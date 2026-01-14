Miles de clientes de Verizon Wireless en todo Estados Unidos se vieron afectados por una caída masiva de la red ocurrida la mañana del miércoles. La interrupción dejó a muchos teléfonos en modo SOS e impidió realizar llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles con normalidad. El problema comenzó a registrarse poco después de las 9 a. m. (hora del Este) y fue aumentando rápidamente.

Según el New York Post, el sitio Downdetector, que monitorea fallas de servicios digitales, llegó a contabilizar más de 113.000 reportes en su punto más alto, con quejas provenientes de distintas regiones del país.

Usuarios en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston y Washington D.C. informaron pérdida total de señal, llamadas fallidas y ausencia de conexión a internet móvil, según los datos recopilados por la mencionada plataforma.

Downdetector registró más de 113.000 reportes de fallas durante el pico del incidente. (Foto referencial: Freepik) / Freepik

Verizon reconoció públicamente la interrupción a través de un breve comunicado.

Un portavoz de la empresa declaró al medio citado: “Somos conscientes de un problema que está afectando los servicios inalámbricos de voz y datos para algunos clientes”.

“Nuestros ingenieros están trabajando para identificar y resolver el problema rápidamente. Entendemos lo importante que es contar con una conectividad confiable y pedimos disculpas por las molestias”, añadió.

Hasta la tarde del miércoles, la compañía no había informado la causa del fallo ni ofrecido un plazo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Verizon reconoció el problema y afirmó que sus ingenieros trabajan para solucionarlo. (Foto: AFP)

Qué hacer ante la caída de Verizon

Ante una caída masiva del servicio de Verizon como la ocurrida recientemente en Estados Unidos, hay pasos concretos que los usuarios pueden seguir y también límites legales sobre qué se puede exigir.

Primero, lo más práctico es documentar la interrupción y contactar al proveedor para reportar el problema y solicitar información oficial sobre el tiempo de resolución y posibles compensaciones.

Verizon incluye en su contrato de cliente cláusulas sobre interrupciones: si una llamada se corta o el servicio se pierde por más de 24 horas por culpa de la empresa, los usuarios pueden solicitar un crédito por el tiempo sin servicio dentro de ciertos plazos específicos.

Aunque no existe una norma federal que obligue a compensar automáticamente a los clientes por fallos de red, sí existen mecanismos de supervisión y posibles sanciones regulatorias.(Foto referencial: Freepik)

En cuanto a lo que dice la ley en Estados Unidos, no existe una norma federal que obligue a compensar automáticamente a los clientes por fallos de red, pero sí existen mecanismos de supervisión y posible sanción regulatorias. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) puede investigar interrupciones generalizadas como la de Verizon y tomar acciones si se considera que hay fallos en el cumplimiento de obligaciones de servicio básico o transparencia.

Finalmente, si sientes que tus derechos como consumidor no se respetan, puedes elevar tu caso ante organismos reguladores o presentar reclamos formales, como una queja ante la FCC u otros entes estatales, e incluso explorar acciones colectivas si hay un impacto común amplio.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí