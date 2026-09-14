California aprobó una nueva legislación que cambia las reglas para las plataformas digitales que ofrecen funciones diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos. Se trata de la Assembly Bill 1709 (AB 1709), aprobada por el gobernador el 10 de septiembre de 2026 y presentada ante la Secretaría de Estado ese mismo día.

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La medida establece que determinadas plataformas no podrán ofrecer funciones consideradas adictivas a usuarios menores de 16 años. Además, las empresas deberán aplicar medidas razonables para impedir que estos usuarios reciban o utilicen esas funciones, en una regulación que apunta especialmente a los mecanismos digitales que pueden favorecer un uso compulsivo.

¿Qué cambia con la nueva ley de California?

La AB 1709 define como “función adictiva” aquellos elementos diseñados para maximizar la interacción y que previsiblemente pueden provocar un uso compulsivo. Entre los ejemplos incluidos expresamente en la norma aparecen los feeds adictivos y la reproducción automática o autoplay.

La legislación define un feed adictivo como aquel sistema que recomienda, selecciona o prioriza diferentes contenidos generados o compartidos por usuarios utilizando información relacionada con la persona o su dispositivo; sin embargo, la norma contempla excepciones, entre ellas determinadas búsquedas solicitadas directamente por el usuario, comunicaciones privadas y contenidos que forman parte de una secuencia preexistente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Medida Qué establece la AB 1709 Edad mínima para funciones adictivas 16 años Feed adictivo Queda restringido para menores de 16 Autoplay Incluido entre las funciones consideradas adictivas Verificación de edad Debe realizarse antes de ofrecer una función adictiva Cuenta de un menor Puede mantenerse si no recibe funciones adictivas Multa máxima US$50,000 por menor afectado en una infracción intencional

¿Qué deberán hacer las plataformas?

Las plataformas cubiertas tendrán que verificar la edad de sus usuarios antes de proporcionarles una función adictiva, de acuerdo con la legislación estatal de garantía de edad y las posibles regulaciones que adopte el fiscal general. Si no pueden realizar esa verificación mediante el mecanismo establecido, deberán recurrir a otra determinación de edad contemplada por la legislación de California.

La ley también establece que, salvo determinadas excepciones, una plataforma deberá eliminar la cuenta de un usuario menor de 16 años y la información personal asociada a ella; no obstante, un menor podrá crear o conservar una cuenta cuando la plataforma permita ese acceso sin ofrecerle ninguna de las funciones consideradas adictivas.

Las empresas que incumplan podrían recibir multas de hasta US$50,000 por cada menor afectado en casos de infracciones intencionales. (Foto referencial: Magnific)

La normativa se dirige a las llamadas “covered platforms”, que incluyen sitios web, servicios en línea, aplicaciones web y aplicaciones móviles que ofrecen una función adictiva como parte significativa del servicio.

Quedan fuera, entre otros casos, determinados sitios cuyas interacciones están limitadas a transacciones comerciales o reseñas de productos, vendedores, servicios, eventos o lugares, así como plataformas cuyo feed tenga como propósito principal el almacenamiento en la nube.

Multas de hasta US$50,000 por menor afectado

El incumplimiento de la AB 1709 puede tener consecuencias económicas importantes para las plataformas. La norma establece que una infracción intencional puede generar una multa civil de hasta US$50,000 por cada menor afectado, mientras que una infracción por negligencia puede alcanzar los US$25,000 por menor.

La aplicación de estas sanciones estará reservada a acciones civiles iniciadas por el fiscal general de California o por un fiscal público local.

Para determinar el monto de una eventual sanción, los tribunales deberán considerar factores como el tamaño de la plataforma, la gravedad y duración de la infracción y los esfuerzos realizados de buena fe para cumplir con la legislación.

California también crea una comisión de seguridad digital

La AB 1709 establece además la e-Safety Advisory Commission, un organismo asesor independiente con funciones administrativas dentro del Departamento de Justicia de California. Su objetivo será brindar recomendaciones al gobierno estatal sobre distintos asuntos relacionados con la seguridad de los menores en internet, aunque sus recomendaciones no serán vinculantes para las agencias estatales.

La comisión estará integrada por siete miembros con experiencia en áreas como pediatría, psicología infantil y adolescente, tecnología, seguridad en internet, salud pública, educación, desarrollo infantil y defensa de jóvenes.

Cuatro serán designados por el gobernador, mientras que el presidente pro tempore del Senado, el presidente de la Asamblea y el fiscal general realizarán un nombramiento cada uno.

Entre sus tareas estará analizar la eficacia, precisión, privacidad y viabilidad de las tecnologías de verificación de edad, además de estudiar el impacto de las restricciones digitales en distintos grupos de jóvenes y los efectos de las funciones de diseño consideradas perjudiciales.

La ley también crea una Comisión Asesora de e-Safety para recomendar medidas destinadas a mejorar la seguridad de los menores en internet. (Foto referencial: Magnific)

La comisión también deberá presentar cada año, antes del 1 de enero, un informe a la Legislatura y al gobernador con sus actividades, propuestas y recomendaciones para fortalecer la protección de los menores en internet.

La ley justifica estas medidas señalando que las plataformas digitales utilizan herramientas como recomendaciones algorítmicas, desplazamiento infinito, reproducción automática y notificaciones para aumentar la interacción.

El texto legislativo sostiene que los adolescentes pueden ser especialmente vulnerables a estos mecanismos debido a que todavía se encuentran en etapas de desarrollo neurológico y psicológico, y plantea la restricción de edad como una medida para reducir su exposición a entornos digitales considerados adictivos.