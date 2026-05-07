La noticia empezó a circular con fuerza entre conductores, familias y fanáticos de Disney en California, especialmente en zonas donde la cultura del parque forma parte del día a día, como Los Ángeles, Orange County y el Inland Empire. Y no es para menos: el estado confirmó una nueva matrícula temática inspirada en Disneyland, una propuesta que mezcla el atractivo de una edición especial para los autos con una causa que toca de cerca a miles de hogares hispanos en Estados Unidos, como es el apoyo a hospitales infantiles. En un lugar donde ver un vehículo personalizado no llama tanto la atención y donde las placas especiales suelen despertar conversación en la fila del supermercado, en la escuela o camino al trabajo, esta iniciativa ya generó curiosidad por saber quién podrá pedirla, cuánto costará y qué se necesita para obtenerla cuando quede habilitada.

CALIFORNIA APUESTA POR UNA MATRÍCULA INSPIRADA EN DISNEYLAND

El proyecto nació gracias a una alianza entre Disneyland Resort, la California Children’s Hospital Association y la California Health Facilities Financing Authority. La idea es lanzar una placa vehicular temática que represente el universo de Disney y, al mismo tiempo, ayude a financiar programas médicos destinados a niños con enfermedades graves o necesidades complejas de salud.

Pero antes de que estas matrículas lleguen oficialmente a las calles de California, todavía falta cumplir un requisito clave. El Departamento de Vehículos Motorizados de California, conocido como DMV, exige reunir al menos 7,500 solicitudes previas para autorizar la producción.

Quienes quieran participar ya pueden sumarse a la lista de interés habilitada por las autoridades estatales. Una vez que se alcance la meta, comenzará la revisión final del diseño y después arrancará la preventa oficial.

Este complejo de atracciones suele recibir miles de usuarios cada año. (Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MARIO TAMA

¿QUIÉNES PODRÁN RECLAMARLA?

La matrícula estará disponible para conductores registrados en California. En otras palabras, cualquier residente con un vehículo debidamente inscrito en el estado podrá solicitarla cuando el programa quede aprobado.

Por ahora, el proceso funciona como un registro de interés previo. No se trata todavía de una compra definitiva, pero sí de una forma de dejar constancia de apoyo para que el programa avance.

Algo importante es que habrá dos modalidades disponibles:

Tipo de matrícula Costo inicial Renovación anual Secuencial US$50 US$40 Personalizada US$103 US$83

Las autoridades también advirtieron que podrían sumarse cargos de procesamiento si el pago se realiza con tarjeta.

EL DESTINO DE LOS FONDOS

Uno de los puntos que más impulsa esta iniciativa es el uso que se dará al dinero recaudado. Después de cubrir los costos administrativos, los fondos serán administrados por la California Health Facilities Financing Authority para apoyar a 13 hospitales infantiles en todo el estado.

Los recursos estarán dirigidos a servicios médicos esenciales que muchas veces no reciben suficiente financiamiento. Esto incluye capacitación clínica, programas de apoyo para familias y atención especializada para menores.

La tesorera estatal Fiona Ma señaló que esta propuesta busca ampliar el acceso a servicios pediátricos en un momento especialmente difícil para muchas familias californianas.

HOSPITALES BENEFICIADOS

Entre los centros médicos que recibirán apoyo económico figuran algunos de los hospitales pediátricos más reconocidos de California:

Children’s Hospital Los Angeles.

Loma Linda University Children’s Hospital.

Lucile Packard Children’s Hospital Stanford.

MemorialCare Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach.

Rady Children’s Health Orange County.

Rady Children’s Health San Diego.

UC Davis Children’s Hospital.

UC Irvine Health Children’s Hospital.

UCLA Mattel Children’s Hospital.

UC San Diego Health Children’s Hospital.

UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland.

UCSF Benioff Children’s Hospital San Francisco.

Valley Children’s Hospital.

¿CUÁNDO SALDRÍA A LA VENTA?

Por ahora no hay una fecha definitiva para el lanzamiento de la matrícula temática de Disneyland. Todo dependerá de qué tan rápido se alcancen las 7.500 solicitudes requeridas.

Si la meta se completa pronto, las autoridades estatales y el DMV avanzarían con la aprobación final del diseño y el inicio de los pedidos oficiales en los próximos meses.

La expectativa es alta, porque California ya tiene matrículas especiales muy populares, pero esta podría convertirse en una de las más buscadas por fanáticos de Disney, coleccionistas y conductores que quieren apoyar una causa médica sin perder ese toque muy propio del estilo de vida californiano.

Disneyland es uno destino soñado para miles en todo el mundo (Foto: Disneyland) / Página web de Disneyland

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