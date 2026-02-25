Todos los meses, millones de personas en Estados Unidos esperan recibir el dinero que les corresponde del Seguro Social para cubrir gastos como alimentación, transporte y salud, ya que representa su principal fuente de ingresos. Aunque los pagos se entregan a distintos tipos de beneficiarios, hay un grupo específico que está especialmente pendiente de estos depósitos. Nos referimos a quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a ciudadanos con muy bajos ingresos y recursos limitados que además cumplen con ciertos requisitos. Si tú también perteneces a este grupo, aquí te contamos cuándo recibirás tu pago correspondiente a marzo.

El SSI se paga, en general, a personas de 65 años o más con ingresos y escasos recursos; a adultos menores de 65 años con una incapacidad grave (física o mental) que les limite para trabajar y que se espera dure al menos 12 meses o cause la muerte; y a niños con discapacidad que tengan ingresos y recursos, junto con los de su familia, son limitados.

Más de siete millones de beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario reciben cada mes sus depósitos (Foto: Freepik)

¿CUÁL ES LA FECHA PARA RECIBIR EL PAGO DEL SSI DE MARZO 2026?

Hay una buena noticia para los beneficiarios del SSI, ya que su pago correspondiente al mes de marzo 2026 se adelantó unos días. Como se sabe, habitualmente la Administración del Seguro Social (SSA) deposita estos fondos el primer día de cada mes, pero como el 1 de marzo cae en domingo, la normativa de la agencia estipula que el dinero debe entregarse el día hábil más cercano anterior. Por lo tanto, el depósito será este viernes 27 de febrero.

Vale precisar que este movimiento se da por tercera vez consecutiva este año, ya que los tres primeros meses todos los pagos se adelantaron: en enero por feriado, y en febrero y marzo porque cayó domingo.

De esta forma, más de siete millones de beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán el monto que le corresponde antes de lo previsto tras el ajuste del cronograma.

¿QUÉ MONTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

A raíz del incremento del ajuste por costo de vida (COLA) en 2.8%, los beneficiarios de la SSA reciben un poco más en sus depósitos.

Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI: US$737

US$737 Monto máximo para un solicitante individual: US$994 por mes

US$994 por mes Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto): US$1,491

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley). El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Abril 2026: miércoles 1 de abril de 2026

miércoles 1 de abril de 2026 Mayo 2026: viernes 1 de mayo de 2026

viernes 1 de mayo de 2026 Junio 2026: lunes 1 de junio de 2026

lunes 1 de junio de 2026 Julio 2026: miércoles 1 de julio de 2026

miércoles 1 de julio de 2026 Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

El pago del SSI también aumentó este 2026 por el incremento del COLA (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!