En 2026, California volverá a ajustar sus relojes para sumarse al horario de verano, un ritual que cada año reordena rutinas laborales, escolares y de ocio en todo el estado. El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora para marcar las 3:00 a. m., mientras que el regreso al horario estándar llegará el 1 de noviembre, cuando la hora oficial retroceda de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Esta guía explica en detalle cómo adelantar y atrasar tus relojes en Los Ángeles, San Diego, San Francisco y otras ciudades, qué dispositivos requieren ajuste manual, por qué las autoridades mantienen el sistema de Daylight Saving Time y qué recomendaciones seguir para que el cambio de hora no afecte tu productividad ni tu salud

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

En California, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a las 3:00 a. m. El horario estándar regresará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en todo el estado.

Tabla – Fechas clave del horario de verano 2026 en California

Evento Fecha 2026 Hora local oficial Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 h) Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 h)

¿Cómo se debe ajustar el reloj en California?

La regla en California es sencilla: en marzo se adelanta una hora y en noviembre se atrasa una hora, siguiendo el calendario federal de Estados Unidos. El cambio se hace oficialmente de madrugada, pero muchas personas prefieren ajustar sus relojes antes de dormir el sábado para evitar confusiones el domingo.

Pasos para ajustar relojes en California:

Noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026:

Antes de dormir, adelanta 1 hora tus relojes analógicos y de electrodomésticos (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.).

Oficialmente, el cambio es de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. del domingo.

Noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026:

Antes de dormir, atrasa 1 hora (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).

El ajuste legal es de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. el domingo.

Electrodomésticos y dispositivos que suelen requerir ajuste manual:

Hornos y microondas con reloj integrado.

Relojes de pared y despertadores analógicos o digitales básicos.

Sistemas de audio, reproductores de DVD/Blu‑ray antiguos, cámaras de seguridad no conectadas.

Paneles de algunos autos más antiguos, si no se sincronizan con GPS.

¿Por qué California mantiene el horario de verano (DST) y qué dicen las autoridades?

California aplica el horario de verano bajo la normativa federal, principalmente para aprovechar más horas de luz solar por la tarde, favorecer la actividad comercial y, en ciertos casos, reducir el consumo eléctrico en iluminación. Aunque ha habido debates y propuestas para modificar o hacer permanente el horario de verano, en 2026 el estado sigue el esquema tradicional de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

Motivos clave del DST en California:

Más luz al final del día para comercio, servicios y turismo (restaurantes, tiendas, ocio).

Potencial ahorro energético en iluminación y uso de espacios públicos.

Coordinación con el resto de estados que comparten la zona Pacífico (como Washington y Oregón).

Marco legal federal que exige seguir el mismo calendario de DST mientras no se aprueben cambios en el Congreso.

¿Qué ciudades de California deben ajustar la hora y cómo las afecta?

Todas las principales ciudades de California que se ubican en la zona Pacific Time ajustan la hora en las mismas fechas y horarios. El impacto se nota en la hora de entrada al trabajo, salida del sol, tráfico y vida nocturna.

Ciudades de California donde aplica el cambio de hora:

Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Fresno, Sacramento, Oakland, Long Beach, Anaheim.

En todas ellas, el 8 de marzo de 2026 se adelanta 1 hora, y el 1 de noviembre de 2026 se atrasa 1 hora.

Impacto en horario diario (Los Ángeles)

Fecha Hora de entrada laboral típica Hora aproximada de salida del sol Comentario Antes del 8 de marzo 8:00 a. m. ~6:20 a. m. Más claro temprano. Después del 8 de marzo 8:00 a. m. (marcando 1 h más tarde) ~7:20 a. m. Más oscuro al inicio del día. Después del 1 de noviembre 8:00 a. m. estándar ~6:40 a. m. Amanece más temprano, anochece antes.

¿Qué consejos clave hay para el cambio de horario en California 2026?

Una buena preparación ayuda a minimizar el impacto en el sueño, la productividad y la seguridad vial. Las recomendaciones oficiales y de especialistas se centran en la adaptación progresiva y la revisión de horarios.

Consejos prácticos para residentes de California:

Ajusta tu rutina de sueño gradualmente 3–4 días antes, adelantando o atrasando 15 minutos cada día.

Revisa boletos de avión, trenes, conciertos y citas médicas programadas justo en los días del cambio.

Si manejas temprano por la mañana, ten especial cuidado los días posteriores al adelanto de marzo, cuando puedes sentir más somnolencia.

Verifica el horario de escuelas y guarderías para niños, pues pueden mostrar cambios de ánimo y sueño.

Confirma que tus dispositivos automáticos (celular, computadora, smartwatch) estén configurados en “hora automática” para evitar errores.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en California 2026

¿California cambia la hora en 2026?

Sí, California comienza el horario de verano el 8 de marzo de 2026 adelantando los relojes una hora y vuelve al horario estándar el 1 de noviembre de 2026 atrasándolos una hora.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en California?

En marzo se adelanta una hora: el reloj pasa de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. el domingo 8 de marzo de 2026.

¿Qué pasa en noviembre de 2026 con la hora en California?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes se atrasan a la 1:00 a. m., lo que permite “ganar” una hora de sueño.

¿Los celulares cambian solos la hora en California?

La mayoría de smartphones y computadoras ajustan la hora automáticamente si están configurados con la zona horaria correcta y actualización automática.

¿Hay planes para eliminar el cambio de hora en California?

Ha habido propuestas y debates, pero en 2026 el estado sigue el calendario federal de horario de verano y mantiene los dos cambios anuales.