La temporada de impuestos en Estados Unidos se sigue sintiendo y latiendo en todo el país: desde los barrios latinos de Nueva York y Nueva Jersey, pasando por Houston, Dallas, Chicago y el sur de Florida, hasta las comunidades hispanas de California. Cada año, cuando arranca este periodo, miles de contribuyentes se fijan con lupa en el calendario del reembolso de impuestos del IRS, porque para muchas familias ese monto no es un “extra”, sino un verdadero respiro: sirve para ponerse al día con la renta o la hipoteca, pagar la tarjeta de crédito, comprarles ropa a los niños, mandar algo de dinero a la familia en el extranjero o incluso armar un pequeño colchón de ahorro para el resto del año. En estos días de marzo, una pregunta se repite en conversaciones, grupos de WhatsApp y redes sociales de la comunidad hispana: ¿quiénes recibirán su plata entre el 16 y el 22 de marzo? La respuesta depende de dos factores clave: en qué fecha se presentó la declaración de impuestos y de qué forma se envió al Internal Revenue Service (IRS). Si ya enviaste tu declaración o estás a punto de hacerlo, vale la pena revisar el calendario estimado para tener una idea de cuándo podría llegar el depósito a tu cuenta bancaria o el cheque por correo.

Muchos en Estados Unidos tienen que hacer sus cálculos sobre cuánto pagar al IRS o sobre el posible monto de su reembolso (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES COBRARÁN SU REEMBOLSO ENTRE EL 16 Y EL 22 DE MARZO?

Si observamos los ciclos de procesamiento que utiliza el Internal Revenue Service, el grupo principal que recibirá pagos durante esta semana corresponde a quienes presentaron su declaración entre el 1 y el 7 de marzo y eligieron depósito directo.

En ese caso, el dinero suele llegar alrededor del 13 de marzo, aunque muchos contribuyentes terminan viéndolo reflejado en su cuenta bancaria durante los días posteriores, es decir, entre el 16 y el 22 de marzo, dependiendo del banco y de posibles retrasos internos.

CALENDARIO ESTIMADO DE REEMBOLSOS DEL IRS

A continuación, un calendario general orientativo que usan muchos contribuyentes para estimar cuándo podría llegar su reembolso, según la fecha en que el IRS acepta la declaración y el método de pago elegido:

Fecha en que el IRS acepta la declaración Depósito directo estimado Cheque en papel estimado 22 febrero – 28 febrero 6 de marzo 13 de marzo 1 marzo – 7 marzo 13 de marzo 20 de marzo 8 marzo – 14 marzo 20 de marzo 27 de marzo 15 marzo – 21 marzo 27 de marzo 3 de abril

Qué significa esto para esta semana (16-22 de marzo):

Personas que presentaron la declaración del 1 al 7 de marzo y eligieron depósito directo.

Contribuyentes que enviaron su declaración a finales de febrero pero cuyo banco tarda algunos días en reflejar el depósito.

Quienes esperan cheque en papel enviado tras declaraciones presentadas entre el 1 y el 7 de marzo, que podría llegar alrededor del 20 de marzo (según el correo y la zona donde vivan).

FACTORES QUE ACELERAN EL REEMBOLSO

El Internal Revenue Service insiste cada año en que la rapidez del reembolso depende mucho de cómo se envíe la declaración. En términos simples, hay dos decisiones que hacen la diferencia.

Las opciones más recomendadas son:

Presentación electrónica (e-File): reduce errores, evita pérdidas de papeles y permite que el sistema del IRS procese la declaración más rápido.

Depósito directo: es la forma más rápida y segura de recibir el dinero, ya que evita retrasos del servicio postal y posibles extravíos de cheques.

Muchos contribuyentes que combinan e-File + depósito directo suelen recibir su reembolso en menos de 21 días desde que el IRS acepta la declaración, algo especialmente útil para familias hispanas que dependen de ese dinero para gastos inmediatos como renta, servicios o alimentación.

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR IMPUESTOS EN 2026

Algo que también conviene tener en mente es el cierre oficial de la temporada fiscal. Este año, el plazo para enviar la declaración federal es el 15 de abril.

Esa fecha es clave para los contribuyentes que aún no han presentado sus impuestos ante el Internal Revenue Service, ya que después de ese día pueden aplicarse penalidades o intereses si se deben impuestos. Si sabes que no llegarás a tiempo, muchos asesores recomiendan pedir una extensión para evitar problemas, algo muy común entre trabajadores independientes, conductores de rideshare y pequeños negocios que atienden principalmente a la comunidad latina.

El IRS recibe millones de declaraciones para ser procesadas (Foto: AP)

¿QUÉ HACER SI TU REEMBOLSO AÚN NO APARECE?

Si tu declaración ya fue aceptada y han pasado más de 21 días sin recibir el depósito, lo más recomendable es revisar el estado del trámite.

El propio Internal Revenue Service ofrece una herramienta oficial llamada “Where’s My Refund?”, disponible en su sitio web y también en la app IRS2Go.

Con esta herramienta puedes:

Confirmar si la declaración fue recibida.

Ver si el reembolso ya fue aprobado.

Revisar la fecha estimada de envío o depósito.

En muchos casos, el sistema también muestra alertas o revisiones pendientes, lo que ayuda a entender por qué el pago puede tardar un poco más. Para la comunidad hispana, que muchas veces combina varios trabajos o recibe formularios diferentes (como W-2 y 1099), estas revisiones pueden ser más frecuentes, así que conviene tener a la mano la información básica: número de Seguro Social o ITIN, estado civil para efectos de la declaración y monto aproximado del reembolso.

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