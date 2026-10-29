Con la llegada de las tardes frías, Nueva York suma un plan para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Bryant Park inauguró Winter Village 2026, un espacio en pleno Manhattan que reúne una pista de hielo, tiendas y opciones para comer y tomar algo durante la temporada. Si quieres ponerte los patines y vivir esta experiencia, conviene organizar la visita con anticipación. A continuación, te contamos cuáles son los horarios de la pista, dónde queda y cómo reservar un turno para patinar gratis.

Bryant Park espera recibir miles de visitantes (Foto: Bryant Park / Instagram)

LA PISTA DE HIELO DE BRYANT PARK ABRIÓ POR LA TEMPORADA 2026-2027

La pista de hielo de Winter Village en Bryant Park abrió el 28 de octubre para la temporada 2026-2027. Tiene 17,000 pies cuadrados y estará abierta hasta el 28 de febrero de 2027.

¿Dónde queda?

La pista, llamada The Rink, se encuentra dentro de Bryant Park, entre las calles 40 y 42 y las avenidas Quinta y Sexta, en Midtown Manhattan, Nueva York. Es la atracción central de Bank of America Winter Village.

¿Cuáles son los horarios?

De acuerdo con la información publicada por Bryant Park:

Fechas Horario de la pista Del 28 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 Todos los días, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. Del 19 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027 Horario ampliado hasta la medianoche

La pista de patinaje está abierta llueva o haga sol, pero puede cerrar en caso de lluvia intensa. El parque cierra si las condiciones climáticas son adversas. “Recibirás un correo electrónico si tu sesión de patinaje se cancela por mal tiempo. Consulta el mensaje de la pista en nuestra página principal para obtener actualizaciones diarias”, se lee en su sitio web.

¿Cómo patinar gratis?

Para utilizar la pista sin pagar entrada ni alquiler:

1. Lleva tus propios patines de hielo.

2. Ingresa en la página oficial de The Rink de Bryant Park y selecciona el botón “Reserve Tickets”.

3. Elige la opción gratuita “Bring Your Own Skates” y reserva una fecha y un horario disponibles.

4. Presenta tu reserva y tus patines al ingresar. Tener equipo propio no permite entrar sin boleto ni saltarse la fila.

Las reservas para quienes llevan sus propios patines se habilitan diariamente con una semana de anticipación. Por eso, la gratuidad no significa que puedas entrar en cualquier momento: necesitas un turno disponible.

¿Cuánto dura cada sesión?

Las reservas abarcan aproximadamente 70 minutos desde la hora de llegada indicada en el boleto hasta la salida. Ese periodo incluye el tiempo para ponerse los patines y guardar las pertenencias. La mayoría de las sesiones ofrece 50 minutos sobre el hielo, que comienzan 20 minutos después del horario de la reserva; la primera sesión del día es más larga.

¿Cuál es el mejor momento para patinar y evitar las multitudes?

Temprano por la mañana: un buen momento para patinar con niños pequeños, especialmente porque las ayudas para patinar son gratuitas antes de las 10:30 a.m. todos los días, según disponibilidad.

un buen momento para patinar con niños pequeños, especialmente porque las ayudas para patinar son gratuitas antes de las 10:30 a.m. todos los días, según disponibilidad. Fechas y horarios fuera de las horas punta: visita entre semana y por las mañanas, y en fechas anteriores al Día de Acción de Gracias y después de Año Nuevo.

¿Y si no tienes patines?

Puedes alquilarlos al reservar; por lo tanto, la visita ya no será completamente gratuita. La página oficial muestra un rango de alquiler de US$18.72 a US$64.48, según el horario.

La entrada a la pista es gratuita, pero el alquiler de patines se paga aparte (Foto: Bryant Park / Instagram)

¿QUÉ OTROS ATRACTIVOS TIENE WINTER VILLAGE?

Además de la pista de hielo, Winter Village en Bryant Park ofrece un mercado navideño, espacios gastronómicos e iglús privados para compartir en grupo. Estos son los principales atractivos anunciados para la temporada 2026-2027:

Holiday Shops: compras y gastronomía

Este mercado al aire libre, inspirado en los mercados europeos, reúne artesanos de Nueva York y de otras partes del mundo. Sus puestos ofrecen regalos, artesanías y productos gastronómicos a lo largo de los paseos y terrazas del parque.

Fechas: del 28 de octubre de 2026 al 3 de enero de 2027.

del 28 de octubre de 2026 al 3 de enero de 2027. Horario: de lunes a viernes, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábados y domingos, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

de lunes a viernes, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábados y domingos, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. En días festivos puede haber cambios de horario, y algunos locales amplían su atención durante las fechas de mayor concurrencia.

The Lodge: comida y bebidas junto a la pista

Es un espacio gastronómico con bares y distintas opciones para comer, tomar chocolate caliente o disfrutar de un cóctel mientras se observa a los patinadores. También cuenta con una pantalla grande para ver eventos deportivos.

Fechas: del 28 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027.

del 28 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027. Horario: todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., con atención hasta las 11:30 p.m. en determinadas fechas de mayor demanda.

Cozy Igloos: espacios privados con calefacción

Los iglús regresan el 5 de noviembre de 2026. Son domos privados con calefacción, ubicados junto a la pista, donde se puede compartir comida y bebidas con familiares o amigos.

Duración: cada sesión dura 90 minutos.

cada sesión dura 90 minutos. Cantidad: admiten hasta ocho personas, con paquetes para grupos de una a cuatro o de cinco a ocho.

admiten hasta ocho personas, con paquetes para grupos de una a cuatro o de cinco a ocho. Requieren reserva y la compra de un paquete.

La experiencia no incluye acceso a la pista de hielo: el turno para patinar debe reservarse por separado.