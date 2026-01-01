Desde hoy, 1 de enero, California arranca el año con un cambio que toca directamente a miles de hogares con gatos. Una nueva ley prohíbe una práctica que durante años fue común y que siempre generó debate, tanto entre dueños como entre especialistas. La medida, firmada en octubre por el gobernador Gavin Newsom, busca marcar un antes y un después en la forma en que se protege el bienestar animal en el estado. Mientras organizaciones defensoras de los animales celebran el paso dado, parte del gremio veterinario advierte que la norma abre una discusión más profunda sobre los límites de su profesión.

La ley prohíbe quitarles las uñas a los gatos (conocido como declawing) salvo cuando exista una razón médica justificada. A partir de ahora, ya no se permitirá realizar este procedimiento por motivos estéticos o de comportamiento, como evitar que el animal raye muebles, lastime a otras mascotas o arañe a las personas.

El declawing ha sido duramente cuestionado por grupos de derechos animales y legisladores porque no se trata de un simple corte de uñas. El procedimiento implica amputar la primera articulación de cada dedo del gato, algo comparable a cortar la punta de los dedos en un ser humano. Para estos colectivos, la práctica no solo es dolorosa, sino innecesaria en la mayoría de los casos.

“Quitar las uñas no es un arreglo cosmético, es una amputación dolorosa que no tiene lugar en una sociedad compasiva”, señaló la doctora Marilyn Kroplick, presidenta de In Defense of Animals a The U.S. Sun. La organización advierte que esta práctica puede provocar sufrimiento de por vida, con consecuencias como dolor crónico, infecciones, artritis y problemas de conducta.

El autor del proyecto de ley, el asambleísta demócrata Alex Lee, defendió la medida recordando que muchos países ya han prohibido esta práctica. Según explicó, la norma envía un mensaje claro: California no respalda mutilaciones quirúrgicas electivas en gatos sanos por comodidad humana.

Sin embargo, no todos están conformes. La Asociación Médica Veterinaria de California (CVMA) criticó la ley y aseguró que establece un “precedente peligroso”, al considerar que los veterinarios están siendo señalados y limitados en el ejercicio de su profesión. Desde su perspectiva, las decisiones médicas deberían tomarse caso por caso, entre el dueño y el veterinario, especialmente cuando existen riesgos para la salud de las personas.

Grant Miller, jefe de asuntos regulatorios de la CVMA, explicó que más del 80% de los veterinarios en el estado ya no realizan este procedimiento. Cuando se hace, suele ser en situaciones muy específicas, como con pacientes ancianos, personas en quimioterapia o que toman anticoagulantes, para quienes un simple arañazo puede representar un riesgo grave.

Por eso, desde el sector veterinario sostienen que la ley es “fundamentalmente innecesaria”, ya que aseguran que la profesión se ha autorregulado durante años. Aun así, la nueva norma establece sanciones claras: los veterinarios que continúen realizando declawing sin justificación médica podrían enfrentar multas e incluso la pérdida de su licencia.

Con esta decisión, California se suma a estados como Nueva York, Maryland, Massachusetts y Rhode Island, además de más de 40 países que ya han prohibido esta práctica. Cabe recordar que ciudades como Los Ángeles y San Francisco ya contaban con restricciones similares desde hace tiempo, pero ahora la prohibición se extiende a todo el estado, reavivando un debate que, lejos de cerrarse, apenas comienza.

