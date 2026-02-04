California arrancó la madrugada del miércoles con un escenario complicado para conductores y viajeros. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso por niebla densa que se mantendrá activo hasta el jueves 05 de febrero al mediodía, advirtiendo sobre condiciones peligrosas en carreteras clave del estado. Según los expertos, la visibilidad podría reducirse a un cuarto de milla o menos, y en el peor de los casos, prácticamente a cero, lo que eleva de forma considerable el riesgo de accidentes. El organismo alertó que este fenómeno representa un riesgo muy alto para el transporte, ya que manejar con tan poca visibilidad vuelve impredecibles las maniobras y dificulta reaccionar a tiempo ante cualquier obstáculo en la vía.

Áreas de California con aviso de niebla densa

El NWS detalló las zonas específicas afectadas por la niebla densa. El aviso incluye áreas como:

Los Banos – Dos Palos

Merced – Madera – Mendota

Planada – Le Grand – Snelling

West Side de los condados de Fresno y Kings

Área de Fresno

Fresno – Clovis

Delano – Wasco – Shafter

Hanford – Corcoran – Lemoore

Visalia – Porterville – Reedley

Bakersfield

Southeast San Joaquin Valley

South End San Joaquin Valley

Condado de Kern

Condado de Buena Vista

En todas estas regiones se esperan bancos de niebla persistentes que podrían complicar los traslados durante varias horas.

El NWS advirtió que en California la visibilidad podría caer a un cuarto de milla o incluso menos en algunos tramos. | Crédito: Robyn Beck / AFP

Autopistas y rutas estatales con aviso de niebla densa

El impacto se sentirá con mayor fuerza en importantes autopistas y rutas estatales, entre ellas:

Interestatal 5

State Route 99

State Route 41

State Route 43

State Route 46

State Route 58

State Route 59

State Route 140

State Route 152

State Route 165

State Route 180

State Route 198

El NWS fue claro al advertir que la baja visibilidad hará que las condiciones de manejo sean especialmente peligrosas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y en tramos rurales donde la iluminación es limitada.

Recomendaciones de la NWS para conducir con niebla densa

Reduce la velocidad y calcula más tiempo para llegar a tu destino.

y calcula más tiempo para llegar a tu destino. Usa luces bajas para mejorar tu visibilidad y que otros conductores te vean.

para mejorar tu visibilidad y que otros conductores te vean. Activa las luces antiniebla si tu vehículo cuenta con ellas.

si tu vehículo cuenta con ellas. Nunca uses luces altas , ya que el reflejo empeora la visibilidad.

, ya que el reflejo empeora la visibilidad. Mantén mayor distancia con el vehículo de adelante ante frenadas repentinas.

con el vehículo de adelante ante frenadas repentinas. Sigue las líneas del carril para mantenerte en la trayectoria correcta.

para mantenerte en la trayectoria correcta. Si la visibilidad es casi nula, enciende las intermitentes y detente en un lugar seguro .

. Al detenerte, apaga todas las luces excepto las de emergencia y activa el freno de mano.

El aviso por niebla densa permanecerá vigente hasta el jueves al mediodía, por lo que se recomienda mantenerse informado y, de ser posible, reprogramar viajes para evitar riesgos innecesarios en las carreteras de California.

Hasta el jueves al mediodía, California mantendrá condiciones de manejo riesgosas, especialmente en autopistas clave. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el NWS permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

