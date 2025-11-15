Cada vez son más los estadounidenses cuyos salarios no alcanzan para cubrir sus gastos debido a la inflación, motivo por el que se ven en la necesidad de buscar ofertas laborales para generar mayores ganancias además de su fuente principal de ingresos. Si eres una de las personas que se encuentra en esta situación, te damos a conocer las mejores opciones de trabajos secundarios para 2026; así que presta mucha atención.

LOS TRABAJOS SECUNDARIOS QUE TE GENERARÁN GANANCIAS EXTRAS EN 2026

Si bien, existe una infinidad de trabajos a medio tiempo o secundarios, te brindamos a continuación una lista con el salario promedio por hora. Vale precisar que estos fueron seleccionados por La Opinión.

Profesional del cuidado del césped

Un profesional del cuidado del césped se encarga de mantener y mejorar la salud y apariencia de céspedes y jardines, por lo que deberá tener conocimiento de la botánica, las necesidades específicas de cada planta, los diferentes tipos de suelo y la época adecuada para la siembra y poda. Entre sus funciones están: cortar y recortar el césped, podar árboles y arbustos, fertilizar, regar, controlar plagas y malezas, y plantar.

Salario promedio por hora: De US$17 a US$55

Asistente ejecutivo

Un asistente ejecutivo brinda apoyo administrativo a altos ejecutivos. Entre sus funciones están: gestión de agendas, coordinar reuniones y eventos, actuar como enlace de comunicación principal, brindar soporte administrativo y financiero, gestionar viajes y preparar informes.

Salario promedio por hora: US$28

Especialista en formación educativa

Un especialista en formación educativa diseña, implementa y evalúa programas educativos para mejorar habilidades y el desempeño. Por tal motivo, puede ofrecer capacitaciones, seminarios en áreas específicas, tanto a nivel corporativo como educativo.

Salario promedio por hora: US$30

Puedes ofrecer seminarios en una organización para generar más ingresos (Foto: Pixabay)

Revendedor en línea

Un revendedor en línea es la persona encargada de comprar productos a terceros para venderlos a clientes finales a través de canales digitales como tiendas online, marketplaces o redes sociales.

Salario promedio por hora: US$40

Desarrollador de WordPress

Un desarrollador de WordPress crea y mantiene sitios web utilizando el sistema de gestión de contenidos (CMS) de WordPress. Por tal motivo, se encarga de diseñar, personalizar, modificar temas existentes, escribir códigos (HTML, CSS, PHP, JavaScript) para alterar el funcionamiento y la apariencia, y desarrollar plugins para añadir funcionalidad. Asimismo, revisa problemas técnicos como la seguridad, optimización, mantenimiento y colaboración con clientes para entender y satisfacer sus necesidades.

Salario promedio por hora: US$45

Consultor

Un consultor asesora organizaciones o individuos sobre un área específica en la que tiene experiencia con el fin de mejorar el rendimiento. Para ello, evalúa datos, diagnostica problemas, los analiza con el fin de proponer soluciones estratégicas que las irá implementando.

Salario promedio por hora: US$100

¿Tu salario ya no alcanza? Prueba uno de estos empleos flexibles (Foto: Pixabay)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!