Ante la necesidad económica, Mauricio Prado Díaz, un hombre de origen mexicano, decidió visitar un Home Depot en Santa Ana, California con el propósito de encontrar algún trabajo. Su desesperación por la situación que vivía ocasionó que fuera detenido por los agentes federales de inmigración .

Él formó parte de los 8 detenidos producto de la redada que realizó la Patrulla Fronteriza. Su arresto ha ocasionado que su familia esté angustiada, pues temen que forme parte de la extensa lista de inmigrantes que son deportados por no contar con documentación legal.

Su hija, Kristal Navarro, expresa a Univision Noticias que Mauricio no le explicaron el motivo de su arresto. Además, no le solicitaron algún documento para corroborar su estatus migratorio . Esta práctica se está volviendo más frecuente por parte de los agentes federales de inmigración.

“Él no tiene antecedentes criminales ni un caso abierto con inmigración”, fueron las palabras de Kristal al medio citado.

Mauricio solo pretendía buscar trabajo. Sin embargo, fue intervenido por los agentes de inmigración. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Vive más de 25 años en EEUU

Mauricio es de Jalisco, México. La falta de oportunidades laborales obligó a que decida emigrar a Estados Unidos. Fue así que, en 1998, llegó a este país con el propósito de vivir el sueño americano . Hasta el momento, ha vivido 27 años en este país.

Es padre de cinco 5 hijos, pero lo curioso es que uno de ellos forma parte de la Marina de Estados Unidos, un recurso válido para que pudiera acceder a un permiso de permanencia temporal o a una acción diferida.

Mauricio lleva más de 25 años en Estados Unidos. Es padre de un miembro de la Marina de este país. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Esto le permitiría que obtenga una “protección” en caso se le pretenda expulsar de Estados Unidos mientras se regulariza su situación migratoria. Sin embargo, su detención estaría complicando el panorama.

Por el momento, el latino está recluido en un centro de detención de ICE en California. Su familia inició una campaña de recaudación con el propósito de contratar un representante legal y pueda conseguir su liberación.