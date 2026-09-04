Ahora, Newsom deberá decidir si las promulga, las veta o deja que entren en vigor sin su firma (Foto: AFP / Geralt de Pixabay)
Ahora, Newsom deberá decidir si las promulga, las veta o deja que entren en vigor sin su firma (Foto: AFP / Geralt de Pixabay)
Judith Vicente
Judith Vicente

La Legislatura de aprobó un amplio paquete de proyectos de ley sobre inteligencia artificial y redes sociales. Las iniciativas abarcan asuntos como la protección de menores, los chatbots, la privacidad de datos, el uso de IA en el trabajo y los centros de datos. Aunque fueron aprobadas por una Legislatura de mayoría demócrata, tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para decidir si firma, veta o permite que entren en vigor sin su firma los proyectos que llegaron a su despacho al finalizar la sesión. En esta nota te detallamos cuáles son las iniciativas más relevantes.

Mira también:
Las propuestas aprobadas buscan imponer nuevas obligaciones a plataformas digitales y empresas tecnológicas (Foto: Lionel Bonavnture / AFP)
Las propuestas aprobadas buscan imponer nuevas obligaciones a plataformas digitales y empresas tecnológicas (Foto: Lionel Bonavnture / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE

LOS PROYECTOS DE LEY MÁS RELEVANTES QUE ESPERAN LA FIRMA DE NEWSOM

Los proyectos destacan por limitar o regular la IA, plataformas sociales, protección de menores, vigilancia y uso de datos, . Entre los que más resaltan están:

ProyectoTema centralQué busca hacer
AB 2Responsabilidad de plataformasHaría responsables a plataformas de redes sociales por ciertos daños a menores cuando no actúen con cuidado razonable.
AB 1709Redes sociales y menoresProhibiría determinadas funciones consideradas adictivas para menores de 16 años, como herramientas que impulsan uso repetitivo; exige verificación de edad antes de ofrecer ese contenido o funciones.
SB 1119 — Adam’s LawChatbots de IA y menoresEstablecería reglas de seguridad para chatbots “compañeros” con rasgos humanos, incluida la verificación de edad y salvaguardas para usuarios menores. El proyecto lleva el nombre de Adam Raine, un adolescente del sur de California cuya familia demandó a un desarrollador de chatbot.
AB 2564Precios personalizadosProhibiría el surveillance pricing: usar datos personales —como dirección IP, idioma u otra información— para fijar precios individualizados mediante tecnología, incluida la IA.
Regulación de IA laboralEmpleo y decisiones automatizadasExigiría supervisión humana cuando sistemas de IA participen en decisiones de disciplina o despido, y busca limitar o transparentar la vigilancia algorítmica de empleados.
Regulación de centros de datosCostos y energía de IAImpone o considera requisitos para que grandes centros de datos y sus operadores afronten costos de infraestructura y energía, en vez de trasladarlos a usuarios residenciales.
IA en publicidadActores sintéticosSB 1050 requeriría revelar el uso de intérpretes o personas sintéticas generadas con IA en publicidad.
IA inmobiliariaAnuncios de viviendaIncluye obligaciones de divulgación cuando se usan imágenes o contenidos generados por IA en anuncios de bienes raíces.
IA médicaSesgo y transparenciaIncluye medidas para mitigar sesgos y aumentar transparencia en sistemas de IA utilizados en salud.
IA en contrataciónAviso y transparenciaIncluye requisitos de notificación vinculados al uso de IA en procesos laborales, como contratación o monitoreo.

¿QUÉ BUSCA EL PAQUETE DE PROYECTOS DE LEY SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDES SOCIALES?

Las propuestas se concentran en cinco frentes:

1. PROTECCIÓN DE MENORES: busca limitar funciones adictivas en redes sociales, reforzar controles de edad y establecer obligaciones para chatbots de IA dirigidos o accesibles a niños y adolescentes.

2. RESPONSABILIDAD DE PLATAFORMAS: permitir o ampliar consecuencias legales cuando una plataforma no adopte medidas razonables para prevenir daños a menores de edad.

3. USO DE IA EN EL EMPLEO: introducir supervisión humana, avisos y límites al uso de algoritmos para vigilar, disciplinar o despedir trabajadores.

4. DATOS Y PRECIOS: impedir que empresas ajusten precios individualmente usando información personal y sistemas algorítmicos.

5. TRANSPARENCIA DE CONTENIDO SINTÉTICO: exigir avisos sobre IA en anuncios, bienes raíces y otros usos donde una persona pueda confundirse sobre si un contenido es real, señala .

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC