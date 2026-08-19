Florida ha vivido una de las jornadas electorales más observadas del país. En una primaria marcada por la sucesión del gobernador Ron DeSantis, impedido de buscar un tercer mandato consecutivo, Byron Donalds se ha consolidado como la figura que mantenga al Partido Republicano en Tallahassee. Para numerosos votantes hispanos, desde Miami-Dade y Hialeah hasta Kissimmee, Tampa y el suroeste estatal, la contienda no se reduce a los nombres nacionales, también pasa por conversaciones diarias sobre el seguro de la casa, el alquiler, los impuestos a la propiedad, los alimentos y el encarecimiento de vivir en el estado. Además, este político cuenta con un detalle más que llamativo: el respaldo público y reiterado del presidente Donald Trump.

Su postulación reúne experiencia en Tallahassee y Washington con un perfil conservador estrechamente vinculado al movimiento MAGA. Donalds representa al Distrito 19 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una zona que comprende buena parte del suroeste, incluidos Naples, Fort Myers y Cape Coral. Además, si consigue imponerse en los comicios generales del 3 de noviembre, podría convertirse en el primer gobernador negro elegido en la historia estatal.

El gobernador Ron DeSantis, también del Partido Republicano, ya no puede buscar un tercer periodo consecutivo, por lo que está próximo a acabar su periodo como gobernador del estado de Florida (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

¿QUIÉN ES BYRON DONALDS?

Byron Lowell Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, y creció en Crown Heights. Luego se trasladó al Estado del Sol para estudiar, un trayecto que enlaza su historia personal con Tallahassee, capital política de Florida, y con el suroeste, región donde desarrolló su carrera pública.

El legislador asistió inicialmente a Florida A&M University antes de transferirse a Florida State University. Obtuvo su título en Finanzas y Marketing en 2002. Antes de dedicarse al servicio público, trabajó en áreas relacionadas con las finanzas, la banca y el sector asegurador, una experiencia que ahora menciona al hablar del elevado precio de las pólizas residenciales.

Su transformación partidista ocurrió en 2010, cuando abandonó el Partido Demócrata para sumarse al Partido Republicano. A partir de entonces se acercó al Tea Party y fue construyendo una identidad cada vez más definida dentro del ala conservadora.

LA TRAYECTORIA POLÍTICA DE DONALDS

Antes de llegar al Capitolio federal, Donalds fue elegido en 2016 para la Cámara de Representantes de Florida. Allí representó el Distrito 80 hasta 2020 y presidió el Subcomité de Banca y Seguros. Ese antecedente adquiere relevancia en un territorio donde las primas de vivienda preocupan a propietarios, inquilinos y pequeños negocios.

Año Momento clave 2002 Se gradúa de Florida State University en Finanzas y Marketing 2010 Se incorpora al Partido Republicano 2012 Busca por primera vez la nominación republicana para llegar al Congreso 2016 Es elegido a la Cámara de Representantes de Florida 2020 Gana la elección para representar el Distrito 19 de Florida en el Congreso 2021 Asume como representante federal 2023 Es nominado durante la disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes 2025 Anuncia su candidatura a gobernador de Florida 2026 Compite en la primaria republicana para gobernador

En 2020 dio el salto a Washington tras obtener el escaño del Distrito 19. Desde enero de 2021 representa a una parte del suroeste floridano en la Cámara federal y fue reelegido en dos oportunidades.

SU RELACIÓN CON DONALD TRUMP

Uno de los pilares de su campaña es, evidentemente, la cercanía con Trump. Donalds se ha convertido en uno de los aliados más visibles del presidente dentro de la delegación republicana de Florida, y su nombre figuró en 2024 entre las personas consideradas para acompañar la fórmula presidencial como vicepresidente.

Cuando lanzó su carrera para la gobernación, el mandatario le otorgó su “Complete and Total Endorsement”, una frase que equivale a un respaldo total. Trump volvió a reafirmar ese apoyo durante el proceso electoral. En una interna republicana con varios aspirantes, esa señal puede influir entre quienes siguen la agenda America First y el movimiento MAGA.

Byron Donalds es una figura del Partido Republicano muy allegada al presidente Donald Trump (Foto: AFP) / CHIP SOMODEVILLA

¿QUÉ PROPONE DONALDS PARA FLORIDA?

El eje principal de su mensaje es la asequibilidad, una preocupación extendida en hogares de Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y las ciudades de la costa del Golfo. Para una familia que trata de renovar la cobertura de su vivienda, pagar la renta o ahorrar para comprar una propiedad, esas cuentas suelen pesar más que las disputas partidistas de Washington.

Entre las prioridades que ha planteado se encuentran:

Impuestos a la propiedad: defiende avanzar hacia la eliminación de los gravámenes sobre viviendas con exención homestead.

defiende avanzar hacia la eliminación de los gravámenes sobre viviendas con exención homestead. Seguros de vivienda: plantea reformas regulatorias para aliviar el precio de las pólizas y ha dicho que buscaría una reducción de entre 20% y 25%.

plantea reformas regulatorias para aliviar el precio de las pólizas y ha dicho que buscaría una reducción de entre 20% y 25%. Vivienda: propone simplificar procesos gubernamentales y reducir trabas que, según sostiene, aumentan el costo de construcción.

propone simplificar procesos gubernamentales y reducir trabas que, según sostiene, aumentan el costo de construcción. Atención médica: promueve más transparencia en los precios mediante su propuesta “Your Doctor, Your Price”.

promueve más transparencia en los precios mediante su propuesta “Your Doctor, Your Price”. Costo de vida: presenta la inflación, el alquiler, las primas y los gravámenes como problemas que afectan a residentes de distintas afiliaciones.

En educación, el congresista ha respaldado las escuelas charter y los programas de elección escolar. En inmigración sostiene posturas más estrictas y ha impulsado iniciativas destinadas a reforzar el control fronterizo.

En abril de 2026 reintrodujo el Reform Immigration Through Biometrics Act, una propuesta que pide al Departamento de Seguridad Nacional informar al Congreso sobre el avance de un sistema biométrico de entrada y salida. El proyecto busca reforzar el seguimiento de personas que exceden el tiempo permitido por sus visas e identificar deficiencias en el control migratorio. La iniciativa fue enviada a subcomités de la Cámara y aún no se ha convertido en ley.

UN CONSERVADOR CON PESO EN WASHINGTON

La aspiración de Donalds no se explica solo por su relación con Trump. En el Congreso integra el Freedom Caucus y el Republican Study Committee, dos grupos con influencia dentro del bloque conservador. Esas afiliaciones permiten anticipar el tipo de prioridades que podría impulsar desde Tallahassee.

Su trayectoria pública refleja posturas de derecha en asuntos como inmigración, educación, regulación económica y derechos LGBTQ+. También ha cuestionado el consenso científico sobre el cambio climático causado por la actividad humana y ha vinculado la crisis de las aseguradoras con los modelos de riesgo que utilizan las compañías.

Para sus seguidores, el congresista representa la continuidad de la agenda republicana que domina el gobierno estatal desde hace años. Sus críticos, en cambio, plantean dudas sobre el efecto de esas políticas en temas sociales, ambientales y migratorios.

PUEDE SER EL PRIMER GOBERNADOR AFROAMERICANO DE FLORIDA

La eventual victoria de Donalds incorporaría un componente histórico a la contienda. Si gana en noviembre, sería el primer gobernador negro elegido en Florida, un estado con una población diversa y con comunidades afroamericanas, cubanoamericanas, puertorriqueñas, venezolanas, colombianas, haitianas y dominicanas que tienen una influencia creciente en la conversación política.

Sin embargo, ese hecho no ocupa el centro de su estrategia. El aspirante ha preferido presentar un discurso enfocado en propuestas conservadoras y asuntos económicos, bajo el argumento de que el alto costo de vida atraviesa diferencias raciales, geográficas y partidistas.

Byron Donalds ganó las elecciones primarias del Partido Republicano y ahora será candidato para gobernador de Florida (Foto: AFP)

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