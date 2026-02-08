Faltan pocas horas para que se celebre el Super Bowl LX , uno de los eventos deportivos más sintonizados por los amantes del fútbol americano. La mayoría estará desde la comodidad de sus hogares para visualizar este encuentro que determinará el mejor equipo de la temporada 2025 de la NFL; sin embargo, podría existir un factor que complicaría la emoción deportiva: el clima. En caso estés residiendo en alguna comunidad situada al norte de Texas, eres un afortunado, ya que el buen tiempo estará en gran parte de la jornada. A continuación, te indicaré el pronóstico climático en lo que resta del día.

Según el equipo meteorológico de CBS News , esta área de la Estrella Solitaria presentó algunas ligeras lluvias en horas de la mañana de hoy, debido al traslado de un frente frío. Sin embargo, estas precipitaciones no causarán alguna complicación.

Se prevé que habrá cielos nublados en el norte de Texas, con ráfagas de viento que alcancen velocidades de hasta 16 km/. A pesar de estas leves condiciones climáticas, el ambiente será agradable, ya que los valores térmicos rondarán los 78 °F en gran parte de la jornada.

Los pronósticos señalan que los valores térmicos en el norte de Texas se posicionarán en 78 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En horas de la noche, posiblemente se aparezca una niebla en el estado que podría complicar la visibilidad en los conductores. Los expertos recomiendan en encender las luces bajas y mantener mucha precaución al momento de emprender el viaje.

En líneas generales, las comunidades que conforman el norte de Texas podrán disfrutar de este encuentro deportivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en sus sofás, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

El Super Bowl LX se desarrollará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. Además de esta final, los televidentes y asistentes podrán presenciar el Half Time Show liderado por el cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

El Super Bowl LX se desarrollará en el Levi's Staidum de Santa Clara, en California. (Crédito: EFE / EPA / CHRIS TORRES)

Cómo será el clima en Santa Clara, sede oficial del Super Bowl LX

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante el día, el cielo se mantendrá soleado, con máximas de 60 °F y una brisa ligera de 5 a 10 mph. Aunque en horas de la tarde-noche se prevé una niebla y un clima nublado, el ambiente se mantendrá agradable para los fanáticos, ya que la temperatura se situará en los 40 °F.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí