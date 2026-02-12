Durante un mes y una semana, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes Estados Unidos, México y Canadá. Como esta fiesta del fútbol movilizará a millones de personas, los países anfitriones se alistan para recibir a los visitantes de diversas partes del planeta, por lo que las autoridades locales de cada nación tampoco se quedan atrás, tal como sucede con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien planteó un programa piloto de autobuses gratuitos mientras dure el campeonato. En los siguientes párrafos te explicamos en qué consiste su propuesta.

¿NUEVA YORK SERÁ SEDE DE ALGÚN PARTIDO DEL MUNDIAL FIFA 2026?

En la ciudad de Nueva York no se jugará ningún partido del mundial, pero sí en el Área Metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, que alberga el MetLife Stadium, ubicado específicamente en East Rutherford, Nueva Jersey. La FIFA denominó el recinto como “New York New Jersey Stadium”, en el que se disputarán varios partidos, incluyendo la final del torneo el 19 de julio de 2026.

A pesar de que los cinco distritos de NYC no acogerán partidos, la razón por la que Mamdani lanzó su propuesta es porque considera que Nueva York será el punto central del mundial con la llegada de millones de fanáticos, medios de comunicación y selecciones entre junio y julio próximos. Por esta razón, el alcalde nombró a su exdirectora de campaña Maya Handa como la “zarina de la Copa del Mundo”. Ella se encargará de coordinar la logística, la seguridad pública y las operaciones en toda la ciudad. Su designación se dio a conocer en un comunicado de prensa el 27 de enero de 2026.

Turismo, economía y transporte. Conoce más sobre la propuesta de buses gratis en Nueva York durante la Copa FIFA 2026 (Foto referencial: Kara McCurdy / Alcaldía NYC / Flickr)

MAMDANI PROPONE BUSES GRATIS EN NUEVA YORK PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

La propuesta de Mamdani consiste en impulsar un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York, durante las cinco semanas que dure la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló una fuente al sitio web New York Daily News.

De acuerdo con su planteamiento, todos los buses urbanos de los cinco distritos deben ser gratuitos el tiempo que dure el máximo torneo de fútbol. Para ello, su equipo sostuvo conversaciones con el personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, con el fin de que el programa se incluya en el presupuesto estatal, que actualmente está en negociaciones. Se estima que este podría costar un promedio de US$100 millones.

Aunque nada está dicho, el alcalde está convencido de que el Mundial impulsará la economía y el turismo en su jurisdicción, por lo que desea aprovechar al máximo el torneo.

NO TODOS APOYAN SU PROPUESTA

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), Janno Lieber, se opuso a la propuesta de que los autobuses sean gratuitos durante el mundial de fútbol, por lo que pidió no tomar decisiones apresuradas.

Según él, si se respalda el programa afectaría la economía de los transportistas, toda vez que las tarifas son su fuente de ingresos y estas a su vez contribuyen a financiar el presupuesto operativo anual de la MTA, de US$21,000 millones, precisa el mismo medio.

Averigua cuánto costaría la propuesta de buses gratis en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York durante la Copa del Mundo (Foto referencial: Alcaldía NYC / Flickr)

