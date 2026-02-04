Minneapolis amanece con un clima distinto en materia migratoria. Tras semanas marcadas por tensiones, protestas y una creciente preocupación en comunidades inmigrantes, una decisión anunciada por la administración de Donald Trump abre la puerta a un escenario menos confrontacional. La reducción de la presencia de agentes federales de inmigración en Minnesota llega luego de conversaciones directas entre autoridades federales y líderes estatales y locales, en un intento por bajar el tono del conflicto y reorganizar las operaciones. Aunque no se trata de un cambio total en la política migratoria, la medida representa un giro relevante que impacta directamente en Minneapolis y St. Paul, donde el despliegue federal había generado miedo, desconfianza y choques constantes con las autoridades locales.

El anuncio fue realizado por Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” del presidente Trump, quien explicó en una conferencia de prensa que la decisión es resultado de una “colaboración sin precedentes” con funcionarios de Minnesota. Según Homan, el trabajo conjunto con el gobernador demócrata Tim Walz, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey y cuerpos policiales locales permitió avanzar hacia un esquema distinto, con mayor coordinación y menos presencia visible de agentes federales en las calles.

ICE enfrenta un clima de mayor escrutinio público en Minneapolis tras semanas de tensiones comunitarias. | Crédito: Octavio JONES / AFP

Durante las últimas semanas, Minnesota no había sido el principal foco de las operaciones migratorias federales, pero aun así se convirtió en un punto crítico. Las tensiones escalaron rápidamente tras enfrentamientos entre agentes y manifestantes, especialmente luego de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos, un hecho que encendió la indignación pública.

A partir de entonces, líderes locales y estatales intensificaron sus llamados para que el ICE abandonara el estado, mientras desde Washington se insistía en que las acciones solo estaban dirigidas a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Homan sostuvo que las conversaciones con autoridades locales fueron “productivas” y que se lograron acuerdos clave para mejorar la comunicación entre cárceles del condado, policías locales y el gobierno federal.

El objetivo, explicó, es evitar que personas acusadas de delitos graves sean liberadas sin que las autoridades federales sean notificadas, pero sin obligar a policías o cárceles locales a actuar como agentes migratorios.

En ese sentido, aclaró que los centros de detención no están obligados a retener a personas más allá del tiempo legal establecido, una de las mayores preocupaciones expresadas por ciudades y condados considerados “santuario”.

ICE y Minneapolis atraviesan una etapa de diálogo que busca mejorar la confianza y la seguridad en la ciudad. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP

ICE reorganiza sus operativos

Otro punto central del anuncio fue la reorganización de los operativos. Homan aseguró que la estrategia apunta a volver a un modelo de “operativos migratorios selectivos”, similares a los que el ICE ha llevado a cabo durante décadas, y no a redadas amplias como las vistas recientemente en las Ciudades Gemelas.

Según explicó, una mejor planificación permitirá reducir el número de agentes desplegados, disminuir la tensión con la comunidad y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad pública.

Además, el funcionario fue crítico con lo que calificó como “inconsistencias inaceptables” en el uso de cámaras corporales por parte de los agentes. Reconoció que algunos oficiales contaban con estos dispositivos mientras otros no, una situación que, dijo, debía corregirse de inmediato. Como parte de la nueva estrategia, se priorizó el despliegue completo de cámaras corporales en Minneapolis, con la intención de extender esta política a nivel nacional. Para Homan y el presidente Trump, la transparencia es clave para recuperar la confianza pública y dejar en claro que no se tolerará ninguna mala conducta por parte de los agentes.

