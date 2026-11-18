Para quienes pasarán Thanksgiving en Nueva York, la posibilidad de nieve influye en decisiones cotidianas como: qué ropa llevar, a qué hora salir o cómo llegar a la cena familiar. Ya sea para cruzar de Queens al Bronx, reunirse con parientes en Brooklyn o conducir hacia Buffalo o Albany, conocer el panorama meteorológico ayuda a preparar el recorrido. Si bien El Día de Acción de Gracias será el jueves 26 de noviembre de 2026, por lo que queda mucho para hablar de un pronóstico ya estipulado, The Old Farmer’s Almanac contempla lluvia y temperaturas relativamente templadas, así que es preciso conocer todos los detalles al respecto.

El clima en todo el mundo puede ser incierto, nunca se puede contemplar algo ya fijo en cuanto a pronósticos y más aún con semanas o varios días de anticipación. Por eso, las predicciones deben leerse como referencias anticipadas, no como algo ya confirmado.

Nueva York es un estado que se caracteriza por albergar varias pulgadas de nieve durante el invierno (Foto: AFP)

¿QUÉ ANTICIPA THE OLD FARMER’S ALMANAC PARA THANKSGIVING EN NUEVA YORK?

The Old Farmer’s Almanac sitúa a la ciudad dentro de su región Atlantic Corridor, junto con Boston, Filadelfia y Washington, D. C. Para el feriado, proyecta precipitaciones y un ambiente relativamente templado.

Su calendario de noviembre describe el periodo del 24 al 27 como lluvioso. Entre el 28 y el 30, menciona nieve en sectores de esa franja y un descenso térmico. Esa referencia geográfica no equivale a una previsión de copos para Manhattan, Queens o el Bronx.

El panorama cambia según el área considerada:

Zona o ciudad de referencia Perspectiva para el feriado y los días cercanos ¿Qué se debe tener en cuenta? Ciudad de Nueva York, dentro del Atlantic Corridor Lluvia y temperaturas relativamente templadas durante Thanksgiving. Habría que prepararse para unos episodios de lluvia. Buffalo, Rochester y Syracuse, dentro de Lower Lakes Posibilidad de precipitaciones líquidas y nieve durante la semana festiva, con ambiente frío. Podrían caer varios copos de nieve si las circunstancias se agrupan y se dan de tal manera. Albany, dentro de Northeast Lluvias y condiciones relativamente templadas durante la celebración; frío antes y después, con posibles nevadas en fechas cercanas. No se anticipan precipitaciones, pero sí un clima frío, por lo que se recomienda elegir la ropa adecuada

FARMERS’ ALMANAC OFRECE OTRA PERSPECTIVA PARA EL FERIADO

Farmers’ Almanac, una publicación diferente de la anterior, prevé condiciones frescas y mayormente despejadas entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre. Su perspectiva abarca Northeast & New England, una zona que incluye Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

También contempla posibles copos en sectores del norte y lugares de mayor elevación. Sin embargo, esa mención no constituye un anuncio de nevadas para los cinco condados ni establece el tiempo que acompañará a los residentes durante la cena.

La distinción central es geográfica: que exista una posibilidad de nieve en alguna parte del estado no significa que vaya a registrarse en la ciudad durante Thanksgiving. Tampoco permite anticipar acumulaciones, horarios o interrupciones del transporte.

Nueva York es uno de los estados que recibiría nieve en invierno, aunque no se sabe si para Thanksgiving se vivirá dicho evento (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE PODRÁ SABER MEJOR SI NEVARÁ EL 26 DE NOVIEMBRE?

Aún es pronto para presentar como definitivo el escenario del Día de Acción de Gracias. Los almanaques ofrecen una orientación anticipada, pero no reemplazan el seguimiento meteorológico conforme se acerca la fecha.

Hasta ahora, las perspectivas revisadas no permiten anunciar un Thanksgiving nevado en la ciudad de Nueva York. El escenario lluvioso planteado por The Old Farmer’s Almanac tampoco debe presentarse como confirmado. Lo recomendable es tener paciencia y esperar alguna predicción del NWS, la cual seguramente llegará en los próximos días.