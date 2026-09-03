California tendrá un nuevo cambio de hora en noviembre de 2026. Según las reglas vigentes en Estados Unidos, el domingo 1 de noviembre terminará el horario de verano y comenzará nuevamente el horario estándar del Pacífico.

El ajuste está previsto para las 2:00 a. m., cuando los relojes retrocederán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m.. Por ahora, esta fecha se mantiene en el calendario, aunque California y el Gobierno federal mantienen abierto el debate sobre el futuro del cambio de hora.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

El próximo cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., la hora volverá a ser la 1:00 a. m.

Dato Cambio de horario en Texas Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora 2:00 a. m. Cambio Se atrasa 1 hora Nueva hora 1:00 a. m. Horario que termina Horario de verano Horario que comienza Horario estándar del Pacífico

Con el retroceso, California tendrá más luz durante las primeras horas de la mañana y menos al final de la tarde, aunque la cantidad total de luz solar no cambia.

¿Qué ciudades de California atrasan el reloj?

El cambio se aplica en todo el estado. Entre las principales ciudades que deberán ajustar sus relojes están:

Los Ángeles

San Diego

San Francisco

Sacramento

San José

Fresno

Oakland

Long Beach

Todas utilizan el horario del Pacífico, por lo que realizan el cambio en la misma fecha.

Ciudad Zona horaria Cambio previsto Los Ángeles Pacífico Atrasar 1 hora San Diego Pacífico Atrasar 1 hora San Francisco Pacífico Atrasar 1 hora Sacramento Pacífico Atrasar 1 hora San José Pacífico Atrasar 1 hora Fresno Pacífico Atrasar 1 hora

En Los Ángeles, por ejemplo, el cambio será de PDT a PST.

¿California podría dejar de cambiar la hora?

Sí, pero todavía no hay una decisión definitiva que elimine el cambio de noviembre de 2026.

California aprobó en 2018 la Proposición 7, que otorgó a la Legislatura estatal la posibilidad de modificar el sistema de horario de verano mediante una votación de dos tercios, siempre de acuerdo con la legislación federal. La medida también contempla la posibilidad de un horario de verano permanente si la ley federal lo permite.

Desde entonces, el estado no ha establecido un horario permanente.

¿Qué se debate actualmente en California?

La discusión no apunta únicamente a mantener el horario de verano. También existen iniciativas relacionadas con establecer el horario estándar durante todo el año.

Un análisis legislativo de 2026 sobre el proyecto SB 1197 señala que la propuesta busca eliminar el horario de verano en California y mantener el horario estándar de forma permanente. El documento también recuerda que la legislación estatal actual establece el cambio estacional entre marzo y noviembre.

Por eso, el futuro del sistema todavía no está definido.

¿Qué pasa con la propuesta federal sobre el horario de verano?

El debate también se desarrolla en Washington.

En julio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act, una iniciativa que busca establecer el horario de verano durante todo el año. La propuesta todavía necesita avanzar en el Senado para convertirse en ley.

Este proceso es relevante para California porque cualquier modificación estatal debe ajustarse a las reglas federales.

Por ahora, el escenario confirmado sigue siendo el cambio del 1 de noviembre de 2026.

¿Podría noviembre de 2026 ser el último cambio de hora?

Es una posibilidad, pero no un hecho confirmado.

Si California adopta posteriormente un horario permanente dentro del marco permitido por la legislación federal, los cambios estacionales podrían desaparecer. Sin embargo, mientras no exista una norma aplicable que sustituya el sistema actual, el estado continuará atrasando el reloj en noviembre y adelantándolo en marzo.

Por ello, no sería correcto anunciar que el 1 de noviembre de 2026 será definitivamente el último cambio de hora.

¿Qué cambiaría con un horario permanente?

La respuesta dependería de cuál alternativa termine imponiéndose.

Si California adoptara el horario estándar permanente, conservaría durante todo el año la hora que actualmente utiliza en invierno.

Si optara por un horario de verano permanente, los relojes permanecerían una hora adelantados durante los meses que hoy corresponden al horario estándar.

Sistema Qué ocurriría Actual Cambio de hora en marzo y noviembre Horario estándar permanente No habría adelanto estacional Horario de verano permanente No habría retroceso en noviembre

La diferencia se reflejaría principalmente en los horarios del amanecer y el atardecer.

¿Qué relojes y aparatos pueden necesitar un ajuste?

Los teléfonos, computadoras y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente si tienen correctamente configurada la zona horaria.

En cambio, algunos equipos todavía requieren una modificación manual:

Relojes de pared

Despertadores digitales

Radios-reloj

Relojes de algunos vehículos

Hornos y microondas

Sistemas de seguridad con reloj interno

Revisarlos después del cambio puede evitar errores en alarmas, temporizadores y otros dispositivos programados.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj en California?

Si las reglas actuales continúan, el próximo adelanto será en marzo de 2027.

El sistema federal establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026 comenzó el 8 de marzo y está previsto que termine el 1 de noviembre.

Una eventual modificación legislativa podría alterar el calendario futuro, pero cualquier cambio deberá estar aprobado y vigente antes de considerarlo confirmado.

Lo más importante sobre el cambio de hora en California

El próximo cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026.

Los relojes se atrasarán una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

California regresará al horario estándar del Pacífico.

Los Ángeles, San Diego, San Francisco y las principales ciudades del estado realizarán el ajuste.

California tiene abierto el debate sobre mantener el horario estándar o adoptar otra modalidad permanente.

La legislación federal también podría modificar el sistema en el futuro.

No está confirmado que noviembre de 2026 sea el último cambio de hora.

Algunos aparatos electrónicos pueden requerir un ajuste manual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en California 2026

¿Cuándo se atrasa el reloj en California?

El domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán hasta la 1:00 a. m.

¿California cambia al horario de invierno?

Sí. En términos oficiales, regresará al horario estándar del Pacífico al finalizar el horario de verano.

¿Los Ángeles también cambia la hora?

Sí. Los Ángeles atrasará una hora el 1 de noviembre de 2026.

¿California eliminará el cambio de hora?

Todavía no. Existen propuestas para modificar el sistema, pero el calendario vigente continúa contemplando el cambio de noviembre.

¿El 1 de noviembre será el último cambio?

No se puede confirmar. Es una posibilidad condicionada a futuros cambios legislativos.

¿Qué dispositivos debo revisar?

Principalmente los relojes y equipos que no actualizan automáticamente la hora, como despertadores, algunos relojes de vehículos, hornos y microondas.