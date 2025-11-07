En septiembre, gran cantidad de estudiantes regresaron a sus aulas para el año académico 2024-2025. Tomando en cuenta que durante este periodo escolar habrá recesos por los feriados y días festivos, Mag El Comercio te da a conocer los días que no habrá clases en el sistema educativo público de Nueva York.

Vale precisar que de acuerdo con la agenda oficial, el inicio del periodo escolar fue el jueves 4 de septiembre de 2025, mientras que el cierre está previsto para el viernes 26 de junio de 2026.

Los estudiantes comenzaron el periodo académico 2025-2026 en septiembre de este año (Foto: Pixabay)

LAS FECHAS QUE NO HABRÁ CLASES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

A continuación, las fechas que los centros educativos permanecerán cerrados por días festivos o periodo de vacaciones en lo que queda del calendario escolar 2025-2026:

11 de noviembre (martes): Día de los Veteranos​.

Día de los Veteranos​. 27 y 28 de noviembre (jueves y viernes): Día de Acción de Gracias.​

Día de Acción de Gracias.​ 24 de diciembre al 2 de enero: Receso de invierno por Navidad y Año Nuevo.

Receso de invierno por Navidad y Año Nuevo. 19 de enero (lunes): Día de Martin Luther King Jr.

Día de Martin Luther King Jr. 16 al 20 de febrero: Vacaciones de mitad de invierno​.

Vacaciones de mitad de invierno​. 20 de marzo (viernes): Eid al-Fitr

Eid al-Fitr 2 al 10 de abril: Vacaciones de primavera​.

Vacaciones de primavera​. 25 de mayo (lunes): Día de los caídos o Memorial Day

Día de los caídos o Memorial Day 19 de junio (viernes): Conmemoración de la abolición de la esclavitud (Juneteenth) que se celebra el 16 de junio.

Vale precisar que en Nueva York, si un día festivo federal cae en domingo, la celebración pasa para el lunes siguiente. Si cae en sábado, no se fijará entre semana. Aclaramos este punto, ya que de seguro te estarás preguntando el feriado por el Día de la Independencia de los Estados Unidos que es 4 de julio; pues bien, al caer sábado, este queda sin efecto para algún cambio en día de la semana.

Ya sea por fechas festivas o vacaciones, las clases se suspenderán (Foto: Pixabay)

ASÍ ESTÁ ESTRUCTURADO EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2025-2026

Tal como lo mencionamos líneas arriba, las clases se interrumpirán por el receso de invierno (del 24 de diciembre al 2 de enero). Por lo tanto, el segundo semestre del presente año lectivo comenzará el 27 de enero de 2026.

Antes de ello, del 20 al 23 de enero se realizarán los exámenes Regents, mientras que el 26 de enero será una jornada exclusiva de capacitación docente para escuelas de grados 6-12.

Ya en febrero, del 16 al 20, nuevamente los estudiantes saldrán de vacaciones de mitad de invierno.

Marzo incluye el día feriado por Eid al-Fitr (20 de marzo), además de encuentros entre padres y docentes en varias fechas. El receso de primavera tendrá lugar del 2 al 10 de abril, afectando a todo el sistema público.

Se presentan varios días de receso para los escolares (Foto: Pixabay)

