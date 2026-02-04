California arrancó la madrugada del miércoles con un escenario complicado para conductores y viajeros. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso por niebla densa que se mantendrá activo hasta el jueves 05 de febrero al mediodía, advirtiendo sobre condiciones peligrosas en carreteras clave del estado. Según los expertos, la visibilidad podría reducirse a un cuarto de milla o menos, y en el peor de los casos, prácticamente a cero, lo que eleva de forma considerable el riesgo de accidentes. El organismo alertó que este fenómeno representa un riesgo muy alto para el transporte, ya que manejar con tan poca visibilidad vuelve impredecibles las maniobras y dificulta reaccionar a tiempo ante cualquier obstáculo en la vía.
Áreas de California con aviso de niebla densa
El NWS detalló las zonas específicas afectadas por la niebla densa. El aviso incluye áreas como:
- Los Banos – Dos Palos
- Merced – Madera – Mendota
- Planada – Le Grand – Snelling
- West Side de los condados de Fresno y Kings
- Área de Fresno
- Fresno – Clovis
- Delano – Wasco – Shafter
- Hanford – Corcoran – Lemoore
- Visalia – Porterville – Reedley
- Bakersfield
- Southeast San Joaquin Valley
- South End San Joaquin Valley
- Condado de Kern
- Condado de Buena Vista
En todas estas regiones se esperan bancos de niebla persistentes que podrían complicar los traslados durante varias horas.
Autopistas y rutas estatales con aviso de niebla densa
El impacto se sentirá con mayor fuerza en importantes autopistas y rutas estatales, entre ellas:
- Interestatal 5
- State Route 99
- State Route 41
- State Route 43
- State Route 46
- State Route 58
- State Route 59
- State Route 140
- State Route 152
- State Route 165
- State Route 180
- State Route 198
El NWS fue claro al advertir que la baja visibilidad hará que las condiciones de manejo sean especialmente peligrosas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y en tramos rurales donde la iluminación es limitada.
Recomendaciones de la NWS para conducir con niebla densa
- Reduce la velocidad y calcula más tiempo para llegar a tu destino.
- Usa luces bajas para mejorar tu visibilidad y que otros conductores te vean.
- Activa las luces antiniebla si tu vehículo cuenta con ellas.
- Nunca uses luces altas, ya que el reflejo empeora la visibilidad.
- Mantén mayor distancia con el vehículo de adelante ante frenadas repentinas.
- Sigue las líneas del carril para mantenerte en la trayectoria correcta.
- Si la visibilidad es casi nula, enciende las intermitentes y detente en un lugar seguro.
- Al detenerte, apaga todas las luces excepto las de emergencia y activa el freno de mano.
El aviso por niebla densa permanecerá vigente hasta el jueves al mediodía, por lo que se recomienda mantenerse informado y, de ser posible, reprogramar viajes para evitar riesgos innecesarios en las carreteras de California.
Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el NWS permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!