El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la asignación de 35 millones de dólares en fondos estatales para apoyar a inmigrantes indocumentados, en un momento marcado por el endurecimiento de la política migratoria del gobierno federal encabezado por Donald Trump. De acuerdo con un comunicado oficial, el dinero proviene de una partida ya aprobada por la Legislatura estatal y será canalizado a través de organizaciones filantrópicas.

Según Fox News, los recursos servirán para ayudar a familias inmigrantes con asistencia alimentaria y otros apoyos básicos, además de complementar fondos que California ya había destinado a servicios legales para personas en riesgo de deportación.

En el comunicado, Newsom aclaró que “mientras el gobierno federal ataca a familias trabajadoras, California está con ellas, uniendo aliados y financiando a las comunidades locales para ayudar a apoyar a sus vecinos”.

“La necesidad urgente crece a medida que la Administración Trump acelera la detención masiva, pisotea el debido proceso y financia una aplicación autoritaria con más de 170 mil millones de dólares. Mientras la Administración Trump elige la crueldad y el caos, California elige la comunidad”, agregó.

El gobernador Gavin Newsom anunció que los recursos serán canalizados a organizaciones comunitarias y filantrópicas que brindan apoyo alimentario y servicios legales. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Un portavoz del gobernador explicó que Newsom mantuvo conversaciones con familias inmigrantes y líderes comunitarios para conocer de primera mano el impacto de la ofensiva migratoria.

“La gente tiene miedo de salir de sus casas, miedo de ir a la escuela o al trabajo, y no puede pagar los alimentos”, dijo el vocero en declaraciones a CalMatters.

La decisión se tomó pese a las limitaciones presupuestarias del estado. La oficina del gobernador prevé un déficit de 2.900 millones de dólares para el próximo año fiscal y, recientemente, California también recortó la cobertura de salud para inmigrantes indocumentados como parte de los ajustes financieros.

Aun así, la secretaria de Salud y Servicios Humanos del estado, Kim Johnson, afirmó: “Cuando las acciones federales generan miedo e inestabilidad, nuestra responsabilidad es estar presentes para las familias. Esta inversión fortalece a los socios locales que ayudan a las personas a acceder a servicios legales y a cubrir necesidades básicas en un momento increíblemente difícil”.

La decisión se da mientras la administración de Donald Trump acelera las deportaciones masivas. (Foto: EFE)

Desde el ámbito político, la senadora estatal demócrata Lena Gonzalez aseguró que el financiamiento demuestra que su partido “seguirá estando en solidaridad con nuestras familias inmigrantes”.

En contraste, el asambleísta republicano Carl DeMaio calificó la medida de “absurda” y cuestionó que se destinen recursos públicos para asistencia legal en casos de deportación.

El debate ocurre mientras el gobierno de Trump impulsa deportaciones masivas respaldadas por un presupuesto federal de 170 mil millones de dólares.

Líderes demócratas de California, como el presidente de la Asamblea Robert Rivas, insisten: “California nunca guardará silencio frente a las redadas migratorias crueles e ilegales de Trump. Responderemos al miedo y la intimidación con valentía y acción”.

Los estados que han impulsado leyes anti-ICE

Illinois se mantiene como uno de los estados más restrictivos gracias a la Ley TRUST, que prohíbe a la policía detener a personas basándose únicamente en órdenes de ICE o su estatus migratorio.

En enero de 2026, el gobernador J.B. Pritzker reforzó estas protecciones mediante una orden ejecutiva para crear la Comisión de Responsabilidad de Illinois, buscando contrarrestar el aumento de las redadas federales y asegurar que los recursos estatales no se utilicen para la aplicación de leyes migratorias civiles.

California, bajo la Ley de Valores de California (SB 54), prohíbe a las agencias de seguridad locales usar fondos o personal para investigar, detener o arrestar a personas con fines de deportación.

A inicios de 2026, las organizaciones de derechos civiles reafirmaron que estas protecciones siguen vigentes frente a nuevas políticas federales, limitando el acceso de ICE a cárceles locales y bases de datos estatales, a menos que exista una orden judicial firmada.

Varios estados de EE. UU. se han blindado contra las políticas migratorias mediante leyes que restringen la cooperación con ICE. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

En febrero de 2026, legisladores de Massachusetts presentaron la Ley PROTECT, impulsada para fortalecer las salvaguardias constitucionales y limitar la cooperación con autoridades migratorias.

Al mismo tiempo, la gobernadora Maura Healey emitió una orden ejecutiva que prohíbe el uso de recursos estatales para detenciones civiles de ICE, mientras ciudades como Boston y Somerville firmaron decretos locales para proteger a sus residentes de operaciones federales “inconstitucionales”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!