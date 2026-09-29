La ciudad de Nueva York anunció la apertura del Jobs NYC Center, un nuevo espacio creado para ayudar a los residentes que buscan oportunidades laborales dentro del gobierno municipal. El establecimiento reunirá servicios de orientación profesional, eventos de contratación, talleres y actividades destinadas a facilitar el ingreso al servicio público.

El alcalde Zohran Mamdani presentó el proyecto durante una conferencia de prensa y explicó que fue desarrollado por los departamentos de Small Business Services y Citywide Administrative Services. Para ponerlo en funcionamiento, la ciudad transformó una propiedad ubicada en 2 Lafayette St. en un espacio destinado a servicios profesionales, actividades de desarrollo empresarial, ferias laborales y jornadas de contratación de distintas agencias.

“Todos los neoyorquinos merecen una oportunidad real de encontrar un buen trabajo, incluida la posibilidad de servir a la ciudad que consideran su hogar”, afirmó Mamdani.

“El camino hacia el servicio público no debería ser tan difícil de recorrer. El Jobs NYC Center ayudará a los neoyorquinos a encontrar las oportunidades adecuadas, comprender los requisitos de contratación y desarrollar una carrera en el servicio público”, agregó.

¿Cuándo abrirá el Jobs NYC Center?

El centro comenzará a recibir personas sin cita previa el lunes 5 de octubre. Su horario de atención será de 10 a.m. a 4 p.m., y estará ubicado en 2 Lafayette St., Nueva York. El espacio está pensado para que quienes buscan empleo puedan recibir ayuda directamente durante el proceso de búsqueda y postulación.

Los trabajadores del Jobs NYC Center orientarán a los candidatos sobre las vacantes disponibles en el gobierno de la ciudad, los ayudarán a preparar sus solicitudes y facilitarán el contacto con las agencias municipales que estén realizando contrataciones.

De esta manera, el centro busca concentrar en un mismo lugar diferentes recursos relacionados con el acceso al empleo público.

El centro ofrecerá orientación para buscar puestos, preparar solicitudes y conocer los requisitos de ingreso al servicio público. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué servicios ofrecerá?

Entre las opciones disponibles habrá orientación laboral para encontrar puestos en el sector público y completar las solicitudes correspondientes. También se brindará información sobre los exámenes de ingreso que pueden ser necesarios para determinados empleos de la administración pública.

El centro organizará además entrevistas y eventos de contratación, en los que los residentes podrán establecer contacto directo con las agencias que buscan trabajadores. A esto se sumarán talleres y capacitaciones sobre carreras en el servicio público y los procesos necesarios para ingresar a la administración municipal, incluido el programa denominado “Civil Service 101”, que se realizará en el espacio conocido como “Jobs NYC Stage”.

Un espacio también para empleadores y actividades profesionales

El Jobs NYC Center no estará destinado únicamente a quienes buscan trabajo. Las agencias municipales y otras entidades del sector público podrán recibir apoyo durante sus procesos de contratación. Además, el lugar contará con un espacio comunitario para actividades de desarrollo profesional, creación de redes de contacto y diferentes eventos.

La ciudad también indicó que algunas iniciativas artísticas continuarán formando parte del establecimiento. Antes de convertirse en el Jobs NYC Center, el inmueble había acogido actividades temporales como la instalación artística “Art on the Avenue”. Según el anuncio, este tipo de propuestas y otras actividades artísticas seguirán teniendo espacio dentro del nuevo centro.