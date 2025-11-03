En Alaska, el invierno se acerca con sus paisajes helados y su inconfundible espíritu comunitario. Pero además del frío, noviembre trae buenas noticias para miles de residentes del estado: el siguiente pago del Dividendo del Fondo Permanente de Alaska (PFD) ya tiene fecha confirmada. Este beneficio, considerado un símbolo del modelo económico único del estado, representa mucho más que un depósito en cuenta: es una forma tangible de compartir la riqueza generada por los recursos naturales de la región.

ESTA ES LA FECHA DEL PRÓXIMO PAGO DE 1,000 DÓLARES DEL PFD

El próximo pago de 1,000 dólares está programado para el 20 de noviembre de 2025 , según confirmó la División del Fondo Permanente.

Este desembolso corresponde a los residentes cuya solicitud figure con el estado “Elegible – No Pagado” al 12 de noviembre. Así, quienes cumplan con los requisitos verán reflejado el depósito directamente en sus cuentas bancarias durante la semana del Día de Acción de Gracias, convirtiéndose en un alivio oportuno para los gastos de fin de año.

Para este año, el monto del pago se fijó en 1,000 dólares por residente (Foto: AFP)

EL DIVIDENDO DEL FONDO PERMANENTE DE ALASKA ES UNA INICIATIVA ÚNICA EN EE. UU.

Nacido en la década de 1980, el programa busca que los ciudadanos participen directamente de la riqueza generada por la explotación petrolera del estado. A diferencia de otros fondos públicos, el PFD se financia con las ganancias del Fondo Soberano de Alaska, que invierte parte de los ingresos petroleros en los mercados financieros globales. De esas utilidades se extrae una porción cada año para distribuirla entre todos los residentes elegibles.

Para este 2025, el monto del dividendo se fijó en US$1,000 por residente, una cifra que refleja el compromiso de mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del fondo y el apoyo a las familias locales. Aunque en años anteriores los pagos llegaron a superar los US$3,000, el monto actual sigue siendo un aporte valioso para afrontar gastos domésticos, desde facturas hasta alimentos o transporte, especialmente en un estado donde el costo de vida suele ser más alto que en el resto del país.

El PFD refuerza su papel como un instrumento clave de apoyo financiero y como parte esencial de la identidad económica de Alaska (Foto: AFP)

REQUISITOS PARA RECIBIR EL PFD 2025

Para recibir este beneficio, los solicitantes deben haber residido de forma continua en Alaska durante todo el año 2024 y mantener la intención de permanecer allí indefinidamente.

No se permite declarar residencia en otro estado o país, ni recibir beneficios de otro sistema estatal. Además, si el residente ha estado fuera de Alaska por más de 180 días, deberá haber estado presente físicamente en el estado al menos 72 horas consecutivas dentro de ese período para conservar su elegibilidad.

El Fondo Permanente de Alaska no solo es un programa de apoyo económico, sino también una expresión de identidad y pertenencia para quienes viven en el “Último Frontera”. En un territorio donde la naturaleza impone su fuerza y las distancias pueden ser enormes, este dividendo refuerza la conexión entre los recursos del subsuelo y el bienestar de sus ciudadanos. Cada pago recuerda que la prosperidad del estado se construye de manera compartida.

Con el pago del 20 de noviembre, el PFD cerrará su calendario de otoño reafirmando su importancia como modelo de redistribución económica responsable y transparente. Para muchos hogares, estos mil dólares representan más que un ingreso adicional: simbolizan la seguridad de contar con un programa que, año tras año, mantiene viva la promesa de que el éxito de Alaska se comparte entre todos sus habitantes.

