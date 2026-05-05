A pocos días de que entre en vigor una de las leyes migratorias más duras de los últimos años en Estados Unidos, organizaciones de derechos civiles han decidido dar un nuevo paso legal para detenerla. La mira está puesta en la polémica Ley SB4 de Texas, cuya aplicación podría cambiar de forma radical la manera en que se persigue la migración en ese estado.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto con la ACLU de Texas y el Texas Civil Rights Project, presentó una demanda colectiva con el objetivo de bloquear partes clave de esta legislación antes del 15 de mayo. El equipo legal busca que un tribunal emita una orden de restricción temporal y una medida cautelar que impidan que varios apartados entren en vigor mientras se resuelve el fondo del caso.

¿Qué permitiría la ley SB4 en Texas?

La SB4, aprobada en 2023, ha sido catalogada como una de las normas más restrictivas a nivel estatal. De aplicarse, permitiría a autoridades locales y estatales arrestar, detener e incluso expulsar a personas sospechosas de haber ingresado al país sin autorización federal.

Además, introduce nuevas figuras penales. Entre las más cuestionadas está el delito de “reingreso”, que podría aplicarse incluso a personas con algún tipo de estatus legal. También otorga a jueces estatales facultades amplias para emitir órdenes de deportación, aun cuando no sean especialistas en leyes migratorias.

Organizaciones civiles buscan bloquear la ley SB4 en Texas por considerarla inconstitucional. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Lo que busca frenar la demanda contra la Ley SB4 en Texas

La acción legal apunta directamente a varios puntos críticos de la ley. Entre ellos:

La criminalización del reingreso sin autorización.

sin autorización. El castigo por no cumplir órdenes migratorias emitidas por jueces estatales.

por no cumplir órdenes migratorias emitidas por jueces estatales. La facultad de estos jueces para ordenar deportaciones.

para ordenar deportaciones. La obligación de continuar procesos penales aun si la persona tiene un caso migratorio pendiente.

Según los demandantes, estas disposiciones podrían afectar a miles de personas, incluyendo residentes permanentes legales y beneficiarios de visas humanitarias.

Ley SB4 “podría convertir a policías en agentes migratorios”

Desde la ACLU de Texas advierten que el impacto sería profundo. Adriana Piñon, directora legal de la organización, aseguró que la ley “transformaría a nuestra policía y jueces en agentes de inmigración”, poniendo en riesgo a personas con años de vida en el estado, incluso aquellas con estatus legal.

El argumento central de la demanda es que la aplicación de leyes migratorias corresponde exclusivamente al gobierno federal, no a los estados. Por eso, consideran que la SB4 podría violar la llamada Cláusula de Supremacía, que establece la primacía de la ley federal.

Riesgos de la ley SB4 en Texas: perfiles raciales y separación de familias

Otro de los puntos clave del reclamo es el posible impacto social. Las organizaciones sostienen que la ley podría derivar en perfiles raciales y en la separación de familias, afectando de forma desproporcionada a comunidades latinas y afroamericanas.

En palabras de Cody Wofsy, del proyecto de derechos de inmigrantes de la ACLU, leyes similares ya han sido consideradas inconstitucionales en tribunales. A su juicio, la SB4 es “cruel e ilegal”.

La ley SB4 en Texas permitiría a autoridades locales intervenir en temas migratorios federales. | Crédito: AFP

Un nuevo capítulo en la batalla legal en Texas

Esta nueva demanda surge después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito levantara una suspensión previa por razones procesales, sin entrar a evaluar la constitucionalidad de la ley.

Eso deja la puerta abierta a una nueva batalla judicial que podría definir hasta dónde llega el poder de un estado en materia migratoria, un terreno históricamente reservado al gobierno federal.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Si no hay una orden judicial que lo impida, la SB4 podría entrar en vigor el 15 de mayo y cambiar por completo el panorama migratorio en Texas.

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