Si eres beneficiario del Seguro Social en Estados Unidos, seguramente estás muy atento al calendario de pagos de febrero de 2026, sobre todo si dependes de ese dinero para cubrir gastos básicos como renta, alimentación o medicinas. Si aún no sabes cuándo recibirás el monto que te corresponde en el segundo mes del año, no te preocupes, ya que en esta nota te lo detallamos y te explicamos cómo identificar tu fecha de cobro según el tipo de beneficio que recibes y tu día de nacimiento. De esta manera, podrás organizar mejor tu presupuesto, evitar sorpresas y planificar con anticipación el uso de tus recursos.

Todos los jubilados cobran mensualmente su seguro social (Foto: Freepik)

¿QUÉ FECHA DE FEBRERO COBRARÉ MI SEGURO SOCIAL?

Los pagos del Seguro Social suelen depositarse los miércoles a sus beneficiarios, pero dependerá de su fecha de nacimiento. El calendario según la SSA es como sigue:

Miércoles 11 de febrero de 2026: pago para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

pago para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Miércoles 18 de febrero de 2026: pago para quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

pago para quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Miércoles 25 de febrero de 2026: pago para quienes nacieron a partir del 21 de cualquier mes.

Pero hay más, ya que se precisa los pagos a otro grupo de beneficiarios este mes. Ellos son:

Martes 3 de febrero de 2026: pago del Seguro Social para quienes comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997.

En tanto, los beneficiarios que reciben cheques del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) les corresponde sus pagos el primer día hábil de cada mes. Pero en febrero cae fin de semana.

Debido a que el 1 de febrero de este 2026 cae domingo, la entrega del dinero se adelanta para el viernes 30 de enero.

De esta forma, no se perjudica a la gente que recibe sus prestaciones de la SSA.

Este es el calendario oficial de los pagos del Seguro Social para el 2026 (Foto: SSA)

BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.

