Para muchas personas que viven en Texas, trabajar como cajero de supermercado es una de las puertas de entrada más comunes al mercado laboral, ya que se trata de un empleo accesible, con horarios variados y presente en casi todas las ciudades del estado. Si bien su función principal es escanear productos y cobrar a los clientes, también deben tener la paciencia necesaria para tratar con personas que, en ocasiones, llegan ansiosas y quieren ser atendidas rápido. Por tal motivo, aquí te contamos cuánto ganan por hora y qué factores influyen para que el salario varíe.

El pago por hora de un cajero en Texas se mueve por una escala amplia(Foto: Freepik)

¿CUÁNTO GANA POR HORA UN CAJERO DE SUPERMERCADO EN TEXAS?

Este 2026, el salario promedio por hora de un cajero en Texas se ubica entre $13.61 y $14.78, según la plataforma Mi próximo paso, que precisa que ese rango representa un punto medio dentro de una escala salarial más amplia.

Sin embargo, ese monto varía por algunos factores, que pueden llevarlos a recibir una cantidad más alta o más baja. Entre ellos tenemos:

Antigüedad en el puesto: quienes llevan más años trabajando como cajeros suelen recibir incrementos salariales graduales.

quienes llevan más años trabajando como cajeros suelen recibir incrementos salariales graduales. Zona donde se trabaja: en ciudades como Amarillo o Abilene se observan medianas más elevadas, cercanas a los 17 dólares por hora, según el portal Mi Próximo Paso.

en ciudades como Amarillo o Abilene se observan medianas más elevadas, cercanas a los 17 dólares por hora, según el portal Mi Próximo Paso. Clase de supermercado: las grandes cadenas acostumbran a ofrecer mejores sueldos y un paquete de beneficios más completo.

las grandes cadenas acostumbran a ofrecer mejores sueldos y un paquete de beneficios más completo. Tipo de jornada: turnos nocturnos, fines de semana o feriados suelen venir acompañados de recargos o pagos adicionales.

Entonces, los salarios variarán y quedarán de la siguiente manera:

Sin experiencia: el salario suele estar entre $10.11 y $13.96 por hora.

el salario suele estar entre $10.11 y $13.96 por hora. Más experiencia: pueden superar los $17.35 por hora.

pueden superar los $17.35 por hora. Más habilidades consolidadas: pueden superar los $17.35 por hora.

Si ese monto, lo llevamos a promedios salariales de 40 horas semanales y luego a anuales, te contamos que un cajero de supermercado ganará:

Niveles iniciales: US$21,000 y US$29,000 al año.

US$21,000 y US$29,000 al año. Rangos promedio: US$30,000 a US$36,000 al año.

US$30,000 a US$36,000 al año. Más experiencia: más de $36,000 al año.

más de $36,000 al año. Mejor ubicación: más de $36,000 al año.

Vale precisar que dichas cifras no son fijas, pues depende de la cantidad de horas que laboren las personas como cajeros, pues muchos cumplen solamente jornadas parciales.

Hay diferencias claras entre quienes recién empiezan, los que suman años en la caja y los que trabajan en grandes cadenas o en ciudades mejor pagadas (Foto: Freepik)

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