menor, ya que hasta el momento no se han relacionado con casos de ciclosporiasis.

Entre ellos destacan:

Frutas congeladas.

Verduras congeladas.

Alimentos completamente cocidos.

Frutas peladas.

Productos cocinados a una temperatura interna de 158 °F (70 °C) o superior, suficiente para eliminar el parásito.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Los síntomas suelen aparecer entre cinco y siete días después de la exposición al parásito e incluyen:

Diarrea acuosa persistente.

Evacuaciones frecuentes.

Cólicos abdominales.

Náuseas.

Fatiga.

Pérdida del apetito.

Si la diarrea persiste, los especialistas recomiendan acudir al médico. El diagnóstico se confirma mediante un análisis de heces y el tratamiento generalmente consiste en antibióticos.

Los síntomas de Cyclospora en EE.UU. suelen incluir diarrea intensa, cólicos abdominales, náuseas y fatiga. | Crédito: Magnific / Imagen referencial

Cómo reducir el riesgo al consumir frutas y verduras

Aunque el brote sigue bajo investigación, los especialistas recomiendan extremar las medidas de higiene al preparar alimentos frescos.

Entre las principales recomendaciones están:

Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos y después de usar el baño.

Evitar depender únicamente del gel antibacterial, ya que no elimina Cyclospora .

. Lavar frutas y verduras con una mezcla de tres partes de agua y una parte de vinagre , lo que ayuda a desprender el parásito de la superficie.

, lo que ayuda a desprender el parásito de la superficie. Separar las hojas de cilantro y albahaca durante el lavado.

Retirar las hojas externas de la lechuga antes de consumirla.

Pelar frutas y verduras siempre que sea posible.

Frotar la cáscara de los melones antes de cortarlos.

Cocinar verduras y frutas cuando sea posible, especialmente aquellas difíciles de limpiar como el brócoli, la coliflor o las bayas.

Limpiar tablas para cortar, cuchillos y superficies de cocina después de preparar alimentos frescos.

Mientras las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del brote, mantener buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos sigue siendo la mejor forma de reducir el riesgo de contraer Cyclospora, especialmente al consumir frutas y verduras frescas.

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