El 31 de octubre es uno de los días más esperados por los estadounidenses quienes despliegan toda su imaginación ambientando las fachadas de sus hogares con motivo de Halloween; sin embargo, no todas las decoraciones son aplaudidas o admiradas. En las últimas horas ha causado gran indignación lo que se colocó en los exteriores de la casa de Paul Burch, sheriff del condado Mobile en Alabama, ¿por qué? pues la temática elegida fue la migratoria, en plenas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Tras las críticas por mostrar calaveras vestidas de ICE persiguiendo a otras con sombreros, su esposa salió a explicar quién tomó la decisión que viene causando polémica. Aquí los detalles.

Cuando el país afronta el mayor programa de deportaciones masivas en su historia implementado por el Gobierno de Donald Trump, donde cada semana decenas de inmigrantes indocumentados son capturados y trasladados a centros de detención para luego ser expulsados de su territorio, lo sucedido en esta vivienda generó indignación en la comunidad hispana.

Y es que aquí no destacaron los fantasmas, brujas o calabazas, sino esqueletos vestidos con chaquetas de ICE y otros con trajes y sombreros típicos de México. Lo que también llamó la atención es que estaban separados por una reja metálica, lo que simulaba una detención, aunque algunas estaban también como intentando escapar trepando por ellas.

Paul Burch, el sheriff de Mobile en Alabama, recibió críticas tras la decoración de su casa con calaveras vestidas de ICE persiguiendo a otras con sombreros. (Foto: @wrnewman1 / Facebook)

¿Quién fue responsable de la polémica decoración de Halloween?

Tras las críticas recibidas en redes sociales tras hacerse virales las imágenes de la casa, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile compartió una declaración de Michelle Burch, esposa del sheriff, quien aseguró ser la única responsable de la decoración.

“Todos los años hago decoraciones de Halloween con un tema de actualidad, pero con un toque irónico (…) Me gusta decorar para Halloween y otras festividades, y las voy rotando periódicamente. Mi esposo no tiene nada que ver con esto, salvo cortar el césped que las rodea”, dijo según reportan desde Univision Noticias.

Según explicó Michelle Burch, su intención no fue ofender a nadie. “Mis padres eran inmigrantes legales, y tengo muchos inmigrantes en mi familia”, agregó para luego afirmar que la cambiará en breve ya que “no nos faltan temas a cubrir”.

La exhibición en el patio delantero del sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, representa una redada de ICE, que muestra esqueletos con camisas de ICE supuestamente persiguiendo a otros esqueletos con sombreros y ponchos trepando por encima de una valla. (Foto: @wrnewman1 / Facebook)

Las imágenes fueron compartidas en Facebook por Whitney Newman el 07 de octubre con un potente mensaje: “No puedo creer que esté publicando esto, pero no puedo, en buena conciencia, quedarme quieta y ver cómo sucede esto (…) Es difícil expresar con palabras lo decepcionante que es ver a nuestro sheriff electo usar su propio patio delantero para burlarse y deshumanizar a un grupo de personas. No creo que sea lindo o divertido. Y viniendo de un oficial de la ley lo hace exponencialmente peor. Esto cruza la línea de una broma insípida a una declaración pública sobre quién merece dignidad".

La mujer también agregó una cita que se muestra en la página de Facebook del Equipo Sheriff: “Todos los ciudadanos del Condado de Mobile merecen vivir en una comunidad segura, sin miedo. En el MCSO, trabajaremos incansablemente para alcanzar este objetivo. Paul Burch, Sheriff”. Ella precisó que “solo desearía que nuestro sheriff practicara lo que predica en lugar de desfilar racismo en su patio delantero. Merecemos algo mejor de nuestros líderes”.

Uno de los casos más sonados sobre redadas de ICE en Alabama es el de Leonardo García Venegas, ciudadano estadounidense arrestado dos veces. Él nació en Florida y es de origen latino. Fue detenido dos veces por ICE en Alabama en mayo y junio de 2025 mientras trabajaba en construcción, a pesar de mostrar su Real ID y documentos que acreditan su ciudadanía. Ambos operativos fueron redadas en el condado de Baldwin. Los agentes hicieron caso omiso de su identificación y lo liberaron casi una hora después, solo cuando comprobaron que era ciudadano estadounidense. Él presentó una demanda colectiva contra ICE y DHS por detenciones arbitrarias y perfiles raciales.

