Para un inmigrante, residir en Estados Unidos no suele ser sencillo debido al alto costo de vida; sin embargo, es posible no salirse del presupuesto con ciertos trucos de ahorro . En esta ocasión, un influencer latino que vive en este país compartió el nombre de una tienda que ofrece precios relativamente bajos, a comparación de la reconocida empresa Ross Dress for Less.

Este truco de ahorro fue revelado por el usuario @latinoenusa82. Desde sus propias palabras, es sorprendente que ningún creador de contenido hispanohablante hable sobre esta tienda, ya que sus descuentos son llamativos.

¿A cuál se refiere? Se trata de la tienda dd’s Discounts. El propio experto en ahorro reveló que es posible conseguir ciertos productos a precios inesperados; sin embargo, el comprador se tiene que fijar en un sutil detalle.

dd's Discounts es la tienda de rebajas que impresiona por sus increíbles descuentos en distintos rubros. (Crédito: @latinosenusa82 / Instagram)

“Algo muy importante debes saber. Es que aquí (en dd’s Discounts) también tienes que buscar las etiquetas rosadas al igual que Ross”, fueron las palabras del creador de contenido.

Entre los productos baratos con dicho distintivo que resultan ser llamativos para los clientes son ropa de cama, decoraciones para hogar, maquillaje, perfumería, artículos de aseo personal, vestimenta, calzado e, incluso, juguetes para los más pequeños.

Probablemente, es primera vez que escuchas dd’s Discounts y te brindaré más detalles sobre esta cadena de tiendas. Según su sitio web, se fundó en 2004 con el propósito de ofrecer “tendencias de moda artículos para el hogar de calidad” sin afectar la economía de la persona.

El influencer latino explicó que es sumamente importante buscar los productos con etiqueta rosada. (Crédito: @latinosenusa82 / Instagram)

Dónde se ubica esta cadena en Estados Unidos

Si deseas aprovechar estos precios bajos, te interesará saber que dd’s Discounts cuenta con una presencia significativa, con un total de 355 tienda distribuidas en distintos estados americanos con un total de 355 tiendas. California, Texas y Florida son los lugares con la mayor cantidad de establecimientos de esta cadena.