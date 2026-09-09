Para muchas personas inmigrantes que viven en Estados Unidos, la barrera del idioma puede dificultar el acceso a información crucial durante una emergencia, especialmente cuando su vida o la de sus familiares está en riesgo. En California, la AB 2341 busca mejorar la comunicación de las agencias locales con las comunidades que tienen un dominio limitado del inglés. En los siguientes párrafos te explicamos en qué consiste esta ley y cómo puede impactar a los residentes del estado. Cabe precisar que la norma fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 31 de agosto de 2026 y, al recibir carácter de estatuto de urgencia, entró en vigor de inmediato.

La norma fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 31 de agosto de 2026 y entró en vigor de inmediato como estatuto de urgencia (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿EN QUÉ CONSISTE LA AB 2341 DE CALIFORNIA?

La AB 2341 modifica la Sección 7299.7 del Código de Gobierno de California y establece nuevas reglas para los gobiernos locales que prestan servicios de respuesta a emergencias. La norma exige que difundan información en inglés y la traduzcan a determinados idiomas hablados por residentes con dominio limitado del inglés, por lo que ciudades, condados y otras agencias deberán identificar cuáles deben incorporar en sus comunicaciones oficiales.

La ley cambia el criterio para decidir qué idiomas deben incluirse en los avisos. Antes, la obligación se vinculaba a idiomas hablados conjuntamente por al menos el 5% de la población local que habla inglés “menos que muy bien”. Ahora, cada idioma se evalúa de forma individual: si las personas que hablan un idioma y tienen dominio limitado del inglés representan al menos el 5% de ese grupo dentro de la jurisdicción, la agencia local debe traducir la información de emergencia a ese idioma.

¿A quiénes está dirigido?

La norma aplica a las agencias locales que proporcionan servicios de respuesta a emergencias, como ciudades, condados u otras entidades locales responsables de comunicar alertas o instrucciones durante una crisis.

Estas agencias deben:

Identificar cuántas personas de su jurisdicción hablan inglés por debajo del nivel “muy bien”.

Determinar qué idiomas usa esa población.

Usar datos de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo de Estados Unidos u otra fuente igual de confiable.

Traducir la información de emergencia a cada idioma que alcance el umbral individual del 5%.

Revisar las evaluaciones lingüísticas al menos cada cinco años.

¿Qué tipo de información incluye?

El tipo de información que debe estar incluido abarca comunicaciones sobre situaciones que demandan respuesta inmediata por riesgo de daños graves, un número elevado de víctimas o peligro para las personas o bienes. Por ejemplo: instrucciones ante incendios, inundaciones, terremotos, evacuaciones, deslizamientos, derrames peligrosos u otras emergencias locales.

Cabe precisar que la información traducida debe tener un nivel equivalente al material en inglés; es decir, debe ser completa, no solo publicar una frase resumida en otro idioma, con el fin de que los extranjeros actúen y se comuniquen con rapidez.

Si bien fue firmada y promulgada el 31 de agosto de 2026 y entró en vigor de inmediato, a partir del 1 de enero de 2027, la Oficina de Innovación en Uso de la Tierra y Clima deberá realizar, cada tres años, encuestas por muestreo a agencias locales para medir el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Incendios, evacuaciones e inundaciones: estas son algunas de las alertas que podrían requerir traducción (Foto referencial: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA?

Para las personas que hablan poco inglés, la AB 2341 busca que las alertas públicas, avisos de evacuación y orientaciones durante una emergencia estén disponibles en su idioma cuando ese idioma alcance el umbral legal en su ciudad o condado.

OJO: Esto puede ayudar a recibir instrucciones críticas a tiempo, pero no sustituye el uso del 911 cuando haya una emergencia inmediata.

La ley tampoco garantiza que todos los avisos se traduzcan a todos los idiomas: depende de la composición lingüística y los datos de cada jurisdicción.