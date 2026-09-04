La Legislatura de California aprobó un amplio paquete de proyectos de ley sobre inteligencia artificial y redes sociales. Las iniciativas abarcan asuntos como la protección de menores, los chatbots, la privacidad de datos, el uso de IA en el trabajo y los centros de datos. Aunque fueron aprobadas por una Legislatura de mayoría demócrata, el gobernador Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para decidir si firma, veta o permite que entren en vigor sin su firma los proyectos que llegaron a su despacho al finalizar la sesión. En esta nota te detallamos cuáles son las iniciativas más relevantes.
LOS PROYECTOS DE LEY MÁS RELEVANTES QUE ESPERAN LA FIRMA DE NEWSOM
Los proyectos destacan por limitar o regular la IA, plataformas sociales, protección de menores, vigilancia y uso de datos, publica NBC News. Entre los que más resaltan están:
|Proyecto
|Tema central
|Qué busca hacer
|AB 2
|Responsabilidad de plataformas
|Haría responsables a plataformas de redes sociales por ciertos daños a menores cuando no actúen con cuidado razonable.
|AB 1709
|Redes sociales y menores
|Prohibiría determinadas funciones consideradas adictivas para menores de 16 años, como herramientas que impulsan uso repetitivo; exige verificación de edad antes de ofrecer ese contenido o funciones.
|SB 1119 — Adam’s Law
|Chatbots de IA y menores
|Establecería reglas de seguridad para chatbots “compañeros” con rasgos humanos, incluida la verificación de edad y salvaguardas para usuarios menores. El proyecto lleva el nombre de Adam Raine, un adolescente del sur de California cuya familia demandó a un desarrollador de chatbot.
|AB 2564
|Precios personalizados
|Prohibiría el surveillance pricing: usar datos personales —como dirección IP, idioma u otra información— para fijar precios individualizados mediante tecnología, incluida la IA.
|Regulación de IA laboral
|Empleo y decisiones automatizadas
|Exigiría supervisión humana cuando sistemas de IA participen en decisiones de disciplina o despido, y busca limitar o transparentar la vigilancia algorítmica de empleados.
|Regulación de centros de datos
|Costos y energía de IA
|Impone o considera requisitos para que grandes centros de datos y sus operadores afronten costos de infraestructura y energía, en vez de trasladarlos a usuarios residenciales.
|IA en publicidad
|Actores sintéticos
|SB 1050 requeriría revelar el uso de intérpretes o personas sintéticas generadas con IA en publicidad.
|IA inmobiliaria
|Anuncios de vivienda
|Incluye obligaciones de divulgación cuando se usan imágenes o contenidos generados por IA en anuncios de bienes raíces.
|IA médica
|Sesgo y transparencia
|Incluye medidas para mitigar sesgos y aumentar transparencia en sistemas de IA utilizados en salud.
|IA en contratación
|Aviso y transparencia
|Incluye requisitos de notificación vinculados al uso de IA en procesos laborales, como contratación o monitoreo.
¿QUÉ BUSCA EL PAQUETE DE PROYECTOS DE LEY SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDES SOCIALES?
Las propuestas se concentran en cinco frentes:
1. PROTECCIÓN DE MENORES: busca limitar funciones adictivas en redes sociales, reforzar controles de edad y establecer obligaciones para chatbots de IA dirigidos o accesibles a niños y adolescentes.
2. RESPONSABILIDAD DE PLATAFORMAS: permitir o ampliar consecuencias legales cuando una plataforma no adopte medidas razonables para prevenir daños a menores de edad.
3. USO DE IA EN EL EMPLEO: introducir supervisión humana, avisos y límites al uso de algoritmos para vigilar, disciplinar o despedir trabajadores.
4. DATOS Y PRECIOS: impedir que empresas ajusten precios individualmente usando información personal y sistemas algorítmicos.
5. TRANSPARENCIA DE CONTENIDO SINTÉTICO: exigir avisos sobre IA en anuncios, bienes raíces y otros usos donde una persona pueda confundirse sobre si un contenido es real, señala LA Times.