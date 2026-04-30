Cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos reciben cada mes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), un beneficio alimentario destinado a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles. Como este dinero es esencial para llenar la despensa, muchos están pendientes de las fechas de depósito para hacer sus compras. Si vives en Florida, te contamos cuándo recibirás el abono correspondiente a mayo en tu tarjeta EBT, según tu número de caso, así como el monto que podrías recibir.

Mira también: Calendario oficial de pagos de los beneficios SNAP durante el mes de mayo en cada estado

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS PAGOS SNAP EN FLORIDA?

Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de marzo, es importante saber que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

El programa SNAP ofrece apoyo mensual para alimentos a millones de familias de bajos ingresos (Foto: Spencer Platt / Getty Images / AFP)

Así puedes saber tu número de caso

En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. Así puedes saberlo.

Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito. Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98. Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.

Entonces, si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.

Lo mejor para evitar errores es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.

Revisa aquí el calendario completo de pagos para mayo de 2026 y los montos que podrías recibir (Foto: SNAP / Freepik)

CALENDARIO DE PAGOS SNAP FLORIDA PARA MAYO 2026

El calendario de pagos de los cupones de alimentos en Florida para mayo de 2026 es el siguiente:

Del 00 al 03: 1 de mayo

1 de mayo Del 04 al 06: 2 de mayo

2 de mayo Del 07 al 10: 3 de mayo

3 de mayo Del 11 al 13: 4 de mayo

4 de mayo Del 14 al 17: 5 de mayo

5 de mayo Del 18 al 20: 6 de mayo

6 de mayo Del 21 al 24: 7 de mayo

7 de mayo Del 25 al 27: 8 de mayo

8 de mayo Del 28 al 31: 9 de mayo

9 de mayo Del 32 al 34: 10 de mayo

10 de mayo Del 35 al 38: 11 de mayo

11 de mayo Del 39 al 41: 12 de mayo

12 de mayo Del 42 al 45: 13 de mayo

13 de mayo Del 46 al 48: 14 de mayo

14 de mayo Del 49 al 53: 15 de mayo

15 de mayo Del 54 al 57: 16 de mayo

16 de mayo Del 58 al 60: 17 de mayo

17 de mayo Del 61 al 64: 18 de mayo

18 de mayo Del 65 al 67: 19 de mayo

19 de mayo Del 68 al 71: 20 de mayo

20 de mayo Del 72 al 74: 21 de mayo

21 de mayo Del 75 al 78: 22 de mayo

22 de mayo Del 79 al 81: 23 de mayo

23 de mayo Del 82 al 85: 24 de mayo

24 de mayo Del 86 al 88: 25 de mayo

25 de mayo Del 89 al 92: 26 de mayo

26 de mayo Del 93 a 95: 27 de mayo

27 de mayo Del 96 al 99: 28 de mayo

¿CUÁLES SON LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE SNAP EN FLORIDA?

Los montos que reciben los beneficiarios de SNAP en Florida se calculan en base al número de personas que residen en un hogar. A continuación, las cifras que entraron en vigor el 1 de octubre de 2025 y estarán vigentes hasta septiembre de 2026:

1 miembro: US$298

US$298 2 miembros: US$546

US$546 3 miembros: US$785

US$785 4 miembros: US$994

US$994 5 miembros: US$1,183

US$1,183 6 miembros: US$1,421

US$1,421 7 miembros: US$1,571

US$1,571 8 miembros: US$1,789

US$1,789 Cada miembro adicional: +US$218

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