El estado de California enfrentará un nuevo desafío meteorológico con la llegada de una nueva tormenta invernal que ha puesto en alerta máxima a diversas comunidades. Las intensas lluvias, propias de esta temporada, amenazan en los terrenos más vulnerables, elevando el peligro de inundaciones. Sin embargo, existe una ciudad que ya tomó medidas al respecto, ya que emitió una alerta de evacuación por posibles flujos de escombros. En los siguientes párrafos te mencionaré de cuál se trata.

Según el Centro de Predicción Meteorológica de la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el mencionado estado podría registrar intensas lluvias y nevadas en zonas montañosas para este fin de semana.

Es más, se prevé que entre la noche del presente viernes 2 y lunes 5 de enero existan acumulaciones de hasta 4 pulgadas de lluvia, lo que agravaría las condiciones húmedas en la región.

Para este fin de semana, California espera lluvias de hasta 4 pulgadas. (Crédito: Apu GOMES / AFP)

Qué ciudad de California emitió una alerta de evacuación por nueva tormenta invernal

De acuerdo a los reportes meteorológicos de NBC News , la ciudad de Los Ángeles se encargó de difundir esta advertencia en el presente día. La alerta entrará en vigor desde las 10:00 a.m. del sábado 3 de diciembre, invitando a los residentes de dicha localidad que estén preparados para posibles evacuaciones.

Para el NWS, este sistema de tormentas dejaría esta ciudad entre 1 a 3 pulgadas de lluvia, con tasas de 0.25-0.75 pulgadas por hora. Esto permitiría un riesgo significativo de inundaciones, desbordes menores, flujos de escombros y deslizamientos, especialmente en zonas de laderas y áreas quemadas por incendios.

Entre las áreas que posiblemente serían afectadas por flujos de escombros son LFD-1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1092, 1093, 1906 Y 1907, según lo señalado por Los Angeles Fire Department . También se añade las localidades impactadas por el incendio Hurst y Sunset, tales como LFD 0001-B y LFD-0835, respectivamente.

Diversas zonas de esta ciudad serían afectadas por flujos de escombros y lodo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Consejos ante nuevo sistema de tormentas en California

Es importante que estés preparado ante este evento climático. Por esa razón, te brindaré una serie de recomendaciones que te servirán para salvaguardar tu integridad física y la de tu familia.

No intentes cruzar caminos inundados ni a pie ni en auto, ya que podrías sufrir un grave accidente.

Mantente atento a las alertas y avisos de las autoridades locales.

Evacúa rápidamente si vives cerca de barrancos o laderas inestables.

Consulta el mapa de avisos y advertencias del NWS y los avisos locales de Los Ángeles antes de salir de tu hogar.

