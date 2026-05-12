En California, manejar ya forma parte de la rutina con la misma naturalidad con la que muchos revisan el clima antes de salir o calculan si habrá tráfico en la I-5, la 101 o la 405. Para millones de hispanos que viven entre Los Ángeles, San Diego, el Área de la Bahía o el corredor agrícola del estado, perder tiempo en la carretera no es una excepción, sino casi una costumbre diaria. Por eso, cuando una vía transitada empieza a usar inteligencia artificial para organizar el flujo vehicular, el tema no pasa desapercibido. No se trata solo de una novedad tecnológica: también es una señal de cómo el estado está intentando responder a uno de sus problemas más persistentes, el tráfico, con herramientas más rápidas, precisas y, sobre todo, menos costosas que las grandes obras viales de siempre.

La inteligencia artificial ya no está limitada a los celulares, los asistentes virtuales o las plataformas de streaming. Poco a poco, también está entrando en espacios mucho más cotidianos, como el transporte y la movilidad urbana. Y aunque muchas veces se habla de IA pensando en robots o herramientas digitales, lo cierto es que ahora también empieza a tomar decisiones en tiempo real sobre cómo circulan miles de vehículos cada día.

En un estado tan complejo para manejar como California, donde los embotellamientos forman parte de la rutina diaria de millones de personas, cualquier tecnología capaz de reducir tiempos de viaje llama inmediatamente la atención. Por eso, el reciente movimiento de Caltrans marca un punto importante: por primera vez, una carretera estatal comenzó a operar con un sistema de control de tráfico impulsado por inteligencia artificial.

Una congestionada carretera en California (Foto: AFP)

¿DÓNDE ESTÁ FUNCIONANDO EL NUEVO SISTEMA CON IA?

El proyecto fue instalado sobre la transitada Highway 68, específicamente en un tramo de aproximadamente 9 millas entre San Benancio Road y Josselyn Canyon Road.

Se trata de una de las rutas más congestionadas de la región de Monterey County, ya que conecta zonas agrícolas de Salinas con la península de Monterey y además recibe tráfico proveniente de la Highway 101.

Durante temporadas turísticas y eventos masivos, especialmente en WeatherTech Raceway Laguna Seca, la congestión suele dispararse y los tiempos de traslado aumentan considerablemente.

LOS PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO

Aspecto Detalle Sistema implementado Adaptive Traffic Signal Control ATSC Ubicación Highway 68, California Extensión 9 millas Intersecciones inteligentes 9 semáforos Duración del piloto 5 años Inversión inicial Aproximadamente US$1.2 millones

¿CÓMO FUNCIONA EXACTAMENTE LA IA EN LA CARRETERA?

Lo interesante de este sistema es que ya no trabaja con semáforos programados bajo horarios fijos. En lugar de eso, utiliza inteligencia artificial, sensores, cámaras y datos en tiempo real para tomar decisiones instantáneas sobre el flujo vehicular.

El modelo implementado por Transportation Agency for Monterey County y Caltrans analiza constantemente qué carriles tienen más carga vehicular y ajusta automáticamente los tiempos de luz verde y roja.

Por ejemplo, si una dirección comienza a congestionarse más rápido que otra, el sistema puede extender la luz verde durante más segundos o coordinar varios cruces cercanos al mismo tiempo para liberar el tráfico.

¿QUÉ TECNOLOGÍA UTILIZA EL SISTEMA?

Entre las herramientas que permiten operar este modelo inteligente se encuentran:

Cámaras de monitoreo de tráfico.

Sensores instalados sobre la vía.

Algoritmos de análisis en tiempo real.

Sistemas automáticos de sincronización semafórica.

Recolección continua de datos vehiculares.

De acuerdo con el U.S. Department of Transportation, este tipo de sistemas adaptativos puede mejorar significativamente la circulación en corredores urbanos de alta demanda.

Los semáforos en esta autopista contarán con IA (Foto: Freepik)

EL IMPACTO QUE PODRÍA TENER PARA LOS CONDUCTORES

Quienes manejan diariamente por esta zona podrían notar cambios importantes en los próximos meses. La idea principal del programa es reducir los tiempos detenidos en semáforos y evitar los llamados “cuellos de botella” que suelen formarse en horas pico.

Además, las autoridades creen que este tipo de soluciones tecnológicas podría representar un enorme ahorro económico frente a obras tradicionales mucho más costosas.

Para ponerlo en perspectiva, transformar esas intersecciones en rotondas habría costado más de 200 millones de dólares, mientras que este piloto de inteligencia artificial ronda apenas los 1.2 millones.

Posibles beneficios para la circulación:

Menos tiempo atrapado en tráfico.

Reducción de frenadas y aceleraciones constantes.

Mejor sincronización entre cruces.

Disminución de emisiones contaminantes.

Mayor fluidez durante eventos masivos.

Menor necesidad de grandes obras viales.

CALIFORNIA NO ES EL ÚNICO ESTADO QUE PRUEBA ESTA TECNOLOGÍA

Aunque el proyecto representa el primer sistema de autopista controlado por IA en California, otros estados ya comenzaron a experimentar con tecnologías similares.

Entre ellos aparecen:

Arizona.

Texas.

Florida.

Virginia.

Utah.

New York.

Washington.

La diferencia es que California ahora busca aplicar este modelo en uno de sus corredores más problemáticos y observados, algo que podría servir como referencia para futuras expansiones en otras autopistas del estado.

Por ahora, ingenieros y autoridades seguirán monitoreando el comportamiento del sistema durante los próximos años para detectar fallas, medir resultados y comprobar si realmente la inteligencia artificial puede convertirse en una solución efectiva frente al histórico problema del tráfico en California.

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