“¡Es todo o nada!”. Con esta contundente frase, el senador republicano Bernie Moreno impulsa una iniciativa que busca obligar a los estadounidenses con doble nacionalidad renunciar a su otra ciudadanía o, de lo contrario, perderán la estadounidense. De acuerdo con el político de origen colombiano, la propuesta pretende priorizar los intereses de Estados Unidos frente a los de otros países, argumentando que la doble ciudadanía puede generar “conflictos de intereses y lealtades divididas”. A partir de esta idea, te detallamos qué plantea la denominada Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025.

La ley actual de EE.UU. permite tener otra nacionalidad además de la estadounidense y no exige a las personas elegir lealtad sobre la otra.

Vale precisar que Moreno nació en Colombia, pero su familia se estableció en Estados Unidos, donde al cumplir 18 años juramentó como ciudadano estadounidense. Él aseguró que renunció a la ciudadanía de su país de origen. “Si quieres ser estadounidense, es todo o nada”, afirmó en un comunicado publicado en su página web del Senado.

“Es todo o nada”: el senador Bernie Moreno lanza proyecto para acabar con la doble ciudadanía en EE.UU. (Foto referencial: Kamil Krzaczynski / AFP)

¿QUÉ PROPONE LA LEY DE CIUDADANÍA EXCLUSIVA DE 2025?

Tal como lo explicamos líneas arriba, la propuesta de Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 es un proyecto presentado por el senador republicano Bernie Moreno que busca eliminar la doble ciudadanía para los estadounidenses. En otras palabras, esta iniciativa plantea que las personas estadounidenses que tengan doble nacionalidad deban elegir una sola y renunciar a la otra.

El proyecto prevé que quienes tengan dos ciudadanías tendrían un plazo de un año para formalizar esa renuncia ante la Secretaria de Estado mediante un escrito o notificar de su decisión al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si pasado ese periodo no se pronuncian, se considerará automáticamente que renunciaron a su ciudadanía estadounidense.

El texto también propone que si un ciudadano estadounidense en el futuro adquiere otra nacionalidad, perderá de forma automática la de Estados Unidos. La idea central es que la lealtad hacia el país sea exclusiva y que no existan posibles conflictos de intereses derivados de la doble ciudadanía.

Bernie Moreno no es el único que ha intentado acabar con la doble nacionalidad (Foto referencial: Kamil Krzaczynski / AFP)

¿ES POSIBLE LA APROBACIÓN DE ESTE PROYECTO DE LEY?

Según expertos, la Corte Suprema ya ha establecido que el Congreso no puede retirar la ciudadanía estadounidense sin una renuncia voluntaria de la persona, lo que plantea dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta​. Por ahora, se trata únicamente de un proyecto que necesita apoyo en el Parlamento, y si avanza enfrentaría un escrutinio constitucional muy estricto.

“Aquí hay un tema de orden constitucional que se relaciona directamente con la enmienda 14 (…) La Corte ha vinculado la ciudadanía por naturalización o por vía originaria al derecho constitucional y, por tanto, una legislación que obligue a una persona a tomar una decisión y lo sancione con la pérdida de la ciudadanía americana va a encontrar obstáculos constitucionales importantes, porque la Corte Suprema ha dicho que solo la persona puede renunciar a la ciudadanía”, dijo a Univision Noticias Leopoldo Martínez, exasesor del presidente Joe Biden y promotor de los derechos de la comunidad hispana.

Por tal motivo, calificó la propuesta como un discurso demagógico, que “busca agitar sentimientos que están muy vinculados a ese discurso MAGA, fóbico, de ‘Estados Unidos primero’”.

Reconoció que si bien hay mucha gente en Estados Unidos que puede apoyar esa idea, encima de todo está la Constitución de EE.UU., la cual debe ser defendida.

De otro lado, suponiendo que se apruebe esta iniciativa, afectaría directamente a la primera dama Melania Trump y a su hijo Barron Trump, quienes tienen doble nacionalidad: estadounidense y eslovena. Lo mismo pasa con el papa León XIV, quien además de ser estadounidense, adquirió la ciudadanía peruana.

OTROS PLANTEAMIENTOS QUE BUSCAN ACABAR CON LA DOBLE NACIONALIDAD

Proyecto de Ley de Divulgación de Doble Lealtad. Presentado por el republicano Thomas Massie, quien busca exigir a los candidatos a cargos federales revelar sus dobles ciudadanías. “Los ciudadanos con doble nacionalidad elegidos para el Congreso de Estados Unidos deberían renunciar a su ciudadanía en todos los demás países. Como mínimo, deberían revelar su otra ciudadanía y abstenerse de votar en favor de esos países” , señala su propuesta presentada en marzo de 2025.

Presentado por el republicano Thomas Massie, quien busca exigir a los candidatos a cargos federales revelar sus dobles ciudadanías. , señala su propuesta presentada en marzo de 2025. Proyecto de Ley de Doble Lealtad Descalificativa. Fue planteado por el congresista republicano Randy Fine, de Florida, quien pide que los candidatos a la Cámara de Representantes o al Senado renuncien a sus ciudadanías extranjeras antes de ser elegidos. Fue presentado en octubre.

