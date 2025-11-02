La temporada navideña en Walmart arranca con fuerza y promete más descuentos que nunca. El gigante minorista, con más de 270 millones de clientes semanales en todo 19 países, indicó que habrá increíbles descuentos de hasta 60% en miles de productos. ¿Cuándo empiezan realmente las ofertas del Black Friday? ¿Hasta qué día se extienden los descuentos de Cyber Monday? La respuesta está aquí, con todos los detalles oficiales.

Este año, Walmart presenta tres eventos de descuentos, acceso anticipado para miembros de Walmart. “Durante años, Walmart ha dominado el Black Friday, y este año lo demostramos. Ofrecemos hasta un 60 % de descuento en las mejores marcas y miles de ofertas por menos de 20 dólares, dejando claro que nadie ofrece precios bajos como nosotros”, afirmó John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos. Grandes marcas como Apple, LEGO, Dyson, La Roche-Posay, Levi’s, Barbie y más, buscando posicionarse como el destino ideal para regalos y compras inteligentes.​ Si eres de los que le gusta hacer su compra navideña con tiempo, atento a la nota.

Los compradores podrán ahorrar hasta un 60% en las mejores marcas durante Black Friday en Walmart, que marca el inicio de las compras prenavideñas (Foto: AFP)

CALENDARIO DE LOS EVENTOS DE BLACK FRIDAY 2025 EN WALMART

Walmart anuncia tres grandes eventos con fechas estratégicas para que todos los compradores puedan aprovechar:

Evento 1: Ofertas del Black Friday Walmart

Del 14 al 16 de noviembre (en línea y tiendas)

Walmart+: acceso anticipado el 13 de noviembre a las 7 p.m. ET

Evento 2: Segunda ola de descuentos

Solo en línea: 25 al 27 de noviembre

En línea y tiendas: 28 al 30 de noviembre

Walmart+: acceso anticipado el 24 de noviembre a las 7 p.m. ET

Cyber Monday

1 de diciembre (solo en línea)

Walmart+: acceso anticipado el 30 de noviembre a las 7 p.m. ET

Walmart transforma todo noviembre en una temporada de rebajas y oportunidades únicas para los consumidores (Foto: AFP)

LISTA DE LAS MEJORES OFERTAS DE WALMART

Aquí algunas de las promociones confirmadas para los eventos:

Televisor TCL QLED 4K Google de 98 pulgadas : antes US$1,798.00, evento US$998.00

: Set de juego de viaje Barbie Malibu : antes US$21.88, evento US$12.00

: Perfume Calvin Klein Obsession 3 : antes US$97.00, evento US$31.50

: antes US$97.00, evento US$31.50 Pendientes de aro Cate & Chloe Lauren con cristales Swarovski : antes US$130.00, evento US$15.99

: Manta Cozy Haven : evento US$13.00

: evento US$13.00 Kit Cricut Explore 3 : antes US$410.00, evento US$197.99

: antes US$410.00, evento US$197.99 Calefactor portátil Dreo : antes US$99.99, evento US$38.99

: antes US$99.99, evento US$38.99 Aspiradora Dyson V12 Detect Slim : antes US$729.00, evento US$399.99

: antes US$729.00, evento US$399.99 Vehículo eléctrico Ford 24V : antes US$599.99, evento US$299.99

: Neumáticos Goodyear Reliant : US$30 de descuento por neumático

: US$30 de descuento por neumático Luces LED Govee de 65” : antes US$99.00, evento US$69.99

: antes US$99.00, evento US$69.99 Keurig Iced Essentials : antes US$79.00, evento US$44.97

: antes US$79.00, evento US$44.97 Juguete masticable KONG Classic : antes US$13.99, evento US$11.96

: antes US$13.99, evento US$11.96 Pack de 2 LEGO Speed Champions : antes US$44.98, evento US$25.00

: antes US$44.98, evento US$25.00 Vaqueros Levi’s Signature hombre/mujer: antes US$24.98, evento US$15.00

CONSEJOS PARA LA COMPRA DURANTE LOS DÍAS DE REBAJA DE WALMART

Aprovecha el acceso anticipado de Walmart+ para comprar antes de que se agoten los productos más populares.

Compara precios en todas las categorías: tecnología, hogar, moda, belleza y juguetes.

tecnología, hogar, moda, belleza y juguetes. Usa el recojo en tienda, entrega exprés o el envío en dos días según tu conveniencia.

Sigue la campaña WhoKnewVille en redes sociales de Walmart para descubrir ofertas sorpresas y recursos exclusivos.​

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.