Cuidar la salud de un perro o un gato en Estados Unidos suele implicar visitas frecuentes al veterinario, tratamientos prolongados y, en muchos casos, el reto de encontrar una farmacia que realmente tenga el medicamento recetado, especialmente si vives en barrios con alta población latina como el Bronx, Jackson Heights en Queens, el suroeste de Houston, el sur de Florida o el este de Los Ángeles, donde muchas familias hispanas conviven con más de una mascota. En ese contexto, cualquier alternativa que haga más sencillo y accesible el proceso de surtir la medicina se convierte en una buena noticia para millones de hogares que consideran a sus peludos como parte de la familia, casi como otro hijo.

CVS Health anunció que, a partir de ahora, los propietarios podrán surtir recetas para medicamentos de mascotas en cerca de 9,000 sucursales en todo el país, una medida pensada para que el acceso a tratamientos esenciales sea más rápido, más práctico y esté disponible en farmacias que muchos hispanos ya usan a diario para sus propios medicamentos y compras básicas.

Si tienes una mascota o conoces a alguien que convive con un perro o un gato, vale la pena conocer cómo funciona este nuevo servicio, sobre todo si vives en zonas donde CVS Pharmacy está presente en casi cada avenida principal y forma parte de la rutina de compras del vecindario.

¿QUÉ ES EL NUEVO SERVICIO DE CVS PARA MASCOTAS?

CVS Pharmacy comenzó a ofrecer la posibilidad de surtir recetas para perros y gatos en miles de farmacias de todo Estados Unidos, integrando los medicamentos veterinarios al mismo sistema que muchos clientes usan para sus tratamientos personales. La idea es que los dueños puedan gestionar en un solo lugar las recetas de la familia y las de sus mascotas, reduciendo tiempo de traslado y filas en clínicas veterinarias o tiendas especializadas, algo especialmente útil para familias hispanas que suelen combinar dos empleos, horarios extensos y responsabilidades de cuidado en casa.

Esta iniciativa se inscribe en una tendencia más amplia de servicios de salud integrados, que busca acercar la atención y los medicamentos tanto a las personas como a sus animales de compañía, aprovechando la red nacional de farmacias y clínicas de atención primaria de CVS.

Las farmacias CVS ahora también venden medicina para mascotas (Foto: CVS)

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO PASO A PASO?

El proceso para surtir medicamentos de mascotas en CVS Pharmacy es muy similar al que ya utilizan las personas para sus propias recetas, lo que facilita la adopción del servicio por parte de quienes ya conocen la dinámica de las farmacias en EE. UU.

Si el veterinario receta un medicamento para un perro o un gato, el propietario tiene dos opciones claras:

Presentar la receta impresa en cualquier CVS Pharmacy participante.

Pedir al veterinario que envíe la receta directamente a la farmacia (por ahora, vía fax o sistema propio, y en los próximos meses también mediante receta electrónica).

Una vez que CVS Pharmacy recibe la receta, el cliente puede:

Recoger el medicamento directamente en la tienda.

Solicitar el envío a domicilio, cuando este servicio esté disponible para el medicamento en cuestión.

Paso Qué debe hacer el dueño de la mascota 1 Obtener una receta del veterinario. 2 Llevar la receta a CVS Pharmacy o pedir que el veterinario la envíe directamente. 3 Esperar la confirmación de la farmacia (mensaje, llamada o aviso en la app). 4 Recoger el medicamento en la sucursal o elegir la entrega a domicilio, si aplica.

Este flujo resulta familiar para muchas familias hispanas que ya están acostumbradas a recibir notificaciones de sus recetas en el celular, revisar el estado desde la app y coordinar todo en función de sus horarios de trabajo y transporte público.

¿QUÉ MEDICAMENTOS PARA PERROS Y GATOS ESTARÁN DISPONIBLES?

Según informó CVS Health, inicialmente estarán disponibles varios de los medicamentos recetados con mayor frecuencia para perros y gatos, centrados en condiciones comunes que afectan a mascotas en entornos urbanos y suburbanos.

Entre ellos se encuentran:

Antibióticos.

Medicamentos para alergias.

Tratamientos contra pulgas y garrapatas.

Insulina.

Analgésicos y medicamentos para el dolor.

La empresa explicó que ampliar los lugares donde pueden surtirse estas recetas ayuda a reducir retrasos en los tratamientos y facilita que las mascotas reciban sus medicamentos sin tener que depender exclusivamente de hospitales veterinarios, farmacias especializadas o tiendas exclusivas para animales, que a veces están lejos de los barrios de mayoría latina o tienen horarios complicados para quienes trabajan todo el día.

