Millones de jubilados y personas con discapacidad en Estados Unidos están a punto de recibir un nuevo pago del Seguro Social correspondiente al mes de agosto. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha publicado su calendario, garantizando que el dinero llegue de manera ordenada y puntual a quienes dependen de estos beneficios.

Para algunos, este depósito podría superar los $5.000, dependiendo de la edad de retiro y los años de aportes acumulados. Conocer la fecha exacta de pago es clave para planificar gastos y mantener la estabilidad económica.

¿Cuánto paga el Seguro Social según la edad de retiro?

El monto mensual del Seguro Social varía en función de la edad en la que el beneficiario decide jubilarse y de sus aportes a lo largo de su vida laboral. En 2025, las cifras de referencia son las siguientes:

Retiro a los 62 años : hasta $2.831 al mes.

: hasta al mes. Retiro a los 67 años (edad de jubilación completa): hasta $4.018 al mes.

(edad de jubilación completa): hasta al mes. Retiro a los 70 años: hasta $5.108 al mes.

Este cálculo aplica tanto para jubilados como para personas que reciben beneficios por incapacidad (SSDI) o sobrevivientes.

¿Quiénes recibirán el pago del miércoles 13 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el próximo depósito se realizará el miércoles 13 de agosto de 2025 y beneficiará a:

Jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

de cualquier mes. Beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) que califican bajo este mismo criterio de fecha de nacimiento.

Este sistema de pagos escalonado permite una distribución eficiente y evita retrasos en la llegada de los fondos.

¿Qué es el SSDI?

El Seguro de Incapacidad del Seguro Social es un programa federal que brinda pagos mensuales a personas que, debido a una condición médica certificada, no pueden trabajar. Este beneficio también sigue el calendario de la SSA para distribuir los depósitos.