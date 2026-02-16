Una intensa corriente de humedad avanza desde el Pacífico hacia la costa oeste de California, lo que podría provocar una semana marcada por eventos meteorológicos extremos. Entre los riesgos previstos se encuentran inundaciones localizadas, tormentas eléctricas severas, vientos fuertes y grandes acumulaciones de nieve en zonas montañosas. Tras varias semanas con clima seco y temperaturas por encima del promedio, el estado entra en un patrón mucho más activo. Esto es lo que se sabe por ahora.

Aunque los niveles de agua siguen por debajo de lo habitual para esta época de febrero, la llegada de estas tormentas supone un cambio importante y aportará humedad muy necesaria, aun cuando también genere complicaciones en distintas regiones.

“Será una semana lluviosa en toda California, ya que una serie de sistemas de tormentas impactará al estado. Caerán varios centímetros de lluvia en gran parte del territorio y se esperan varios metros de nieve en la Sierra”, explicó el meteorólogo de AccuWeather, Kai Kerkow.

Meteorólogos de AccuWeather advierten sobre lluvias intensas, tormentas con vientos fuertes y un riesgo aislado de tornados en zonas urbanas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los pronósticos indican que al menos tres tormentas cruzarán el oeste del país. La primera comenzó a ingresar desde la costa el domingo, mientras que su núcleo avanzó tierra adentro el lunes. La segunda se desplazará desde el noroeste del Pacífico hacia California entre la noche del lunes y el martes y una tercera tormenta llegará el jueves, concentrándose sobre la costa central y sectores del sur del estado.

Las lluvias acumuladas podrían alcanzar entre 1 y 2 pulgadas en el sur de California y el Valle Central y entre 2 y 4 pulgadas en la costa central y el norte del estado. En áreas montañosas como la Sierra Nevada, el efecto del relieve podría elevar esos valores a más de 4 pulgadas.

Además, el lunes existe riesgo de tormentas eléctricas fuertes, incluso con posibilidad aislada de tornados, especialmente en zonas densamente pobladas como la cuenca de Los Ángeles.

La llegada de aire frío también hará descender notablemente el nivel de nieve.

“Una abundancia de aire frío provocará que el nivel de nieve baje hasta los 4,000 pies para la noche del lunes. Este patrón traerá impactos importantes en los pasos de montaña, incluido la I-80 en Donner Pass”, señaló Kerkow.

Se esperan entre 4 y 8 pies de nieve hasta el miércoles, y hasta 12 pies hacia el final de la semana en las zonas más elevadas.

Aunque las tormentas traerán beneficios para el suministro de agua, también podrían causar serias complicaciones en los viajes. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Aunque estas nevadas podrían beneficiar a largo plazo el suministro de agua, también causarían interrupciones en el transporte.

“Todos los pasos de la Sierra podrían cerrar en algún momento entre lunes y miércoles. Donner Pass podría cerrarse en múltiples ocasiones”, advirtió el meteorólogo senior de AccuWeather, Adam Douty.

Además, existe la posibilidad de nieve en las montañas del sur de California, lo que podría complicar el tránsito en corredores clave como el Grapevine y áreas cercanas a Los Ángeles.

El pronóstico del tiempo para esta semana en California

Esta semana, California enfrenta un sistema de tormentas severas que los meteorólogos describen como una de las más frías de la temporada. Hasta el miércoles 18 de febrero, se esperan lluvias moderadas a fuertes en las zonas costeras y valles, con acumulaciones de hasta 13 cm en áreas montañosas, lo que activó vigilancias de inundación en condados como Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara.

Según CBS News, el fenómeno destaca por un descenso drástico de temperaturas, provocando que la cota de nieve baje inusualmente hasta los 2,000 pies de altura y se prevean ráfagas de viento de hasta 80 km/h que podrían causar cortes de energía y peligros en las carreteras.

Hacia la segunda mitad de la semana, el patrón de inestabilidad persistirá con chubascos intermitentes y condiciones de frío extremo en las zonas serranas.

En la Sierra Nevada, se anticipan acumulaciones de nieve de entre 60 y 120 cm (2 a 4 pies), dificultando seriamente el tránsito en pasos clave como el Donner Pass.

Aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya para el viernes 20 de febrero, las autoridades recomiendan precaución ante el oleaje alto en la costa y la posibilidad de deslizamientos de tierra en terrenos saturados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!