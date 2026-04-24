Si estás residiendo en alguna comunidad de California , ten en cuenta la última advertencia de las autoridades sanitarias, pues señalaron que se está expandiendo una plaga. Si bien inició como un avistamiento aislado, ahora ha causado preocupación por el “peligro” que genera para la salud pública. ¿Por qué esta especie ha despertado las alarmas? En esta nota, te detallaré datos clave para que sepas más sobre esta “amenaza” y de esa manera protejas tu integridad física.

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La alerta ha sido emitida por el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel , al señalar una alta presencia de moscas negras en las zonas de colinas; esta especie es conocida por pertenecer a la familia Simulium Vittatum.

Este insecto se destaca por ser muy pequeño (entre 3 a 6 mm) y de un color negro o gris muy oscuro ; sin embargo, lo que causa alerta es su potente mordedura capaz de provocar una roncha grande en la piel y ocasionar mucha picazón.

Dicha sensación obliga a las personas afectadas a rascarse, permitiendo que la herida se abra y esté expuesta a una infección bacteriana. Por su parte, el organismo citado señaló que estos insectos no transmiten enfermedades en el estado.

Estos insectos suelen ser pequeños, pero generan un fuerte dolor al momento de morder. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuál es la razón de la aparición de la mosca negra en California

La proliferación de estas moscas negras responde principalmente a la presencia de corrientes de agua en movimiento. Debido a esto, los enjambres pueden desplazarse largas distancias en busca de asentamientos humanos ubicados en zonas montañosas cercanas a ríos o arroyos.

El ciclo vital de este insecto está ligada a los ríos del estado en mención; las hembras depositan entre 200 y 500 huevos en el cauce. Cuando emergen, las larvas se adhieren a rocas para que se nutran de los restos orgánicos presente en el agua.

Dependerá de la temperatura del agua para su desarrollo; éste puede variar entre 10 días y meses. Cuando cumple el proceso, el insecto se libera de la crisálida y usa una burbuja de aire para alcanzar la superficie.

La mordedura de mosca negra ocasiona que la persona se rasque y la herida esté expuesta a sufrir una infección. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Lista de localidades de California con presencia de moscas negras

Altadena

Azusa

Bradbury

Duarte

Glendora

Monrovia

San Dimas

Sierra Madre

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