California se prepara para una semana de Navidad marcada por fuertes lluvias, riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, debido al desplazamiento hacia el sur de un intenso tren de tormentas que impactará gran parte del estado. El fenómeno incluye un Pineapple Express, un tipo de río atmosférico que transporta grandes cantidades de humedad desde el Pacífico central hasta la costa oeste de Estados Unidos.

Este sistema, que durante los últimos días se ha concentrado en el oeste de Washington, comenzará a afectar al norte de California desde este fin de semana, con lluvias persistentes que se extenderán durante buena parte de la semana navideña.

Pineapple Express llega al norte de California

“El próximo río atmosférico que se centrará en el norte de California desde la noche del sábado hasta el lunes se califica como un Pineapple Express”, explicó el meteorólogo de AccuWeather, Brett Anderson. Este tipo de sistema se caracteriza por una columna estrecha pero muy intensa de humedad que se extiende desde las cercanías de Hawái hasta la costa oeste.

Las lluvias que se esperan serán la continuación de una tormenta previa que ya dejó inundaciones en el oeste de Oregón, cuyos efectos también se sentirán en sectores del norte de California hasta la madrugada del sábado.

Una alerta meteorológica en California se extiende por la llegada del fenómeno Pineapple Express antes de Navidad. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Acumulados de lluvia y zonas más afectadas

La tormenta que se prolongará hasta el final de la semana dejará entre 4 y 8 pulgadas de lluvia en el extremo noroeste de California. En tanto, partes del Valle de Sacramento podrían registrar alrededor de 0,50 pulgadas, mientras que áreas de Siskiyou y el norte de Sierra Nevada alcanzarían acumulados cercanos a 4 pulgadas.

Tras una breve pausa, una potente tormenta del Pacífico ingresará al norte del estado la noche del sábado. “La tormenta del sábado por la noche al lunes traerá lluvias más sustanciales al norte de California”, advirtió el meteorólogo de advertencias de tormentas de AccuWeather, Michael Stahlman.

Existe la posibilidad de que varios centímetros de lluvia caigan en pocas horas entre el domingo y el lunes, especialmente en las laderas orientadas al oeste de las cordilleras costeras, Siskiyou y el norte de Sierra Nevada. Se prevén bolsas de precipitación de entre 15 y 30 centímetros, un volumen suficiente para provocar inundaciones repentinas en ríos pequeños y arroyos de respuesta rápida.

Además, se esperan lluvias adicionales entre martes y miércoles, lo que mantendrá elevado el riesgo de inundaciones.

Impacto en San Francisco y fuertes vientos

En San Francisco, las precipitaciones podrían oscilar entre 5 y 10 centímetros hasta el inicio de la semana de Navidad. Las autoridades advierten sobre carreteras resbaladizas, acumulación de agua en zonas bajas e inundaciones urbanas, especialmente donde los desagües estén obstruidos por hojas.

También existe riesgo de deslizamientos de tierra, erosión y bloqueo de carreteras por rocas y lodo, en especial en zonas cercanas a laderas y riberas de arroyos.

A esto se sumarán fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar fuerza de huracán (hasta 119 km/h) en crestas, pasos de montaña y zonas elevadas de la costa durante la primera parte de la semana.

El clima en California en Navidad estará marcado por inundaciones en California, vientos intensos y nevadas en zonas montañosas. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Nueva tormenta afectará gran parte de California en Navidad

Aunque el río atmosférico perderá intensidad entre el lunes y la noche del lunes, una nueva tormenta del Pacífico se formará frente a la costa oeste a mediados de la próxima semana, extendiendo las lluvias a gran parte del estado.

“Debido en parte al río atmosférico al comienzo de la semana, la lluvia adicional del martes al jueves en partes del norte de California, particularmente en las laderas orientadas al oeste y suroeste, conducirá a un riesgo medio a alto de inundaciones”, señaló la meteoróloga Julia Williams, de AccuWeather.

Las lluvias podrían alcanzar el sur de California desde el martes, con inundaciones urbanas en Los Ángeles y San Diego entre miércoles y viernes, lo que podría afectar actividades navideñas al aire libre. Se espera incluso algo de lluvia el día de Navidad, así como precipitaciones en zonas desérticas del interior, con posible extensión hacia Las Vegas y Phoenix.

