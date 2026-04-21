Cuando llega el inicio de mes, muchas familias en Estados Unidos revisan con atención el calendario de SNAP porque de ese depósito dependen cosas tan básicas como llenar la despensa, comprar leche, arroz, frijoles, tortilla, frutas o lo necesario para aguantar la semana sin apuros. Y aunque para algunos el programa Supplemental Nutrition Assistance Program es solo una sigla más dentro del sistema de ayuda pública, para millones de hogares —incluidos muchos latinos que viven entre rentas altas, trabajos con horarios cambiantes y gastos que no esperan— representa un alivio real que se siente en la mesa. Por eso, saber exactamente cuándo cae el beneficio no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre organizar el súper con calma o andar contando los días hasta que llegue la recarga en la tarjeta EBT.

Al hablar de ayuda alimentaria en Estados Unidos, hay un programa que siempre aparece en la conversación: el Supplemental Nutrition Assistance Program, más conocido como SNAP. Es uno de los pilares más importantes del sistema de apoyo social, porque permite que millones de familias puedan llevar alimentos a su mesa cada mes sin tener que elegir entre comer o cubrir otras necesidades básicas.

Para que te hagas una idea de su alcance, este beneficio llega a cerca de 40 millones de personas en todo el país. El dinero se deposita mensualmente en una tarjeta electrónica, conocida como EBT card, que funciona como una tarjeta de débito y se puede usar en supermercados y tiendas autorizadas. Ahora bien, algo clave que debes tener claro —y que suele generar dudas— es que no existe una sola fecha de pago: cada estado organiza su propio calendario.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

¿CÓMO SE DEFINEN LAS FECHAS DE PAGO DE SNAP?

Aquí es donde el tema se vuelve interesante. No todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día, y esto no es un error. Cada estado establece su propio sistema: algunos usan el número de caso, otros la inicial del apellido, y en ciertos territorios pequeños el pago se hace en una sola fecha.

Esto significa que dos personas que viven en estados distintos pueden recibir el beneficio en días completamente diferentes, incluso si cumplen las mismas condiciones.

CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS SNAP – MAYO 2026

A continuación, te dejo el detalle completo, organizado por estados y territorios. Es importante revisarlo con calma para ubicar exactamente cuándo corresponde el depósito:

Pagos entre el 1 y el 10 de mayo

California: 1 al 10.

Colorado: 1 al 10.

Distrito de Columbia: 1 al 10.

Guam: 1 al 10.

Idaho: 1 al 10.

Iowa: 1 al 10.

Kansas: 1 al 10.

Nevada: 1 al 10.

Oklahoma: 1 al 10.

Pagos en fechas únicas o muy cortas

Estado/Territorio Fecha Alaska 1 de mayo Dakota del Norte 1 de mayo Rhode Island 1 de mayo Vermont 1 de mayo Islas Vírgenes 1 de mayo New Hampshire 5 de mayo Dakota del Sur 10 de mayo

Pagos con rangos más amplios

Florida: 1 al 28.

Texas: 1 al 28.

Nueva York: 1 al 9.

Illinois: 1 al 20.

Pensilvania: 3 al 14.

Georgia: 5 al 23.

Ohio: 2 al 20.

EN RESUMEN: LISTA COMPLETA POR ESTADO

Para que no se te escape ninguno, aquí tienes el calendario completo:

Alabama: 4 al 23.

Alaska: 1.

Arizona: 1 al 13.

Arkansas: 4 al 13.

California: 1 al 10.

Colorado: 1 al 10.

Connecticut: 1 al 3.

Delaware: 2 al 23.

Distrito de Columbia: 1 al 10.

Florida: 1 al 28.

Georgia: 5 al 23.

Guam: 1 al 10.

Hawái: 3 al 5.

Idaho: 1 al 10.

Illinois: 1 al 20.

Indiana: 5 al 23.

Iowa: 1 al 10.

Kansas: 1 al 10.

Kentucky: 1 al 19.

Luisiana: 1 al 23.

Maine: 10 al 14.

Maryland: 4 al 23.

Massachusetts: 1 al 14.

Michigan: 3 al 21.

Minnesota: 4 al 13.

Mississippi: 4 al 21.

Missouri: 1 al 22.

Montana: 2 al 6.

Nebraska: 1 al 5.

Nevada: 1 al 10.

New Hampshire: 5.

New Jersey: 1 al 5.

Nuevo México: 1 al 20.

Nueva York: 1 al 9.

Carolina del Norte: 3 al 21.

Dakota del Norte: 1.

Ohio: 2 al 20.

Oklahoma: 1 al 10.

Oregón: 1 al 9.

Pensilvania: 3 al 14.

Puerto Rico: 4 al 22.

Rhode Island: 1.

Carolina del Sur: 1 al 19.

Dakota del Sur: 10.

Tennessee: 1 al 20.

Texas: 1 al 28.

Utah: 5, 11 y 15.

Islas Vírgenes: 1.

Vermont: 1.

Virginia: 1 al 7.

Washington: 1 al 20.

Virginia Occidental: 1 al 9.

Wisconsin: 1 al 15.

Wyoming: 1 al 4.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Si estás siguiendo este calendario, hay un detalle importante: la fecha exacta dentro del rango depende de factores individuales. No basta con saber el estado; también influye cómo está configurado el sistema local.

Además, el dinero no llega en efectivo, sino directamente a la tarjeta EBT, lo que facilita su uso en supermercados autorizados en todo el país. Esto hace que el programa sea más eficiente y reduzca tiempos de espera.

Al final, lo importante es entender que SNAP no solo es una ayuda económica, sino una red de seguridad clave para millones de hogares. Y conocer bien el calendario de pagos puede marcar la diferencia entre planificar con tranquilidad o enfrentar incertidumbre a mitad de mes.

Imagen de una tienda en Nueva York, en la que se ve un letrero comunicando a su clientela que acepta pagos con los beneficios SNAP (Foto: AFP)

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