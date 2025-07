La tensión en los tribunales de inmigración es palpable, como evidenciaron recientes incidentes donde agentes federales se abrieron paso entre manifestantes, arrastrando a uno que se aferraba a una camioneta. Estas detenciones dentro de los juzgados se han convertido en una táctica sin precedentes, en línea con la meta de 3,000 arrestos diarios de la administración Trump. Este aumento del 123% en las detenciones a nivel estatal desde 2024, según el Deportation Data Project de UC Berkeley, subraya la necesidad crítica de saber cómo localizar a un ser querido detenido por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y acceder a recursos.

Si bien esta guía no sustituye el asesoramiento legal, te ofrece herramientas clave para navegar el sistema. El primer paso es utilizar el Sistema Localizador de Detenidos en Línea de ICE si la persona es adulta, o llamar al (866) 347-2423. Necesitarás información crucial como el “Número de Registro de Extranjero” (A-Number), un identificador de siete a nueve dígitos que se encuentra en documentos migratorios, el nombre completo del detenido, su país de nacimiento y fecha de nacimiento. Es importante tener en cuenta que una persona puede tardar algunos días en aparecer en la base de datos de ICE.

Trabajadores con visa H-1B reciben avisos de salida en menos de 60 días. A pesar de su estatus legal, enfrentan deportación tras perder empleo o cambiar de patrocinador. | Crédito: Gemini AI / Composición Mag

Opciones adicionales para la búsqueda de un ser querido detenido por ICE y apoyo legal

Si el nombre que buscas no aparece en el sistema de ICE o si tienes preocupaciones por la seguridad y posible deportación, hay organizaciones de apoyo especializadas que pueden asistirte. Freedom for Immigrants ofrece ayuda a través de un formulario en línea o llamando al 209-757-3733. Estas organizaciones son un recurso invaluable para familias y amigos en momentos de incertidumbre, proporcionando orientación y conexión con servicios de apoyo legal, algunos de los cuales pueden ser de bajo costo o gratuitos.

Además, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) ha advertido que ICE ha comenzado a utilizar prisiones gestionadas por la Oficina de Prisiones (BOP) para retener a personas con casos de inmigración. Puedes usar la herramienta de búsqueda de la Oficina de Prisiones para localizar a una persona, aunque el NILC indica que deberían aparecer también en el sistema localizador de ICE. Si sabes que la detención ocurrió cerca de alguna de estas prisiones, contactar directamente la instalación podría proporcionar información adicional.

¿Y si el ser querido que busco es menor de edad? Cómo contactar a las oficinas de ICE

Para localizar a un menor que sospechas ha sido detenido, puedes comunicarte directamente con ICE al 800-203-7001. Otra vía es enviar un correo electrónico a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement) a information@ORRNCC.com. Estas agencias especializadas en la atención de menores migrantes pueden brindar información crucial en casos de separación familiar o detención de niños.

También puedes contactar directamente una oficina local de ICE Enforcement and Removal Operations (ERO). Por ejemplo, la oficina de San Francisco, que supervisa el Norte de California, Hawái, Guam y Saipán, puede ser contactada por teléfono al 415-365-8800 o por correo electrónico a SanFrancisco.Outreach@ice.dhs.gov. Sin embargo, el NILC aconseja ser precavido al llamar o enviar correos electrónicos a estas oficinas, recomendando no proporcionar más información de la necesaria, solo el A-Number o datos básicos como el nombre y el país de nacimiento, tal como lo harías en el localizador en línea. Si no logras comunicarte, San Francisco cuenta con un Oficial de Relaciones Comunitarias de ICE, a quien puedes contactar en CommunityRelations.SanFrancisco@ice.dhs.gov.

Instalaciones de detención y derechos consulares

El sitio web de ICE lista varias instalaciones de detención asociadas con cada oficina de campo, algunas de las cuales pueden estar fuera del área local. Si sabes que alguien está detenido en una de estas instalaciones, puedes llamar directamente para obtener información. Por ejemplo, el Golden State Annex en McFarland (661-792-2731) y el Mesa Verde ICE Processing Center en Bakersfield (661-859-1028) son opciones en California. Otros centros incluyen el Centro de Detención Federal en Honolulu, Hawái (808-529-1970), el Departamento de Correccionales de Guam (671-777-2976) y el Departamento de Correccionales de CNMI en Saipán (670-237-6000).

Es importante recordar que las personas detenidas no pueden recibir llamadas directamente; debes dejar un mensaje con el nombre completo del detenido, su número de registro de extranjero, y tu nombre y número de teléfono para que se comuniquen contigo. El NILC subraya que “todos los inmigrantes en cárceles de ICE tienen derecho a contactar el consulado de su país”. Contactar el consulado puede ser una vía, pero el NILC desaconseja hacerlo si la persona está solicitando asilo o teme por su vida en su país de origen, ya que esto podría comprometer su caso.

Ahora los inmigrantes irregulares arrestados deberán permanecer en detención mientras dure su proceso de deportación (Foto: AFP)

Audiencias judiciales y riesgos de deportación expedita

Si te preocupa que una persona pueda ser objeto de una expulsión acelerada, es crucial verificar si tiene una audiencia judicial pendiente. Según Jordan Weiner, director legal del Programa de Defensa de Deportación en La Raza Centro Legal en San Francisco, “si alguien tiene una fecha de audiencia pendiente, aún no ha sido sometido a una expulsión acelerada”. Sin embargo, advierte que “una vez que se aplica la expulsión acelerada, su fecha de audiencia desaparecerá”, lo que significa que la persona podría ser deportada rápidamente sin la oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración.

Puedes buscar la próxima fecha de audiencia de alguien utilizando su número A en el sitio web de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (Executive Office for Immigration Review - EOIR). Aquellas personas especialmente vulnerables a una deportación rápida sin audiencia son aquellas detenidas que no tienen información visible en el sitio web de EOIR, ya que nunca se les emitió una notificación para comparecer. Si un caso fue desestimado o no apareció en el sistema y luego aparece con una fecha de audiencia, “esto probablemente significa que pasaron su entrevista de miedo creíble y están de vuelta en procedimientos ante un juez de inmigración”, lo cual es una buena señal, pues “significa que pueden luchar su caso”.

¿Tendrá mi ser querido detenido por ICE una audiencia judicial? Guía esencial

Cuando un ser querido es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las primeras preguntas que surgen es si tendrá derecho a una audiencia judicial. Es crucial entender que no todas las personas en detención de inmigración tienen este derecho, y su elegibilidad depende en gran medida de su historial migratorio y penal. Conocer esta información es vital para comprender los pasos a seguir y las posibles vías legales disponibles.

¿Quién NO tiene derecho a una audiencia judicial?

Ciertas circunstancias pueden descalificar a una persona para una audiencia judicial, permitiendo a ICE proceder con la deportación sin la intervención de un juez de inmigración:

Órdenes de Expulsión Pendientes: Si un juez ya ha ordenado la deportación de alguien (por no presentarse a la corte, perder su caso de inmigración o no ser elegible), ICE puede ejecutar esa orden a menos que se presente una moción exitosa para reabrir el caso.

Si un juez ya ha ordenado la deportación de alguien (por no presentarse a la corte, perder su caso de inmigración o no ser elegible), ICE puede ejecutar esa orden a menos que se presente una moción exitosa para reabrir el caso. Deportaciones Anteriores: Las personas que han sido deportadas previamente, incluso a través de procedimientos acelerados en la frontera, generalmente no tienen derecho a una nueva audiencia judicial.

Las personas que han sido deportadas previamente, incluso a través de procedimientos acelerados en la frontera, generalmente no tienen derecho a una nueva audiencia judicial. Delitos Graves Agravados: Los individuos sin estatus legal que han sido condenados por delitos considerados “delitos graves agravados” bajo la ley de inmigración pueden ser expulsados sin una audiencia .

Los individuos sin estatus legal que han sido condenados por delitos considerados bajo la ley de inmigración . Órdenes de Expulsión Acelerada: Los extranjeros detenidos en o cerca de la frontera pueden ser deportados rápidamente. Solo se les concede una audiencia si expresan temor de regresar a su país de origen y superan una Entrevista de Miedo Creíble (CFI) con un Oficial de Asilo.

