La I-405 es una vía de alto tránsito y este fin de semana presentará cambios (Foto: Child of Midnight)
La I-405 es una vía de alto tránsito y este fin de semana presentará cambios (Foto: Child of Midnight)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Si vives en o te mueves seguido entre el Valle de San Fernando, Westwood, Brentwood o la zona del Getty Center, este aviso te puede ahorrar un buen dolor de cabeza. , una de las autopistas más cargadas del sur de California, tendrá restricciones importantes durante el fin de semana del 17 al 20 de abril, justo en un tramo donde el tráfico suele sentirse pesado incluso en días normales. Para quienes salen temprano a trabajar, van a una misa, visitan familia, hacen compras en el swap meet o simplemente cruzan la ciudad rumbo a la costa, conviene revisar la ruta desde ahora porque los tiempos de manejo podrían cambiar bastante.

Mira también:

No habrá un cierre total, pero sí una reducción fuerte de carriles y el bloqueo de accesos clave en el paso de Sepúlveda. Las obras forman parte de un proyecto de Caltrans para mejorar el pavimento en una de las zonas más transitadas de la I-405, así que el impacto se sentirá especialmente para quienes se mueven por el lado oeste de Los Ángeles.

FECHAS Y HORARIOS CONFIRMADOS

Después de un retraso por mal clima, las autoridades ya reprogramaron las labores. El primer periodo de trabajo, que es el que debes tener en cuenta, será:

Ventana de trabajo principalHorario
InicioViernes 17 de abril – 22:00
FinLunes 20 de abril – 05:00

Durante ese tiempo, las obras serán continuas, así que no habrá “ventanas libres” sin afectación al tráfico.

¿DÓNDE SERÁN LAS RESTRICCIONES?

El tramo afectado está en una zona muy transitada, sobre todo para quienes viajan entre el Valle de San Fernando y el oeste de la ciudad.

Detalle Información
SegmentoDesde Skirball Center Drive hasta Ventura Boulevard
UbicaciónPaso de Sepúlveda, en California
Sentido afectadoÚnicamente dirección norte

Un dato importante: los carriles en dirección sur seguirán operando con normalidad, algo que puede ayudar si tu trayecto va en ese sentido.

La I-405 de California es una de las autopistas más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)
La I-405 de California es una de las autopistas más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)

REDUCCIÓN DE CARRILES: ¿QUÉ CAMBIA?

CondiciónCambio previsto
Carriles activosSolo 3 carriles en dirección norte
CapacidadReducción considerable de la capacidad habitual
Tráfico esperadoAlta probabilidad de congestión, especialmente en horas pico y durante el sábado y domingo

En pocas palabras, si normalmente haces ese tramo en un tiempo razonable, este fin de semana podrías tardar mucho más de lo esperado.

RAMPAS CERRADAS

Además de la reducción de carriles, habrá accesos que quedarán cerrados por completo. Esto es clave porque obliga a buscar rutas alternas con anticipación.

Rampa afectadaEstado
Entrada desde Skirball Center Drive hacia la I-405 norteCerrada
Salida desde la I-405 norte hacia Getty Center DriveCerrada

Si sueles usar esas conexiones, tendrás que cambiar de ruta sí o sí.

Imagen informativa de lo que sucederá en la I-405 (Foto: Caltrans)
Imagen informativa de lo que sucederá en la I-405 (Foto: Caltrans)

RUTAS ALTERNAS RECOMENDADAS

Aquí sí conviene anticiparse, sobre todo si no quieres quedar atrapado en una fila que avance al paso de tortuga.

Alternativa principalRecomendación
Sepulveda BoulevardUsarlo como vía paralela
Greenleaf / Ventura BoulevardReincorporarse a la I-405 norte por ese punto

Como consejo práctico, revisa el tráfico antes de salir. En obras de este tipo, un viaje que parecía sencillo puede complicarse en minutos, especialmente si coincide con salidas familiares, planes de fin de semana o el movimiento habitual de la comunidad latina en Los Ángeles.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR RETRASOS

No exageramos: este tipo de trabajos suele generar demoras fuertes. Para evitar problemas, lo mejor es tomar precauciones simples.

RecomendaciónAcción
Salir antes del viernes por la nocheSi puedes, adelanta tu trayecto
Evitar el tramoNo circular por la zona durante el fin de semana
Retomar viajes el lunesHacerlo con más margen de tiempo
Consultar mapas en tiempo realRevisar tráfico antes de salir

En resumen, este cierre parcial en la Interstate 405 no es menor. Afecta uno de los corredores más sensibles del tráfico en Los Ángeles y coincide con días en los que muchas personas se desplazan más de lo habitual. Si tienes que pasar por ahí, planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno bastante complicado.

Se recomienda revisar las rutas si es que piensas tomar la I-405 En California este fin de semana (Foto: AFP)
Se recomienda revisar las rutas si es que piensas tomar la I-405 En California este fin de semana (Foto: AFP)
/ APU GOMES

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC