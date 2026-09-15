Los clientes de Publix en Florida ya no tendrán que contar uno por uno los productos de su canasta antes de acercarse a una caja exprés. La cadena de supermercados, habitual para muchas familias hispanas desde Miami-Dade y Broward hasta Orlando, Tampa, Jacksonville y el corredor de la I-4, dejó atrás el antiguo límite rígido de 10 artículos. A partir de ahora, el uso de estas líneas dependerá más del movimiento en el área de pago y de la orientación del personal que de una cifra establecida. El ajuste puede notarse durante las horas de mayor afluencia, como al salir del trabajo, antes de un fin de semana o cuando se busca resolver la cena con una compra rápida.

Publix confirmó que actualizó el procedimiento de sus carriles rápidos para otorgar mayor flexibilidad a los asociados que atienden el área. En lugar de aplicar una regla única para todos, la empresa busca reducir las esperas y mejorar la rapidez de las transacciones. La implementación se extiende a los establecimientos de la compañía.

¿QUÉ CAMBIA EN PUBLIX?

La medida, como informan varios medios locales como Telemundo Miami, News 4 JAX, etc., elimina una norma que durante años identificó a las filas rápidas: el aviso de “10 items or less” o “10 artículos o menos”. Ahora, esos carriles mantendrán su función de atención ágil, aunque el equipo de cada supermercado podrá decidir cómo ordenar a los compradores de acuerdo con la demanda, el tamaño de las compras y la velocidad de las transacciones.

Antes Ahora Límite rígido de 10 artículos en la caja exprés Ya no existe un máximo fijo de productos El número de artículos definía si una persona podía ingresar a la fila Los asociados tienen más margen para organizar la atención Regla uniforme, incluso cuando otras líneas estaban vacías Decisiones basadas en el tráfico y los tiempos de espera Señales con el mensaje “10 items or less” Carriles identificados como “Express”

Para quienes pasan por Publix por pan cubano, café, frutas, pollo, una bandeja del deli o ingredientes de última hora, el ajuste implica que llevar algunos productos adicionales ya no debería impedir el uso de una fila rápida. Sin embargo, la eliminación del tope no significa que cualquier carrito lleno sea adecuado para ese espacio: el personal podrá orientar a cada persona según la situación de la tienda.

Publix es la cadena de supermercados más conocida y concurrida por los ciudadanos de Florida (Foto: AFP) / JOE RAEDLE

¿QUÉ BUSCA LA EMPRESA?

Publix presentó esta actualización como una medida orientada a hacer más eficiente el momento de pagar. En vez de concentrarse en contar mercancía, el objetivo pasa por disminuir las demoras y facilitar una atención más fluida en los momentos de mayor demanda.

La empresa busca:

Reducir los tiempos de espera.

Mejorar la eficiencia en el área de pago.

Dar más flexibilidad al personal.

Ordenar mejor el flujo de compradores.

Agilizar las transacciones.

El ajuste puede resultar relevante para residentes de Florida, donde la cadena forma parte de la rutina de muchas familias. Ya sea una compra después de dejar a los niños en la escuela, una parada antes de una reunión familiar, alimentos para la playa o ingredientes para ver un partido, la posibilidad de utilizar el carril exprés sin un máximo estricto ofrece una alternativa más práctica.

¿TAMBIÉN APLICA AL AUTOPAGO?

Publix no ha aclarado públicamente si la eliminación del límite de 10 productos también incluye las estaciones de autopago o self-checkout. La confirmación disponible se refiere al funcionamiento de las cajas exprés atendidas por empleados y a la capacidad del personal para administrar sus filas.

Tipo de caja Situación confirmada Caja exprés atendida por un asociado Ya no tiene un límite rígido de 10 artículos Carril identificado como “Express” El personal puede manejar el flujo sin aplicar un máximo fijo Autopago o self-checkout La compañía no ha detallado si la política funciona igual Tiendas de Publix El cambio se implementa en los establecimientos de la cadena

Por esta razón, los compradores no deberían asumir que las mismas condiciones se aplican en las estaciones de autoservicio. Si un local conserva instrucciones particulares para ese sistema, conviene seguir los avisos disponibles o consultar al empleado responsable del área.

IMPACTO PARA FLORIDA

Publix tiene su sede en Lakeland y cuenta con una presencia amplia en ocho estados del sureste del país. La modificación alcanza a toda la cadena, por lo que los clientes pueden comenzar a observar una dinámica distinta al momento de pagar en sus supermercados de Florida.

La medida tiene especial relevancia en el estado, donde la marca está integrada a la vida diaria de numerosas comunidades latinas. Para una persona que hace compras al regresar del trabajo, prepara comida para una celebración o aprovecha las ofertas semanales, este sistema puede evitar el cálculo apresurado de cuántos productos lleva en la canasta.

La experiencia, no obstante, puede variar según la sucursal y el momento del día. Cuando el supermercado esté lleno, un asociado podría sugerir que una compra grande pase por otra línea para impedir que el carril rápido se detenga. Si hay poca gente, esa misma transacción podría procesarse allí sin mayores inconvenientes.

Miles de floridianos llegan todos los días a los pasillos de alguna tienda Publix (Foto: AFP) / SETH HERALD

PUBLIX REPORTA VENTAS MODERADAS

El cambio ocurre en un escenario de consumo más moderado para la cadena. Durante el segundo trimestre concluido el 27 de junio de 2026, Publix registró ventas por US$15.7 mil millones, un aumento de 1% frente a los US$15.6 mil millones reportados en el mismo periodo de 2025. Las ventas comparables, que miden el desempeño de establecimientos ya abiertos, cayeron 0.5%.

Dato Segundo trimestre de 2026 Ventas de Publix US$15.7 mil millones Ventas del mismo trimestre de 2025 US$15.6 mil millones Variación interanual +1% Ventas comparables -0.5% Estados donde opera la empresa 8

Para los consumidores, la conclusión es concreta: los carriles exprés de Publix ya no operan bajo una condición estricta de 10 artículos. La prioridad será mantener la atención en movimiento, mientras cada equipo de tienda organiza las filas según las necesidades del momento.