La oportunidad de trabajar en las jornadas electorales en Estados Unidos no solo es una forma de apoyar la democracia, también se ha convertido en una fuente de ingresos temporales muy valorada por muchas familias hispanas, incluyendo a quienes viven en el Condado de San Diego y combinan varios trabajos para llegar a fin de mes. En California, ya comenzó el reclutamiento de trabajadores electorales para las elecciones primarias para gobernador del 2 de junio de 2026, y el San Diego County Registrar of Voters está buscando especialmente personas bilingües que puedan atender a votantes en inglés y en español en vecindarios como Chula Vista, National City, San Ysidro, City Heights o Barrio Logan. Se trata de un empleo momentáneo que puede pagar hasta US$240 por día, dependiendo de la jornada, y que suele atraer a residentes que ya participan activamente en su comunidad, como padres de familia, estudiantes de college, trabajadores de restaurantes, tiendas, construcción o delivery que buscan un ingreso extra sin comprometer su trabajo principal.

CONVOCATORIA PARA TRABAJAR EN LAS ELECCIONES DE JUNIO EN CALIFORNIA

El proceso de reclutamiento ya está abierto para quienes deseen participar como trabajadores electorales en las primarias que se celebrarán en California.

El periodo de servicio se divide en dos etapas principales:

Fase del proceso Fechas Actividades Preparación y votación anticipada 23 de mayo al 1 de junio de 2026 Organización de centros de votación y asistencia a votantes Jornada electoral 2 de junio de 2026 Operación completa del centro de votación durante el día de la elección

Como suelen explicar las propias autoridades electorales, los poll workers cumplen una función esencial dentro del sistema electoral estadounidense. Son quienes ayudan a que todo funcione dentro de los centros de votación, desde la instalación del lugar hasta el cierre al final del día, algo clave en un condado grande y diverso como San Diego, donde conviven comunidades mexicoamericanas, centroamericanas, asiáticas y de muchas otras procedencias.

Entre sus tareas más habituales están:

Instalar y preparar el centro de votación

Asistir a los votantes durante el proceso

Operar equipos electorales

Organizar las filas y resolver dudas del público

Colaborar en el cierre y limpieza del lugar

Un ejemplo típico en el Condado de San Diego es el de residentes hispanos que ayudan a personas mayores que solo hablan español a entender su boleta, siempre sin influir en su voto y siguiendo las reglas de neutralidad del proceso.

Los poll workers apoyan en todo lo necesario para una correcta realización de las elecciones (Foto: AFP) / ROBYN BECK

¿CUÁNTO DINERO PUEDEN GANAR LOS TRABAJADORES ELECTORALES?

El pago depende del momento en que se trabaje durante el proceso electoral.

Periodo de trabajo Pago diario 23 de mayo al 1 de junio US$145 por día 2 de junio (día de la elección) US$240 por día

Además, hay incentivos para quienes hablan más de un idioma.

Condición Pago adicional Trabajadores bilingües (fase previa) US$5 adicionales por día Trabajadores bilingües (día de la elección) US$10 adicionales

Este incentivo existe porque el Condado de San Diego tiene una población muy diversa y muchos votantes necesitan asistencia en distintos idiomas. En la práctica, esto significa que un trabajador bilingüe que apoye en la jornada del 2 de junio puede ganar hasta US$250 en un solo día, lo que para muchas personas representa ayuda para la renta, la gasolina o las compras del supermercado.

REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO TRABAJADOR ELECTORAL

Las autoridades del San Diego County Registrar of Voters establecieron una serie de requisitos básicos para participar en la convocatoria.

Requisitos principales:

Ser ciudadano estadounidense registrado para votar en California o residente permanente legal en Estados Unidos.

Tener al menos 18 años.

Poder leer, escribir y hablar inglés.

Completar una capacitación presencial obligatoria de dos días consecutivos.

Tener disponibilidad para trabajar hasta 11 días durante las dos semanas previas a la elección.

Contar con transporte confiable para llegar al centro de votación asignado.

Durante la capacitación se enseñan los procedimientos electorales, el uso del equipamiento y la forma correcta de asistir a los votantes, algo importante en comunidades donde muchas personas son votantes nuevos o no están familiarizadas con el sistema electoral de Estados Unidos.

BUSCAN ESPECIALMENTE TRABAJADORES BILINGÜES

Uno de los puntos que más destacan las autoridades es la necesidad de personas que hablen más de un idioma.

El sistema electoral del Condado de San Diego ofrece asistencia a votantes en varios idiomas debido a la diversidad de su población.

Entre los idiomas más solicitados se encuentran:

Árabe

Chino

Filipino

Hindi

Hmong

Indonesio

Japonés

Khmer

Coreano

Laosiano

Persa

Somalí

Español

Tailandés

Vietnamita

Quienes dominen alguno de estos idiomas además del inglés tienen más posibilidades de ser seleccionados. Para la comunidad hispana, esto representa una ventaja clara, ya que el español es uno de los idiomas más demandados en zonas de frontera y en barrios con alta presencia de familias latinoamericanas.

¿CÓMO APLICAR PARA TRABAJAR EN LAS ELECCIONES?

El proceso de solicitud se realiza a través del programa oficial de trabajadores electorales del San Diego County Registrar of Voters.

Los pasos generales son:

Completar la solicitud para poll worker en el portal oficial del condado.

Esperar la revisión de la candidatura por parte de las autoridades electorales.

Si la solicitud es aprobada, asistir a la capacitación obligatoria.

Recibir la asignación de un centro de votación dentro del Condado de San Diego.

Es importante tener en cuenta que enviar la solicitud no garantiza automáticamente un puesto, ya que las autoridades asignan a los trabajadores según las necesidades de cada centro electoral y la cantidad de votantes esperada en cada área.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS EN LAS PRIMARIAS DEL 2 DE JUNIO?

En las primarias del 2 de junio de 2026 en California, los dos candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales, independientemente de su partido político.

Partido Demócrata:

Matt Mahan

Antonio Villaraigosa

Katie Porter

Tony Thurmond

Xavier Becerra

Thomas Steyer

Eric Swalwell

Betty Yee

Partido Republicano:

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos:

Nicholas Thompson (Partido Libertario de Estados Unidos)

Butch Ware (Partido Verde de Estados Unidos)

Jesse Alberti

Tony Fitzpatrick

Lewis Herms

Leonard Jackson

Para muchos votantes del Condado de San Diego, especialmente los hispanos que siguen de cerca la política estatal y federal, trabajar en estas primarias como poll worker también es una forma de ver de cerca cómo se organiza una elección y quiénes son las figuras que podrían llegar al cargo de gobernador.

