Cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos reciben cada mes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), un beneficio alimentario destinado a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles. Como este dinero es esencial para llenar la despensa, muchos están pendientes de las fechas de depósito para hacer sus compras. Si vives en Florida, te contamos cuándo recibirás el abono correspondiente a mayo en tu tarjeta EBT, según tu número de caso, así como el monto que podrías recibir.
¿CÓMO SE DETERMINAN LOS PAGOS SNAP EN FLORIDA?
Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de marzo, es importante saber que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.
De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.
Así puedes saber tu número de caso
En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. Así puedes saberlo.
- Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito.
- Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98.
- Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.
Entonces, si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.
Lo mejor para evitar errores es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.
CALENDARIO DE PAGOS SNAP FLORIDA PARA MAYO 2026
El calendario de pagos de los cupones de alimentos en Florida para mayo de 2026 es el siguiente:
- Del 00 al 03: 1 de mayo
- Del 04 al 06: 2 de mayo
- Del 07 al 10: 3 de mayo
- Del 11 al 13: 4 de mayo
- Del 14 al 17: 5 de mayo
- Del 18 al 20: 6 de mayo
- Del 21 al 24: 7 de mayo
- Del 25 al 27: 8 de mayo
- Del 28 al 31: 9 de mayo
- Del 32 al 34: 10 de mayo
- Del 35 al 38: 11 de mayo
- Del 39 al 41: 12 de mayo
- Del 42 al 45: 13 de mayo
- Del 46 al 48: 14 de mayo
- Del 49 al 53: 15 de mayo
- Del 54 al 57: 16 de mayo
- Del 58 al 60: 17 de mayo
- Del 61 al 64: 18 de mayo
- Del 65 al 67: 19 de mayo
- Del 68 al 71: 20 de mayo
- Del 72 al 74: 21 de mayo
- Del 75 al 78: 22 de mayo
- Del 79 al 81: 23 de mayo
- Del 82 al 85: 24 de mayo
- Del 86 al 88: 25 de mayo
- Del 89 al 92: 26 de mayo
- Del 93 a 95: 27 de mayo
- Del 96 al 99: 28 de mayo
¿CUÁLES SON LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE SNAP EN FLORIDA?
Los montos que reciben los beneficiarios de SNAP en Florida se calculan en base al número de personas que residen en un hogar. A continuación, las cifras que entraron en vigor el 1 de octubre de 2025 y estarán vigentes hasta septiembre de 2026:
- 1 miembro: US$298
- 2 miembros: US$546
- 3 miembros: US$785
- 4 miembros: US$994
- 5 miembros: US$1,183
- 6 miembros: US$1,421
- 7 miembros: US$1,571
- 8 miembros: US$1,789
- Cada miembro adicional: +US$218
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