Si vives en Los Ángeles o te mueves seguido entre el Valle de San Fernando, Westwood, Brentwood o la zona del Getty Center, este aviso te puede ahorrar un buen dolor de cabeza. La Interstate 405, una de las autopistas más cargadas del sur de California, tendrá restricciones importantes durante el fin de semana del 17 al 20 de abril, justo en un tramo donde el tráfico suele sentirse pesado incluso en días normales. Para quienes salen temprano a trabajar, van a una misa, visitan familia, hacen compras en el swap meet o simplemente cruzan la ciudad rumbo a la costa, conviene revisar la ruta desde ahora porque los tiempos de manejo podrían cambiar bastante.
No habrá un cierre total, pero sí una reducción fuerte de carriles y el bloqueo de accesos clave en el paso de Sepúlveda. Las obras forman parte de un proyecto de Caltrans para mejorar el pavimento en una de las zonas más transitadas de la I-405, así que el impacto se sentirá especialmente para quienes se mueven por el lado oeste de Los Ángeles.
FECHAS Y HORARIOS CONFIRMADOS
Después de un retraso por mal clima, las autoridades ya reprogramaron las labores. El primer periodo de trabajo, que es el que debes tener en cuenta, será:
|Ventana de trabajo principal
|Horario
|Inicio
|Viernes 17 de abril – 22:00
|Fin
|Lunes 20 de abril – 05:00
Durante ese tiempo, las obras serán continuas, así que no habrá “ventanas libres” sin afectación al tráfico.
¿DÓNDE SERÁN LAS RESTRICCIONES?
El tramo afectado está en una zona muy transitada, sobre todo para quienes viajan entre el Valle de San Fernando y el oeste de la ciudad.
|Detalle
|Información
|Segmento
|Desde Skirball Center Drive hasta Ventura Boulevard
|Ubicación
|Paso de Sepúlveda, en California
|Sentido afectado
|Únicamente dirección norte
Un dato importante: los carriles en dirección sur seguirán operando con normalidad, algo que puede ayudar si tu trayecto va en ese sentido.
REDUCCIÓN DE CARRILES: ¿QUÉ CAMBIA?
|Condición
|Cambio previsto
|Carriles activos
|Solo 3 carriles en dirección norte
|Capacidad
|Reducción considerable de la capacidad habitual
|Tráfico esperado
|Alta probabilidad de congestión, especialmente en horas pico y durante el sábado y domingo
En pocas palabras, si normalmente haces ese tramo en un tiempo razonable, este fin de semana podrías tardar mucho más de lo esperado.
RAMPAS CERRADAS
Además de la reducción de carriles, habrá accesos que quedarán cerrados por completo. Esto es clave porque obliga a buscar rutas alternas con anticipación.
|Rampa afectada
|Estado
|Entrada desde Skirball Center Drive hacia la I-405 norte
|Cerrada
|Salida desde la I-405 norte hacia Getty Center Drive
|Cerrada
Si sueles usar esas conexiones, tendrás que cambiar de ruta sí o sí.
RUTAS ALTERNAS RECOMENDADAS
Aquí sí conviene anticiparse, sobre todo si no quieres quedar atrapado en una fila que avance al paso de tortuga.
|Alternativa principal
|Recomendación
|Sepulveda Boulevard
|Usarlo como vía paralela
|Greenleaf / Ventura Boulevard
|Reincorporarse a la I-405 norte por ese punto
Como consejo práctico, revisa el tráfico antes de salir. En obras de este tipo, un viaje que parecía sencillo puede complicarse en minutos, especialmente si coincide con salidas familiares, planes de fin de semana o el movimiento habitual de la comunidad latina en Los Ángeles.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR RETRASOS
No exageramos: este tipo de trabajos suele generar demoras fuertes. Para evitar problemas, lo mejor es tomar precauciones simples.
|Recomendación
|Acción
|Salir antes del viernes por la noche
|Si puedes, adelanta tu trayecto
|Evitar el tramo
|No circular por la zona durante el fin de semana
|Retomar viajes el lunes
|Hacerlo con más margen de tiempo
|Consultar mapas en tiempo real
|Revisar tráfico antes de salir
En resumen, este cierre parcial en la Interstate 405 no es menor. Afecta uno de los corredores más sensibles del tráfico en Los Ángeles y coincide con días en los que muchas personas se desplazan más de lo habitual. Si tienes que pasar por ahí, planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno bastante complicado.