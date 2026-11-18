Al mismo estilo de Gina Hinojosa en Texas, el gobernador electo de Florida, Byron Donalds, habilitó una plataforma digital para recibir currículums de personas interesadas en integrar su próxima administración. La iniciativa permite señalar preferencias profesionales, escoger dependencias estatales y compartir experiencia relacionada con el servicio público. Eso sí, este proceso reúne perfiles que podrán ser evaluados durante la transición, pero no constituye un catálogo de vacantes con salarios anunciados ni garantiza una contratación.

Junto con el vicegobernador electo, Bryan Ávila, Donalds prepara el cambio de mando previsto para el 5 de enero de 2027. Según informó Florida Politics el 17 de noviembre, su equipo ya comenzó a evaluar candidatos para dirigir distintas agencias.

¿CÓMO APLICAR PARA TRABAJAR EN EL GOBIERNO DE FLORIDA?

El primer paso consiste en ingresar a DonaldsTransition2026.com y buscar la sección Apply to Serve. Allí está disponible el formulario destinado a quienes desean formar parte de la próxima gestión estatal.

No se trata de una postulación para un cargo específico. La herramienta permite seleccionar varias dependencias, indicar categorías laborales y describir competencias vinculadas con las funciones que le interesan al aspirante. Entre las opciones disponibles aparecen estos organismos:

Agencia o dependencia Área de trabajo Department of Education Educación Department of Health Salud pública Department of Transportation Transporte e infraestructura Department of Commerce Comercio y economía Department of Financial Services Servicios financieros Department of Children and Families Atención a niños y familias Department of Environmental Protection Protección ambiental Executive Office of the Governor Oficina Ejecutiva del Gobernador Department of Revenue Administración y recaudación de impuestos Department of Law Enforcement Investigación y aplicación de la ley

El listado completo reúne 33 agencias, oficinas y otros organismos. Su presencia en la plataforma sirve para identificar preferencias profesionales, pero no confirma que cada entidad tenga plazas abiertas.

Así luce el portal para solicitar empleos en la administración de Byron Donalds en Florida (Foto: Byron Donalds)

¿HASTA CUÁNDO PUEDES PRESENTAR LA SOLICITUD?

El contenido público consultado no muestra una fecha de cierre. Tampoco incluye un calendario general de entrevistas, plazos de incorporación o remuneraciones para cada puesto. Lo que sería recomendable en este caso es que, si tienes planificado postular, no esperes hasta el último momento.

Es importante no confundir esa ausencia de fecha con el día de toma de posesión. El 5 de enero de 2027 corresponde al inicio previsto del mandato, no a un vencimiento anunciado para aplicar. Esta web podría dejar de funcionar antes o después de que el republicano se acomode en Tallahassee.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE ENVIAR TUS DATOS PERSONALES?

La advertencia sobre privacidad merece atención: el portal señala que la información proporcionada será un registro público y podrá divulgarse si alguien la solicita, salvo cuando corresponda una excepción o protección de confidencialidad.

Por ello, no debes asumir que tu currículum y las respuestas recibirán el mismo tratamiento reservado que esperarías de una empresa privada. Revisa ese aviso antes de adjuntar documentos o completar los campos requeridos.