Es vital saber que ICE está intentando aplicar cada vez más la deportación acelerada a un mayor número de personas, incluso a aquellas con arraigo en EE. UU. Si se enfrenta a esta situación, es crucial oponerse a la desestimación del caso ante el juez.

¿Quién SÍ tiene derecho a una audiencia judicial?

Todos los demás no ciudadanos, incluidos los Residentes Permanentes Legales (LPR) y las personas indocumentadas, tienen derecho a solicitar una audiencia judicial con un juez de inmigración para buscar alivio de la deportación. Este derecho es fundamental para garantizar un debido proceso y explorar opciones legales que permitan a la persona permanecer en el país. Es importante estar preparado para lo que implica este proceso.

El proceso se inicia con la entrega de una Notificación de Comparecencia (NTA) por parte de ICE, un documento que formaliza el inicio del proceso de deportación. Aunque la fecha de audiencia inicial en la NTA a menudo es incorrecta, el tribunal emitirá una nueva notificación una vez que procese el caso. Para los detenidos, la primera audiencia suele programarse en 2 a 4 semanas. Puede verificar la información actualizada en el portal del tribunal de inmigración.

El proceso de audiencias y la importancia de la asistencia legal

Un extranjero generalmente tiene varias audiencias como parte de su caso de deportación. En la primera audiencia, es común que un juez de inmigración otorgue tiempo adicional para buscar un abogado si se solicita, programando una nueva audiencia en dos o tres semanas. Es “extremadamente improbable” que alguien sea deportado en su primera audiencia a menos que manifieste explícitamente su deseo de una orden de deportación.

Para asistir a una audiencia, ya sea presencial o por videoconferencia, es recomendable visitar el sitio web del tribunal de inmigración correspondiente para obtener información detallada sobre los procedimientos [6]. Las audiencias de detención suelen realizarse por videoconferencia, y también se puede encontrar información sobre cómo asistir a estas en línea. Estar informado sobre estos procesos es vital para cualquier persona que acompañe o apoye a un detenido.

ICE ha dictado una nueva política que elimina las fianzas para inmigrantes indocumentados. (Foto: actionnewsnow)

¿Puede mi ser querido detenido por ICE ser liberado bajo fianza?

No todas las personas detenidas tienen derecho a una audiencia de fianza; la elegibilidad depende de sus antecedentes migratorios y penales. Por ejemplo, aquellos con órdenes de deportación pendientes, deportaciones previas o condenas por delitos graves agravados no son elegibles para fianza. Además, ciertas condenas penales pueden llevar a una detención obligatoria, impidiendo que un juez de inmigración conceda la libertad bajo fianza.

Sin embargo, otros extranjeros detenidos en proceso de deportación sí podrían tener derecho a solicitar una audiencia de fianza. Dado que una persona generalmente solo puede solicitar una audiencia de fianza, es muy recomendable contratar a un abogado para presentar la solicitud. En su defecto, se puede solicitar más tiempo en la audiencia judicial inicial para preparar cartas de apoyo y otras pruebas para la audiencia de fianza, lo que podría fortalecer las posibilidades de liberación.

Cómo encontrar un abogado o representante legal

El sistema judicial de inmigración de EE. UU. no garantiza un abogado gratuito si no se puede pagar. Por ello, es esencial buscar asistencia legal. Si usted o su ser querido no tienen un abogado o un representante acreditado por la Junta, deben solicitar tiempo al juez de inmigración para encontrar uno. Es aconsejable contactar a varias oficinas al mismo tiempo, ya que puede ser difícil encontrar a alguien disponible de inmediato.

Es crucial tener extrema precaución con el fraude. En Estados Unidos, los notarios no siempre son abogados y no están necesariamente autorizados para ejercer la abogacía o comparecer ante un tribunal de inmigración. Dada la complejidad de la ley de inmigración, busque siempre un profesional con experiencia comprobada en este campo. Consulte con el colegio de abogados de su estado y la lista de profesionales de inmigración sancionados para asegurarse de que el representante sea de buena reputación.

Recursos para encontrar asistencia legal y apoyo

Existen diversas organizaciones y directorios que pueden ayudar a encontrar un abogado o representante legal:

El NIJC advierte que no puede garantizar la representación por parte de ninguna de las organizaciones mencionadas, ni se responsabiliza por los servicios prestados.