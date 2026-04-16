Si vives en Los Ángeles o te mueves seguido entre el Valle de San Fernando, Westwood, Brentwood o la zona del Getty Center, este aviso te puede ahorrar un buen dolor de cabeza. La Interstate 405, una de las autopistas más cargadas del sur de California, tendrá restricciones importantes durante el fin de semana del 17 al 20 de abril, justo en un tramo donde el tráfico suele sentirse pesado incluso en días normales. Para quienes salen temprano a trabajar, van a una misa, visitan familia, hacen compras en el swap meet o simplemente cruzan la ciudad rumbo a la costa, conviene revisar la ruta desde ahora porque los tiempos de manejo podrían cambiar bastante.

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No habrá un cierre total, pero sí una reducción fuerte de carriles y el bloqueo de accesos clave en el paso de Sepúlveda. Las obras forman parte de un proyecto de Caltrans para mejorar el pavimento en una de las zonas más transitadas de la I-405, así que el impacto se sentirá especialmente para quienes se mueven por el lado oeste de Los Ángeles.

FECHAS Y HORARIOS CONFIRMADOS

Después de un retraso por mal clima, las autoridades ya reprogramaron las labores. El primer periodo de trabajo, que es el que debes tener en cuenta, será:

Ventana de trabajo principal Horario Inicio Viernes 17 de abril – 22:00 Fin Lunes 20 de abril – 05:00

Durante ese tiempo, las obras serán continuas, así que no habrá “ventanas libres” sin afectación al tráfico.

¿DÓNDE SERÁN LAS RESTRICCIONES?

El tramo afectado está en una zona muy transitada, sobre todo para quienes viajan entre el Valle de San Fernando y el oeste de la ciudad.

Detalle Información Segmento Desde Skirball Center Drive hasta Ventura Boulevard Ubicación Paso de Sepúlveda, en California Sentido afectado Únicamente dirección norte

Un dato importante: los carriles en dirección sur seguirán operando con normalidad, algo que puede ayudar si tu trayecto va en ese sentido.

La I-405 de California es una de las autopistas más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)

REDUCCIÓN DE CARRILES: ¿QUÉ CAMBIA?

Condición Cambio previsto Carriles activos Solo 3 carriles en dirección norte Capacidad Reducción considerable de la capacidad habitual Tráfico esperado Alta probabilidad de congestión, especialmente en horas pico y durante el sábado y domingo

En pocas palabras, si normalmente haces ese tramo en un tiempo razonable, este fin de semana podrías tardar mucho más de lo esperado.

RAMPAS CERRADAS

Además de la reducción de carriles, habrá accesos que quedarán cerrados por completo. Esto es clave porque obliga a buscar rutas alternas con anticipación.

Rampa afectada Estado Entrada desde Skirball Center Drive hacia la I-405 norte Cerrada Salida desde la I-405 norte hacia Getty Center Drive Cerrada

Si sueles usar esas conexiones, tendrás que cambiar de ruta sí o sí.

Imagen informativa de lo que sucederá en la I-405 (Foto: Caltrans)

RUTAS ALTERNAS RECOMENDADAS

Aquí sí conviene anticiparse, sobre todo si no quieres quedar atrapado en una fila que avance al paso de tortuga.

Alternativa principal Recomendación Sepulveda Boulevard Usarlo como vía paralela Greenleaf / Ventura Boulevard Reincorporarse a la I-405 norte por ese punto

Como consejo práctico, revisa el tráfico antes de salir. En obras de este tipo, un viaje que parecía sencillo puede complicarse en minutos, especialmente si coincide con salidas familiares, planes de fin de semana o el movimiento habitual de la comunidad latina en Los Ángeles.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR RETRASOS

No exageramos: este tipo de trabajos suele generar demoras fuertes. Para evitar problemas, lo mejor es tomar precauciones simples.

Recomendación Acción Salir antes del viernes por la noche Si puedes, adelanta tu trayecto Evitar el tramo No circular por la zona durante el fin de semana Retomar viajes el lunes Hacerlo con más margen de tiempo Consultar mapas en tiempo real Revisar tráfico antes de salir

En resumen, este cierre parcial en la Interstate 405 no es menor. Afecta uno de los corredores más sensibles del tráfico en Los Ángeles y coincide con días en los que muchas personas se desplazan más de lo habitual. Si tienes que pasar por ahí, planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno bastante complicado.