BENEFICIOS ADICIONALES PARA LOS DUEÑOS

Uno de los aspectos más interesantes del nuevo servicio es que las recetas para mascotas podrán aprovechar varias de las herramientas que ya utilizan los clientes de CVS Pharmacy para sus propios medicamentos. Esto incluye opciones pensadas para dar continuidad a los tratamientos y facilitar la organización del día a día, algo clave para hogares hispanos donde suele haber varios miembros de la familia usando la misma farmacia.

Entre los beneficios disponibles destacan:

Reposición automática de recetas elegibles.

Sincronización de medicamentos, para recoger varias recetas al mismo tiempo.

Entrega a domicilio en medicamentos seleccionados.

Administración de recetas desde CVS.com.

Gestión de tratamientos mediante la aplicación de CVS Health.

Además, la compañía adelantó que durante los próximos meses incorporará la posibilidad de que los veterinarios envíen recetas electrónicas directamente a la farmacia, lo que hará el proceso aún más rápido y alineado con las prácticas actuales de prescripción digital.

MÁS QUE MEDICINAS: CATÁLOGO AMPLIADO DE PRODUCTOS PARA MASCOTAS

La apuesta de CVS Health por el cuidado animal no termina con los medicamentos recetados. Las tiendas y el sitio web de la compañía también ampliaron su catálogo de productos para perros y gatos, lo que permite que los dueños aprovechen una sola visita para cubrir varias necesidades de sus mascotas, algo muy práctico para familias hispanas que suelen organizar sus compras semanales en una única salida.

Categoría Productos Alimentación Comida húmeda y seca para perros y gatos. Higiene Champús para mascotas y productos de aseo básico. Protección Productos contra pulgas y garrapatas. Cuidado dental Premios y golosinas dentales. Accesorios Juguetes, herramientas de aseo y artículos de bienestar. Hogar Arena para gatos y almohadillas de entrenamiento para cachorros.

La cadena también seguirá fortaleciendo su marca propia Pet Central, con nuevos productos previstos para los próximos meses, e incorporó marcas reconocidas en el mercado de mascotas como Milk-Bone, Greenies, Churu, Savory Prime y Temptations, presentes en muchas alacenas de hogares latinos en Estados Unidos.

UNA OPCIÓN MÁS PARA TRATAMIENTOS CONTINUOS

En la práctica, este lanzamiento ofrece una nueva opción para las familias cuyos perros o gatos requieren medicamentos de forma recurrente, como ocurre con tratamientos para diabetes, infecciones, alergias o enfermedades crónicas. Tener la posibilidad de surtir esas recetas en una farmacia de barrio, muchas veces ubicada junto a supermercados, panaderías latinas o restaurantes de comida mexicana, dominicana o centroamericana, hace que el cuidado de la mascota se integre mejor en la rutina cotidiana.

Hasta ahora, muchos propietarios dependían exclusivamente del consultorio veterinario, de farmacias especializadas para mascotas o de pedidos por internet, con tiempos de entrega que podían demorar más de lo ideal para un tratamiento urgente. Con esta expansión, CVS Pharmacy busca aprovechar su red de aproximadamente 9,000 farmacias y más de 1,000 clínicas de atención primaria y de consulta rápida en Estados Unidos para acercar aún más los servicios de salud tanto a las personas como a sus animales de compañía.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS FAMILIAS HISPANAS?

Para quienes ya hacen compras habituales en CVS Pharmacy, esta novedad también significa la posibilidad de resolver varias necesidades en una sola visita: recoger medicamentos personales y de sus mascotas, además de adquirir alimentos, productos de higiene y artículos para el cuidado diario de perros y gatos. En comunidades hispanas donde la confianza en ciertos establecimientos se construye con el tiempo —a través del trato en español, la atención cercana y el boca a boca entre vecinos— contar con un servicio adicional para animales en una farmacia conocida puede aumentar la sensación de seguridad y de acompañamiento.

En barrios como Hialeah en Florida, Pico-Union en Los Ángeles o Washington Heights en Nueva York, donde el español se escucha en cada esquina y las mascotas son parte del ambiente del vecindario, iniciativas como esta refuerzan la idea de que los servicios de salud y bienestar se están adaptando a la realidad de las familias latinas, que buscan soluciones prácticas, accesibles y cercanas para quienes consideran a sus perros y gatos como miembros esenciales del hogar.

La cadena CVS ha anunciado esta noticia que vale en todo Estados Unidos (Foto: AFP)

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