Un sorprendente rescate conmovió a miles de personas: tres gatitos recién nacidos fueron encontrados vivos dentro del motor de un automóvil en Palmdale, California. Todo comenzó cuando el conductor del vehículo escuchó pequeños maullidos que parecían venir del interior del auto. Sorprendido por el sonido, decidió revisar y acudir a un refugio de animales en la zona, donde especialistas realizaron una inspección más detallada.

Fue entonces cuando descubrieron a las tres crías, sucias pero milagrosamente ilesas, escondidos entre las piezas del motor. A pesar del peligro que representa ese entorno, los gatitos lograron sobrevivir, aparentemente gracias a que se ocultaron en un lugar que los protegió de daños mayores.

El conductor escuchó ruidos extraños y acudió a un refugio, donde confirmaron el hallazgo. (Foto: County of Los Angeles Palmdale Animal Care Center / Facebook)

A pesar del peligro, los animales estaban ilesos. (Foto: County of Los Angeles Palmdale Animal Care Center / Facebook)

Según Univision, el caso fue considerado casi un milagro por los rescatistas del Centro de Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles en Palmdale, ya que los animales no presentaban heridas graves tras una experiencia tan riesgosa.

Tras el rescate, los gatitos fueron llevados a un entorno seguro y colocados temporalmente con una familia de acogida, donde reciben cuidados y atención mientras se recuperan.

El hecho fue considerado un milagro por los rescatistas. (Foto: County of Los Angeles Palmdale Animal Care Center / Facebook)

Los mininos se recuperan con una familia de acogida y serán dados en adopción. (Foto: County of Los Angeles Palmdale Animal Care Center / Facebook)

Las autoridades del centro de rescate anunciaron que, una vez estén listos, los pequeños serán puestos en adopción.

California: qué hacer si encuentras un perro o gato en la calle

Al encontrar una mascota extraviada en California debes tener cuidado, ya que se desconoce el estado de salud o el temperamento del animal.

Según El Dorado County, lo primero es revisar el collar en busca de placas de identificación o datos escritos en él. Si no tiene collar, se recomienda llevar al animal a un veterinario para realizar un escaneo gratuito de microchip y determinar su raza y edad aproximada para facilitar su descripción.

Es clave notificar a los refugios de animales cercanos, quienes pueden recoger al animal o recibirlo si tú lo entregas. Si decides cuidarlo temporalmente, debes completar un “Reporte de Animal Encontrado” y enviarlo al refugio por correo electrónico o fax. Informar a las autoridades locales es fundamental para que los dueños puedan localizar a su mascota a través de los registros oficiales.

Finalmente, se recomienda difundir la información mediante anuncios en periódicos, carteles en el vecindario y avisos a veterinarios locales.

Una estrategia efectiva es hablar con los vecinos o recorrer la zona donde se halló al animal, ya sea buscando carteles de mascotas perdidas o preguntando directamente a las personas del área si reconocen al ejemplar para lograr un reencuentro inmediato.

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